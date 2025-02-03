新作Chapter4が話題沸騰！『Poppy Playtime』より、新作キャラクターがラインナップされた新商品が2025年4月下旬より順次発売決定！
エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、話題沸騰中のホラーゲーム『Poppy Playtime(ポピープレイタイム)』の公式新商品を2025年4月下旬より順次販売開始することを発表いたします。
【販売ページ】
https://bit.ly/42GrvFM
今回、発売を開始する商品は全3商品です。
・Poppy Playtime ダイカットステッカー（Chapter4）
・Poppy Playtime トレーディング缶バッジ（Chapter4）
・Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダーvol.4
【商品情報】
Poppy Playtime ダイカットステッカー（Chapter4）
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」から
ヤ―ナビ―(Yarnaby)、ドーイ・ザ・ドーマン（Doey The Doughman)、ナイトメア クリッターズ（Nightmare Critters)を含むChapter4の新キャラクターがラインナップされたダイカットステッカーが登場！
スマートフォンケースの後ろに入れるのにピッタリなサイズ感です。
発売日：2025年4月下旬発売予定
価 格：\935（税込）
商品サイズ：H50×W50（mm）
Poppy Playtime トレーディング缶バッジ（Chapter4）
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」から
ヤ―ナビ―(Yarnaby)、ドーイ・ザ・ドーマン（Doey The Doughman)、ナイトメア クリッターズ（Nightmare Critters)を含むChapter4の新キャラクターがラインナップされたトレーディング缶バッジが登場！
全6種のブラインド商品です。
※1BOXの購入で全種揃います。
発売日：2025年4月下旬発売予定
価 格：\550（税込）
商品サイズ：Φ56 （mm）
Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダーvol.4
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」から
ヤ―ナビ―(Yarnaby)、ドーイ・ザ・ドーマン（Doey The Doughman)、ババ チョップス(Baba Chops)を含むChapter4の新キャラクターがラインナップされたトレーディングアクリルキーホルダーが登場！
全6種のブラインド商品です。
※1BOXの購入で全種揃います。
発売日：2025年4月下旬発売予定
価 格：\880（税込）
商品サイズ：H55～63×W35～65（mm）
【Poppy Playtimeとは】
2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。
国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2025年1月31日に最新作のチャプター4がリリースされ、話題沸騰中の注目作品です！
【類似品・模倣品にご注意ください】
現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。
これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。
これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。
【INFOLENS GEEK SHOPについて】
インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。
【店舗情報】
＜INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL＞
https://geekshop.infolens.com/
＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞
店舗所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
TEL：03-5985-4011
【公式X】
INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK
INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro
■インフォレンズ株式会社とは
インフォレンズ株式会社は、「Poppy Playtime」の公式ライセンス商品の正規輸入販売代理店、及びオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。
会社概要
商号 ： インフォレンズ株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋
本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階
設立 ： 2018年10月
事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売
URL ： http://www.infolens.com
(C) 2025 Mob Entertainment, Inc.