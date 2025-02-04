【参加無料】3/21開催！部活動の地域移行とスポーツ環境整備をテーマにした特別指導者勉強会（オンライン）

株式会社スポーツフィールド



株式会社スポーツフィールド（本社：東京都新宿区 代表取締役：篠崎克志）は、3月21日(金)に「特別指導者勉強会」をオンラインにて開催いたします。

今回は、スポーツ庁 地域スポーツ課 専門官 内海隆博 氏をお招きし、「部活動の地域移行と地域のスポーツ環境整備について」をテーマに、国の最新動向をわかりやすく解説いただきます。

部活動の地域移行はスポーツ界における大きな変革です。この変化に対応し、地域スポーツの未来を創造していくために、ぜひこの機会をご活用ください。



■勉強会の内容

・部活動の地域移行における課題と解決策

・地域スポーツ環境整備の重要性と具体的な方法

・最新の政策動向と今後の展望

・質疑応答

■講師紹介

内海 隆博（うつみ たかひろ） 氏

スポーツ庁 地域スポーツ課 専門官

2005年、日本体育大学卒業後、県立高校に勤務。

2008年、（独）国立青少年教育振興機構でスポーツ・野外体験活動等の企画・運営業務に携わる。

2012年、文部科学省（スポーツ・青少年局）に入省し、スポーツ振興、青少年健全育成、スポーツ施設整備、競技団体のガバナンス改善、トップアスリートのキャリア支援、国際競技力向上等に従事。

2024年から現職。

岩手県出身、柔道4段



■開催概要

日時：2025年3月21日(金) 18:00～19:30 (受付開始 17:45)

方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

主催：株式会社スポーツフィールド

後援：一般社団法人日本アスリート支援協会

申込方法：下記URLからお申し込みください。

https://forms.gle/Y3zgRJqL6uh8sAG36

※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。



■その他

・本勉強会は、スポーツ指導者、教員、スポーツ関係者など、どなたでもご参加いただけます。

・参加費は無料ですが、事前予約が必要です。

・定員に達し次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込みください。



■お問い合わせ

株式会社スポーツフィールド キャリアサポート推進室

Tel：06-6373-2501

Mail：career_support@sponavi.com