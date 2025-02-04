BUFF、「大阪マラソンEXPO 2025」「東京マラソンEXPO 2025」出展のお知らせ。
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスペイン/バルセロナmadeネックウェア『Buff』(バフ)ブランドは、2025年2月22日(土)・23日(日・祝)にインテックス大阪にて開催の「大阪マラソンEXPO 2025」と、2025年2月27日(木)・28日(金)・3月1日(土)に東京ビッグサイトにて開催の「東京マラソンEXPO 2025」にBUFFブースを出展いたします。
BUFFのアイコンであるマルチネックウェアをはじめ、キャップやヘッドバンドなど、マラソンをサポートする商品を多数取り揃えてお待ちしております。
また、BUFF公式Instagramのフォロワーイベントや会場限定の特別価格で購入できるランナー応援キャンペーンも実施いたします。
首元の防寒対策、ヘッドバンドや汗拭きにもなるBUFFのマルチネックウェアでレースの準備も万全に！
今年の目玉商品は、小学館プロデュースの新作「ドラえもん」シリーズや日本限定シリーズです。
入場無料となっておりますので、どなたでもご来場いただけます。
ランナーの皆様はもちろん、お近くの方もお気軽にお越しください。
大阪マラソンEXPO 2025 概要
- 開催日時：2月22日(土) 11:00～19:30 (19:00 最終入場)2月23日(日・祝) 10:00～18:30 (18:00最終入場)※入場無料
- 会場：インテックス大阪 6号館 A・B ※例年と会場が異なります〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102https://www.intex-osaka.com/jp/(https://www.intex-osaka.com/jp/)
- ブース場所：６号館Ａ オープンスペースゾーン 「B-7」
東京マラソンEXPO 2025 概要
- 開催日時：2月27日(木)・28日(金) 10:00～21:00 (20:30 最終入場)3月1日(土) 10:00～18:00 (17:30最終入場)※入場無料
- 会場：東京ビッグサイト南展示棟〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1https://www.bigsight.jp/(https://www.bigsight.jp/)
- ブース場所：南1・2ホール 「G-39」
販売予定商品 ※一部抜粋
【日本限定品】ORIGINAL AKAFUJI
【日本限定品】ORIGINAL SUKAJYAN
【日本限定品】ORIGINAL MATSURI
【日本限定品】ORIGINAL HANABI
ORIGINAL ECOSTRETCH DORAEMON BLUE（ドラえもん総柄）
ORIGINAL ECOSTRETCH DORAEMON PINK（ドラえもんひみつ道具）
・BUFFブランドサイト
https://zett-jpn.jp/buff/
・ゼット オンラインショップ【BUFF】
https://zettshop.net/brand/buff
・BUFF Specialty Shop Byロッジ
https://shopping.geocities.jp/lodge-annex/
『BUFF』は、 優れた機能性とファッション性を備えたマルチヘッドウェア、世界60ヵ国で愛用されているスペイン発のアウトドアブランドです。
1枚で12通り以上の使い方が可能で、バンダナ・キャップ・ヘッドバンド・ネックウォーマー・ネッカチーフ・ヘアバンド・フェイスガード・フェイスマスク・キャップ・シュシュ・リストバンドなど、アレンジは自由自在。
【消費者・読者からのお問合せ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
E‐MAIL：custinfo@zett.co.jp
WEB：https://zett-jpn.jp/buff/