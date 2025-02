「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズ最新作『ドラゴンボール Sparking! ZERO』　「DRAGON BALL」ゲームシリーズ最速で世界累計販売本数500万本を突破

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇田川南欧)は、2024年10月10日(木)(STEAM(R)版2024年10月11日(金))に発売した「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズの最新作となる家庭用ゲームソフト『ドラゴンボール Sparking! ZERO』が、「DRAGON BALL」ゲームシリーズ最速で世界累計販売本数500万本(※1)を突破したことをお知らせいたします。

本作は、発売後24時間で世界累計販売本数300万本を突破(※2)する好調なスタートを切っており、その後の無料アップデートや公式大会の実施などによって販売本数は順調に伸び続け、このたび世界累計販売本数500万本を突破しました。直近では、追加ダウンロードコンテンツ「正義のヒーロー」パックを配信(※3)するなど、本作をさらに楽しめるようにコンテンツの拡充を図っております。

当社は今後も「長く深く遊べる良質なコンテンツ」と「多彩なエンターテインメント」で、世界中のファンの期待を超えられるよう、引き続きより多くのファンのみなさまに楽しんでいただける体験をお届けしてまいります。

■「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズとは

「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズは、2005年10月に第1作目となる『ドラゴンボールZ Sparking!』からスタートした、「DRAGON BALL」ゲームとしては初めて3D対戦アクションゲームにチャレンジしたシリーズです。舞空術やかめはめ波といった、「DRAGON BALL」ならではの技を駆使した縦横無尽でド派手な「DRAGON BALL」らしい闘いを楽しむことができ、また、前作の『ドラゴンボールZ Sparking! METEOR』では160体を超えるキャラクターが使用可能など、当時、「DRAGON BALL」ゲームとして新たなジャンルを築き、世界中でたくさんのプレイヤーにお楽しみいただいた作品となっています。

■『ドラゴンボール Sparking! ZERO』とは

本作は世界中から絶大な人気を誇る「DRAGON BALL」を題材にした3D対戦アクション「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズにおける17年ぶりの新作です。シリーズ最多となる182キャラクターが持つ個性豊かな能力や特徴を活かし、超サイヤ人への変身や、極限まで気を溜めて放つ強力な必殺技での一発逆転など、「DRAGON BALL」らしいドラマチックな闘いを思いのままに楽しめる没入感のあるゲームプレイが体験できます。

【コンテンツ概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1592_1_c651b59386af50fbb1ab6bfdf1ef669a.jpg ]

※1 2024年12月31日(火)時点。ダウンロード版およびPCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロードを含みます。

※2 2024年10月15日(火)発表:「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズ最新作 『ドラゴンボール Sparking! ZERO』 発売24時間で世界累計販売本数300万本を突破

https://www.bandainamcoent.co.jp/pdfs/HP_20241015.pdf

※3 2025年1月20日(月)発表:「ドラゴンボール Sparking! ZERO」『DLC1「正義のヒーロー」パック トレーラー』を公開!DLC1 - 「正義のヒーロー」パック1月24日(金) 配信開始!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001573.000051316.html

