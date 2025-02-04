大阪・大丸梅田店にて韓国美容セミナー開催！本格韓国メイクアップサロン「YU1L」×JOY187コラボ　K-Beautyを学べる２日間！

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株式会社シルキースタイル


【大阪・大丸梅田店にて開催】


株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区、代表取締役：山田奈央子 上田美央）は、


韓国メイクアップサロン「ＹＵ１Ｌ」2025年2月17日～2月25日の期間限定POPUPを開催いたします。


提携店である韓国トップヘアメイクサロン「ＪＯＹ１８７」の院長が来日し２日間限定のセミナーを開催いたします。


JOY187（ジョイ イチハチナナ）とは


多くのセレブリティが集う、韓国江南区清潭洞（チョンダムドン）に拠点を構えるヘア＆メイクの老舗K-Beautyサロン。aespa、東方神起、triple S、HIGHLIGHT、H1-KEY、SAY MY NAME、チャン・グンソク、アン・ボヒョン、ウ・ドファン、チョン・ギョンホ、ナムグン・ミンなど、数多くのK-スターを担当したプロのデザイナーたちが、プレミアムなクオリティとサービスを提供しています。


◆セミナー概要

日時：2月23日（日）


メイクセミナー　


Aespa担当メイク直伝！K-POPアイドル最新流行メイクセミナー


時間：12時～13時


※公演の所要時間：約60分


会場：大阪　大丸梅田店　特設会場



日時：2月24日（月祝）


ヘアセミナー


JOY187トップスタイリスト直伝！韓国最新ヘアスタイリングセミナー


時間：12時～13時


※公演の所要時間：約60分　


会場：大阪　大丸梅田店　特設会場



セミナーチケット


◆2月23日（日）メイクセミナー　


187label　クッションファンデ4,840円が付いて


5,000円（税込）



◆2月24日（月・祝)　ヘアセミナー


187label　ポストリカバリートリートメント3,990円が付いて


5,000円（税込）



今なら商品付きで本場韓国のセミナーが受けられる♪


チケット詳細はこちらから(https://joy187.jp/shop/)



※各回、事前申し込み必須となります。


※商品は当日会場にてお渡しいたします。


※定員になり次第受付を終了させていただきます。




【YU1L大阪POPUP店として初上陸】



この度の東京浜松町店のグランドオープンに続き2/17-2/25まで大阪大丸梅田店にてＰＯＰＵＰ店舗を出店いたします。YU1Lの施術を大阪で受けられるチャンスです。



◆開催概要


場所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店　1階


日時：2025年2月17日（月）～2月25日（火）10：00～20：00（最終受付19：00）


内容：本格韓国ヘアメイクアップ+JOY187label 物販



韓国ヘアメイクアップメニュー


・韓国ヘア+メイクアップ(つけまつげ込み)　90分　


・韓国メンズヘア+メイクアップ　60分　etc…


ヘアメイクご希望の方は「事前予約必須」となります。


下記URLより事前予約をお願いいたします。


https://page.line.me/643zjdmz?oat__id=4863629&openQrModal=true(https://page.line.me/643zjdmz?oat__id=4863629&openQrModal=true)




物販：JOY187label　ポストリカバリートリートメントを特別販売









店名：韓国メイクアップサロン YU1L（ユイル）


所在地：東京都港区浜松町2-13-12　Rise Wellビル 3F


アクセス：JR山手線浜松町駅金杉橋口から徒歩2分


都営大江戸線大門駅から徒歩5分


公式サイト：http://www.yu1l.jp/



公式Twitter：https://twitter.com/yu1l_official
公式Instagram：https://www.instagram.com/yu1l_official/
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCz6S5Tn-6OxmdZQzRYBGl0g


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yu1l_official




■サロンに関するお問い合わせ
E-MAIL：contact@yu1l.jp
TEL：03-3433-1864
株式会社シルキースタイル　担当：的場



【会社概要】
株式会社シルキースタイル
所在地：東京都港区浜松町2-13-12　Rise Wellビル 3F
事業内容：
・ネイル、メイクアップサロン経営
・通信販売
・化粧品開発、企画、コンサルティング・下着、開発、企画、コンサルティング
・PR、マーケティングリサーチ
・流通、販路、コーディネート・イベント、セミナー企画、運営
公式サイト：https://www.silky-style.com/