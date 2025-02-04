大阪・大丸梅田店にて韓国美容セミナー開催！本格韓国メイクアップサロン「YU1L」×JOY187コラボ K-Beautyを学べる２日間！
【大阪・大丸梅田店にて開催】
株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区、代表取締役：山田奈央子 上田美央）は、
韓国メイクアップサロン「ＹＵ１Ｌ」2025年2月17日～2月25日の期間限定POPUPを開催いたします。
提携店である韓国トップヘアメイクサロン「ＪＯＹ１８７」の院長が来日し２日間限定のセミナーを開催いたします。
JOY187（ジョイ イチハチナナ）とは
多くのセレブリティが集う、韓国江南区清潭洞（チョンダムドン）に拠点を構えるヘア＆メイクの老舗K-Beautyサロン。aespa、東方神起、triple S、HIGHLIGHT、H1-KEY、SAY MY NAME、チャン・グンソク、アン・ボヒョン、ウ・ドファン、チョン・ギョンホ、ナムグン・ミンなど、数多くのK-スターを担当したプロのデザイナーたちが、プレミアムなクオリティとサービスを提供しています。
◆セミナー概要
日時：2月23日（日）
メイクセミナー
Aespa担当メイク直伝！K-POPアイドル最新流行メイクセミナー
時間：12時～13時
※公演の所要時間：約60分
会場：大阪 大丸梅田店 特設会場
日時：2月24日（月祝）
ヘアセミナー
JOY187トップスタイリスト直伝！韓国最新ヘアスタイリングセミナー
時間：12時～13時
※公演の所要時間：約60分
会場：大阪 大丸梅田店 特設会場
セミナーチケット
◆2月23日（日）メイクセミナー
187label クッションファンデ4,840円が付いて
5,000円（税込）
◆2月24日（月・祝) ヘアセミナー
187label ポストリカバリートリートメント3,990円が付いて
5,000円（税込）
今なら商品付きで本場韓国のセミナーが受けられる♪
チケット詳細はこちらから(https://joy187.jp/shop/)
※各回、事前申し込み必須となります。
※商品は当日会場にてお渡しいたします。
※定員になり次第受付を終了させていただきます。
【YU1L大阪POPUP店として初上陸】
この度の東京浜松町店のグランドオープンに続き2/17-2/25まで大阪大丸梅田店にてＰＯＰＵＰ店舗を出店いたします。YU1Lの施術を大阪で受けられるチャンスです。
◆開催概要
場所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 1階
日時：2025年2月17日（月）～2月25日（火）10：00～20：00（最終受付19：00）
内容：本格韓国ヘアメイクアップ+JOY187label 物販
韓国ヘアメイクアップメニュー
・韓国ヘア+メイクアップ(つけまつげ込み) 90分
・韓国メンズヘア+メイクアップ 60分 etc…
ヘアメイクご希望の方は「事前予約必須」となります。
下記URLより事前予約をお願いいたします。
https://page.line.me/643zjdmz?oat__id=4863629&openQrModal=true(https://page.line.me/643zjdmz?oat__id=4863629&openQrModal=true)
物販：JOY187label ポストリカバリートリートメントを特別販売
店名：韓国メイクアップサロン YU1L（ユイル）
所在地：東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F
アクセス：JR山手線浜松町駅金杉橋口から徒歩2分
都営大江戸線大門駅から徒歩5分
公式サイト：http://www.yu1l.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/yu1l_official
公式Instagram：https://www.instagram.com/yu1l_official/
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCz6S5Tn-6OxmdZQzRYBGl0g
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yu1l_official
■サロンに関するお問い合わせ
E-MAIL：contact@yu1l.jp
TEL：03-3433-1864
株式会社シルキースタイル 担当：的場
【会社概要】
株式会社シルキースタイル
所在地：東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F
事業内容：
・ネイル、メイクアップサロン経営
・通信販売
・化粧品開発、企画、コンサルティング・下着、開発、企画、コンサルティング
・PR、マーケティングリサーチ
・流通、販路、コーディネート・イベント、セミナー企画、運営
公式サイト：https://www.silky-style.com/