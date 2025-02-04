元宝塚歌劇団・花組トップスター柚香光、「RAY YUZUKA BIRTHDAY EVENT 2025.3.5」の開催が決定！
ぴあ株式会社（本社︓東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー/ 代表取締役社長︓⽮内廣）は、
元宝塚歌劇団・花組トップスター柚香光の誕生日当日である、2025年3月5日（水）に、バースデーイベント「RAY YUZUKA BIRTHDAY EVENT 2025.3.5」を開催することが決定しました。本イベントは、新ファンクラブ設立後、初のファンミーティングでもあります。ファンクラブ先行は本日2月4日（火）12時より開始いたしました。
RAY YUZUKA BIRTHDAY EVENT 2025.3.5
■RAY YUZUKA BIRTHDAY EVENT 2025.3.5
公演日︓2025年3月5日（水）
【1部】開場12:00 開演13:00 ／ 【2部<ファンクラブ限定公演>】開場18:00 開演19:00
会場︓ニッショーホール（東京都港区⻁ノ門２丁目９番16 号）
出演︓柚香光
チケット代金︓全席指定-9,000円（税込）※お土産付き
年齢制限︓3歳以下入場不可/ 4歳以上チケット必要
主催・企画制作︓ぴあ株式会社
お問い合せ先︓柚香光オフィシャルファンクラブ「RAY COMPANY」
https://fan.pia.jp/ray.yuzuka.fc/page/faq/
【チケット先行】
ファンクラブ先行︓2025年2月4日（火）12:00～2月10日（月）23:59
ファンクラブ2次先行︓2025年2月11日（火）12:00～2月17日（月）23:59
公演詳細ページ︓ https://fan.pia.jp/ray.yuzuka.fc/ticket/detail/6
柚香光 YUZUKA REI
2009年宝塚歌劇団95期生として入団。
花組に配属。入団後すぐ集英社『non-no』にとりあげられるなど早くから注目を集めた。
2015年台湾公演『ベルサイユのばら』にてオスカル役。2018年『ポーの一族』(アラン・トワイライト役)『花より男子』(道明寺司役)などで人気を博す。
2017年4月から2024年まで、英国ブランド「Joseph」(オンワード樫山)のモデルに。2020年9月より
2023年まで、「Chacott」のコスメのイメージモデルを務める。
2019年11月花組トップスターに就任。『はいからさんが通る』や『TOP HAT』、『うたかたの恋』な
ど、少女漫画の舞台化から、宝塚歌劇の名作まで多くの作品で好評を得る。
2021年東京オリンピック閉会式にて歌劇団人として『君が代』を国家⻫唱する。
2024年5月26日『アルカンシェル～パリにかかる虹～』をもってに退団。
退団後は初のソロコンサート『TABLEAU』を開催。次いで『RUNWAY』に出演、
2025年新年『マチュー・ガニオスペシャル・ガラニューイヤーコンサート』にて新作を披露。
同年夏には、２０２５年劇団☆新感線４５周年興行・初夏公演いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective 『
紅⻤物語』での主演を控える。
柚香光公式ファンクラブ「RAY COMPANY」
元宝塚歌劇団花組のトップスター柚香光の公式ファンクラブサイト。ファンクラブにご入会いただくと、ファンクラブ会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。
■サイトURL︓ https://fan.pia.jp/ray.yuzuka.fc/
■会費︓入会費1,000円年額費7,000円（いずれも税込）
■会員限定コンテンツ
-ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧
-メールマガジンの配信（不定期）
-バースデーメール配信
-デジタル会員証の発行
-チケット先行受付
※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。
※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。
※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。