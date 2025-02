InfinidatのInfiniBox(TM) SSA G4オールフラッシュシステムがTechTargetの「2024年ベストエンタープライズストレージアレイ」で銀賞を受賞

Infinidat Japan合同会社

※Infinidat本社が2025年1月23日に発行したプレスリリースの抄訳です。

2025年1月23日 マサチューセッツ州ウォルサム:エンタープライズストレージソリューションのリーディングプロバイダー、インフィニダット(https://www.infinidat.com/ja)(以下、Infinidat)は本日、TechTargetが毎年開催している業界コンペティションにおいて、InfiniBox(TM) SSA G4システムが「Best Enterprise Storage Arrays of 2024(https://www.techtarget.com/searchstorage/feature/The-best-enterprise-data-storage-products-of-2024)」の銀賞を受賞したことを発表しました。InfiniBox SSAオールフラッシュシステムは第3世代製品が同賞の金賞を2度受賞しており、今回の受賞でInfinidatの革新的なエンタープライズストレージソリューションが高レベルの評価を受けるのは3年連続となります。

Infinidat InfiniBox(R) G4ファミリー最新のオールフラッシュストレージアレイであるInfiniBox SSA G4 F4416Tは、エンタープライズデータストレージ性能に飛躍的な進歩をもたらすもので、スケールアップ型アーキテクチャで最大2.5倍の向上、サイバーストレージレジリエンス機能の搭載、ハイブリッドマルチクラウドのサポート、エネルギー効率の向上、100%の可用性を兼ね備えています。InfiniBox SSA G4は、かつてない35マイクロ秒のレイテンシを実現した業界最速のオールフラッシュストレージアレイであり、60%、80%、100%の実装モデルという柔軟なスケールアップオプションを提供します。

2024年5月に発表された最新世代のInfiniBox SSAオールフラッシュソリューションは、AMD EPYC(TM) CPUを搭載した新しいコントローラノードプラットフォームを採用し、このG4システムのコア当たりの総消費電力を大幅に削減します。また、PCI Express 5.0を実装して圧倒的な帯域幅と高速I/Oに対応することで、より高速なデバイスをサポートします。

InfiniBox SSA G4ソリューションは、ハイエンドのエンタープライズにとって極めて重要な複数の要素について、TechTargetから高い評価を受けました。「審査員は、この製品のスケーラビリティ、高いパフォーマンス、100%のデータ可用性保証に基づく信頼性を高く評価しました。Infinidat社は、IntelプロセッサからAMDプロセッサへの変更とオールフラッシュPCIe 5.0アーキテクチャにより、InfiniBox SSA G4ラインのパフォーマンスは前世代製品の2倍になったと述べています。」

InfinidatのCMO、Eric Herzogは、次のように述べています。

「InfiniBox G4は、Infinidatがエンタープライズストレージ市場にお届けする強力で革新的なソリューションです。TechTargetの『Storage Product of the Year』コンペティションで銀賞を受賞したことは、当社の次世代のオールフラッシュInfiniBox G4ファミリーの卓越した特長と先進の機能性を裏付けるものです。保証されたSLAに裏打ちされ、柔軟なオールフラッシュ構成で非常に要求の厳しいワークロードを処理するInfiniBox SSA G4は、実際のアプリケーション性能に新たな基準を打ち立てました。」

TechTargetは、G4ソリューションが提供する付加価値を強調しました。「Infinidatは、顧客のシステムの利用期間を延長するために、コントローラのアップグレードプログラムであるInfiniVerse Mobiusを開始しました。また、Infinidat InfuzeOSにMicrosoft Azureのサポートを追加し、AWS以外のバックアップとリカバリのための新たなクラウドの選択肢を提供しました。さらに、データ保護技術をVMware環境に拡大しました。」

InfiniVerse(TM) Mobiusは新たなライフサイクル管理コントローラのアップグレードオプションです。お客様には、ストレージアレイのライフサイクル全体にわたってストレージシステムをレベルアップし、データインフラストラクチャでの利用期間をシームレスに延長するためにコントローラをアップグレードするオプションが提供されます。

InfiniBox G4はまた、InfiniBoxの体験をMicrosoft Azureに拡張しました。これは従来のAWSのサポートに続くものです。InfinidatのInfuzeOS(TM) Cloud Editionによって実現されたクラウドネイティブ/ハイブリッドマルチクラウドデプロイメントのためのこの拡張サポートは、使いやすさ、自動化、サイバーストレージレジリエンスなど、業界で高く評価されているInfinidatのデータサービスなどのすべてのメリットをクラウドにもたらしました。Infinidatはまた、サイバー攻撃に対抗するために、InfiniSafe(R)サイバーレジリエンス機能へのアクセスをVMware環境に拡大しました。

