【明日2/4 18時チケット受付開始】STU48池田裕楽ファンクラブ会員限定イベント『イケてる麺バーとSing a gogo！』開催決定！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48池田裕楽ファンクラブ会員限定イベント『イケてる麺バーとSing a gogo！』の開催を決定しました。
2025年2月24日（月祝）、池田裕楽ファンクラブ会員限定イベント『イケてる麺バーとSing a gogo！』が開催されます。今回初となるファンクラブイベントで、日頃の感謝の気持ちを込めた特別な一日をファンの皆さまにお届けいたします。
明日18時より、ファンクラブ会員向けのチケット申込受付がスタートします。皆さまのご応募をお待ちしております。
ご入会はこちらから
https://ikedayura.official-fc.site/lp
＜公演概要＞
■開催日時
2025年2月24日(月祝)
■開場/開演
開場 13:30 / 開演 14:00
■会場
[広島]エディオン紙屋町ホール
広島県広島市中区紙屋町2－1－18 東館9F
■席種/料金(全席指定)
１.通常チケット（シーティング）\5,500
２.プレミアムチケット（シーティング）\11,000
※各種全席指定
※別途チケット発券手数料がかかります。
※プレミアムチケットには前方席優先・公演後のスペシャル2ショット写真撮影・カメコタイムが含まれております。
■チケット販売情報 ※抽選
チケット申込期間：2025/2/4（火）18:00～2025/2/9（日）23:59
当落発表：2025/2/14（金）18:00
決済方法：コンビニ決済／クレジットカード
■お申込可能枚数
おひとり様最大1枚まで購入可能 ※1会員様 1枚
複数券種お申込みされたい場合は、各券種それぞれでお申込みください。
■お申込対象者
池田裕楽オフィシャルファンクラブ会員の方
※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。
■チケットお申し込み
https://ikedayura.official-fc.site/tickets/all/pages/1
※受付開始の【2/4（火）18:00～】にチケット購入ページが表示されます。
【STU48 ソロファンクラブについて】
メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。
■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト
https://stu48solofanclub.studio.site/
■池田裕楽 オフィシャルファンクラブ
https://ikedayura.official-fc.site/(https://ikedayura.official-fc.site/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/