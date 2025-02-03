ひなまつり向け「恋衣」新作登場！
株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、ひなまつり向けコレクションの発売を発表しました。
和風コスチュームシリーズ「恋衣（こいごろも）」に、新デザインが加わりました。今回のコレクションは、3月3日のひなまつりをテーマに、桃の花をあしらったオリジナルプリントがアクセント。特別なひなまつりシーズンを彩る華やかなラインナップです。
【ラインナップ 全2型】
・桃花装束
メーカー希望小売価格：\6,290(税抜)
繊細な桃の花模様が全体を引き立てる、華やかでエレガントな和装デザイン。
・桃花巫女ねこ
メーカー希望小売価格：\6,290(税抜)
可愛い巫女風デザインに猫耳をプラス。ひなまつりらしいキュートな和装です。
どちらも、ひなまつりのイベントや特別な日のお祝いにぴったりのデザインです。
詳細は公式オンラインストアにてご覧ください。
・クリアストーン公式オンラインストア：
https://shop.clearstone.co.jp/collections/koigoromo
【モデル情報】
・篠原みなみ
https://x.com/snhr_minami
■株式会社クリアストーン 会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。
「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。
会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)
所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室
代表取締役：小野 志堅
資本金：1億円
事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業
関連URL：
・コーポレートサイト
https://www.clearstone.co.jp/(https://www.clearstone.co.jp/)
・公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
公式SNS
・X（旧Twitter）:
https://x.com/CLEARSTONE_info
・Instagram:
https://www.instagram.com/clearstone_official/
・Instagram kids:
https://www.instagram.com/clearstonekids_official/
・TikTok:
https://www.tiktok.com/@clearstone_official
■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当 富田
info@clearstone.co.jp