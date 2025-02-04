炭酸*ビタミン**美容 Dr.SYUWAN（ドクターシュワン）導入美容液「ミニサイズ」と「シートマスク1枚入り」が好評につき取り扱い店舗数を拡大

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株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪市中央区）の連結子会社である株式会社Dr.SYUWAN （本社:大阪市中央区）は、「マイクロバブルVCセラムミニ 」と「マイクロバブルリフトシートマスク（1枚入り）」の取り扱い店舗数を好評につき拡大します。また、「マイクロバブルVCセラムミニ 」を2025年4月1日（火）より定番商品として発売します。




* 炭酸ガス（噴射剤） ** アスコルビン酸(保湿成分）


ミニサイズの商品詳細


■ Dr.SYUWAN マイクロバブルVCセラムミニ


1,100円（税込） / 30g


約30回分　※1回約0.9gで約30回使用が目安


旅行や銭湯、ジムなどにも持ち運びしやすく、


高濃度*1炭酸*2ビタミン*3美容を手軽にお試しできるミニサイズです。





*1 自社基準による炭酸濃度 *2 炭酸ガス（噴射剤） *3 アスコルビン酸(保湿成分）


発売日／流通


・2025年4月1日（火）より順次：全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗をのぞく）


既存商品


■ Dr.SYUWAN マイクロバブルVCセラム


3,300円（税込） / 90g


炭酸美容理論に基づいた高濃度*1炭酸*2 ×ビタミンC*3で艶めくダイヤモンド素肌*4へ。



１.ビタミンC*3と炭酸*2の相性に着目、ビタミンＣ誘導体*5含む美容液成分*6をブレンドしたオリジナル処方
２.シュワシュワで気持ち良い、毛穴より小さな高濃度*1炭酸*2泡でキメを整える


３.爽やかなシトラス＆バーベナの香りがスキンケアタイムを心地よい時間に　　
４.マッサージ*7がしやすく馴染みが良いテクスチャーで、乾燥による毛穴を目立たなくし、くすみ*8をケア



*1 自社基準による炭酸濃度 *2 炭酸ガス（噴射剤） *3 アスコルビン酸(保湿成分）


*4 キメが整った肌状態のこと　*5 アスコルビルグルコシド(保湿成分）


*6 加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Nａ、グルコシルセラミド（全て保湿成分） 　


*7 使用時における *8 乾燥による




■ Dr.SYUWAN マイクロバブルリフトシートマスク


3,300円（税込）/ 5枚入り


770円 （税込） / 1枚入り


独自設計*1×ビタミンマイクロバブル*2×耳掛けリフトアップ形状で、美しいダイヤモンド素肌*3へ





１.シュワシュワで気持ちいいビタミンマイクロバブル*2が古い角質や皮脂など肌の汚れをオフ*4
２.フェイスラインのフィット感に着目したリフトシートマスクで輪郭をぎゅっと引き上げる*5
３.ビタミンC*6とエイジングケア*7に必要な美容液成分*8配合でキメの整った肌へ導く



*1 Dr.SYUWANによる独自の設計 *2 アスコルビン酸含むマイクロバブルのこと
*3キメが整った肌状態のこと *4 ふき取りによる効果 *5 使用方法のこと
*6 アスコルビン酸（保湿成分） *7 年齢に応じたお手入れのこと
*8 加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、ツボクサエキス、グレープフルーツ果実エキス、ドクダミエキス、ガラクトミセス培養液(全て保湿成分）




▼詳細


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000576.000012002.html



■ Dr.SYUWAN マイクロバブルVC10セラム


5,500円（税込） / 90g


高濃度*1炭酸*2×濃厚ビタミン*310％配合の美容液で5大肌悩み*4へアプローチ。



１.3つの濃厚ビタミン*3を10％配合し、5大肌悩み*4にアプローチ


２.炭酸*2泡でビタミンC*3を角質層最深部まで届けるビタミンブースト処方


３.炭酸*2との相性を考え、こだわり抜いた5つの美容液成分*5配合


４.シュワシュワとした感覚はそのままに、潤いを感じる泡で、濃密なスキンケアタイムを



*1 自社基準による炭酸濃度 *2 炭酸ガス（噴射剤）


*3 アスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸（全て保湿成分）


*4 乾燥による毛穴の目立ち、乾燥によるくすみ、乾燥による小じわ、ハリ、キメ


*5 アスコルビン酸、ヒアルロン酸Na、 加水分解コラーゲン、 アスコルビルグルコシド、グルコシルセラミド（全て保湿成分）





▼詳細


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000012002.html


Dr.SYUWAN　マイクロバブルVCセラム


炭酸*1泡でビタミンC*2を角質層最深部まで届ける
ビタミンブースト処方




ビタミンC*2は届け方にコツがいる。


なぜなら、ビタミンC*2は浸透*3しづらいから。Dr.SYUWANが選んだのは「炭酸*1」という手段。
毛穴よりも小さい高濃度*4炭酸*1泡が肌のキメを整え、


ビタミンC*2を角質層最深部まで届けるビタミンブースト処方を採用しています。



*1 炭酸ガス（噴射剤）　*2 アスコルビン酸(保湿成分）　*3 角質層まで　*4 自社基準による炭酸濃度



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