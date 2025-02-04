炭酸*ビタミン**美容 Dr.SYUWAN（ドクターシュワン）導入美容液「ミニサイズ」と「シートマスク1枚入り」が好評につき取り扱い店舗数を拡大
株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪市中央区）の連結子会社である株式会社Dr.SYUWAN （本社:大阪市中央区）は、「マイクロバブルVCセラムミニ 」と「マイクロバブルリフトシートマスク（1枚入り）」の取り扱い店舗数を好評につき拡大します。また、「マイクロバブルVCセラムミニ 」を2025年4月1日（火）より定番商品として発売します。
* 炭酸ガス（噴射剤） ** アスコルビン酸(保湿成分）
ミニサイズの商品詳細
■ Dr.SYUWAN マイクロバブルVCセラムミニ
1,100円（税込） / 30g
約30回分 ※1回約0.9gで約30回使用が目安
旅行や銭湯、ジムなどにも持ち運びしやすく、
高濃度*1炭酸*2ビタミン*3美容を手軽にお試しできるミニサイズです。
*1 自社基準による炭酸濃度 *2 炭酸ガス（噴射剤） *3 アスコルビン酸(保湿成分）
発売日／流通
・2025年4月1日（火）より順次：全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗をのぞく）
既存商品
■ Dr.SYUWAN マイクロバブルVCセラム
3,300円（税込） / 90g
炭酸美容理論に基づいた高濃度*1炭酸*2 ×ビタミンC*3で艶めくダイヤモンド素肌*4へ。
１.ビタミンC*3と炭酸*2の相性に着目、ビタミンＣ誘導体*5含む美容液成分*6をブレンドしたオリジナル処方
２.シュワシュワで気持ち良い、毛穴より小さな高濃度*1炭酸*2泡でキメを整える
３.爽やかなシトラス＆バーベナの香りがスキンケアタイムを心地よい時間に
４.マッサージ*7がしやすく馴染みが良いテクスチャーで、乾燥による毛穴を目立たなくし、くすみ*8をケア
*1 自社基準による炭酸濃度 *2 炭酸ガス（噴射剤） *3 アスコルビン酸(保湿成分）
*4 キメが整った肌状態のこと *5 アスコルビルグルコシド(保湿成分）
*6 加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Nａ、グルコシルセラミド（全て保湿成分）
*7 使用時における *8 乾燥による
■ Dr.SYUWAN マイクロバブルリフトシートマスク
3,300円（税込）/ 5枚入り
770円 （税込） / 1枚入り
独自設計*1×ビタミンマイクロバブル*2×耳掛けリフトアップ形状で、美しいダイヤモンド素肌*3へ
１.シュワシュワで気持ちいいビタミンマイクロバブル*2が古い角質や皮脂など肌の汚れをオフ*4
２.フェイスラインのフィット感に着目したリフトシートマスクで輪郭をぎゅっと引き上げる*5
３.ビタミンC*6とエイジングケア*7に必要な美容液成分*8配合でキメの整った肌へ導く
*1 Dr.SYUWANによる独自の設計 *2 アスコルビン酸含むマイクロバブルのこと
*3キメが整った肌状態のこと *4 ふき取りによる効果 *5 使用方法のこと
*6 アスコルビン酸（保湿成分） *7 年齢に応じたお手入れのこと
*8 加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、ツボクサエキス、グレープフルーツ果実エキス、ドクダミエキス、ガラクトミセス培養液(全て保湿成分）
▼詳細
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000576.000012002.html
■ Dr.SYUWAN マイクロバブルVC10セラム
5,500円（税込） / 90g
高濃度*1炭酸*2×濃厚ビタミン*310％配合の美容液で5大肌悩み*4へアプローチ。
１.3つの濃厚ビタミン*3を10％配合し、5大肌悩み*4にアプローチ
２.炭酸*2泡でビタミンC*3を角質層最深部まで届けるビタミンブースト処方
３.炭酸*2との相性を考え、こだわり抜いた5つの美容液成分*5配合
４.シュワシュワとした感覚はそのままに、潤いを感じる泡で、濃密なスキンケアタイムを
*1 自社基準による炭酸濃度 *2 炭酸ガス（噴射剤）
*3 アスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸（全て保湿成分）
*4 乾燥による毛穴の目立ち、乾燥によるくすみ、乾燥による小じわ、ハリ、キメ
*5 アスコルビン酸、ヒアルロン酸Na、 加水分解コラーゲン、 アスコルビルグルコシド、グルコシルセラミド（全て保湿成分）
▼詳細
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000012002.html
Dr.SYUWAN マイクロバブルVCセラム
炭酸*1泡でビタミンC*2を角質層最深部まで届ける
ビタミンブースト処方
ビタミンC*2は届け方にコツがいる。
なぜなら、ビタミンC*2は浸透*3しづらいから。Dr.SYUWANが選んだのは「炭酸*1」という手段。
毛穴よりも小さい高濃度*4炭酸*1泡が肌のキメを整え、
ビタミンC*2を角質層最深部まで届けるビタミンブースト処方を採用しています。
*1 炭酸ガス（噴射剤） *2 アスコルビン酸(保湿成分） *3 角質層まで *4 自社基準による炭酸濃度
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