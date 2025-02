【簡単２ステップ】女性美容家目線から開発した男性の悩みにフォーカスした基礎化粧品。２月11日新発売！【GLEAMEN】グリーメン

Cleo

美小顔矯正サロンCleo【クレオ】(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役:國廣治子)は、女性専用美容サロン経営者目線で現代の男性が美容意識が高まっているが、何をしたらよいのか分からない、ケアをしたことがないため面倒だと思う気持ちがあるのを知り、簡単2ステップで完結する基礎化粧品を販売することに至りました。

この新たな製品は[http://gleamen.base.shop/.]にて購入可能です。

商品開発に至った経緯

公式オンラインショップ :http://gleamen.base.shop/.無香料/無着色/アルコールフリー/パラベンフリー ※パラベンフリーとは化粧品や食品、医療品などに含まれる防腐剤のパラベンが使用されてないことを意味します。100%無添加の電解アルカリイオン水

7年女性専用小顔矯正サロンを経営する中、年々男性のお客様の問い合わせが増加傾向にあることを実感し、男性の美容への興味の高さを体感。その中で美容には興味があるが基礎化粧品の大切さの知識不足を知り、男性にも基礎化粧品の気軽に使用していただけるよう簡単2ステップで男性特有の(ニキビ・体臭・皮脂など)お悩みに対応した基礎化粧品を新発売しました。

美容に興味があるも何をどう使用したらいいのかわからない男性に向けて、男性の肌の悩みに多い

ニキビ・肌荒れ、ベタつき・テカリ、シェービング荒れ、乾燥などの悩みを解消できる商品を開発しました。洗顔は肌を傷めずに汚れを落としつつ

も過剰に皮脂は取り除かずに乾燥を防ぎ、赤ちゃんでも使用できる安心安全な商品となります。

初めて、基礎化粧品を使う男性にも簡単に毎日使用していただけるようアイテム数を少なくし、洗顔と化粧水の2アイテムのみです。

さらに基礎化粧品の必要性、正しい使い方をわかりやすく説明を動画にて配信予定することで対面販売できないお客様へも正しく使っていただけるようにお手伝いさせていただきます。

どんないい商品も使い方が違えば、効果も変わってきます。

毎日、使用していただく物だからこそ、使い方で未来が変わります。

モテる男性の一番の基本は清潔感です。一番の身だしなみの「顔を洗う」通して男性のお役に立てると嬉しいです。

毎日使っていただく物なため、ロゴにもこだわり【GLEAMEN】(グリーメン) 艶・輝きを意味するGLEAM 艶やかで輝きをイメージしたロゴを使用し、男性のカッコイイを意識した商品です。

男性の美容に対する意識調査悩みに対応した化粧品の必要性

男性の肌の悩みにベタつき・テカリ、シェービング・マスク荒れ、乾燥、ニキビなどが7割以上あり、上記の問題解決に役立つ基礎化粧品の必要性が考えられます。

10年前と今の男性の意識の変化

『ゴリラクリニック』様の調査では10年前の購入アイテムと現在の男性が購入するアイテムは同じでも洗顔、化粧水の購入比率が1位2位へと上昇しており、今後も購入率が上がってくることが考えられます。

[商品の概要]

洗顔と化粧水の2アイテムのみですが、この商品の特徴は水にかなりこだわった商品となり、一般的な化粧水の80~90%が水ですが、ほとんどは精製水が使用されています。当社が展開する基礎化粧品は洗顔には30%、化粧水は100%こだわり抜いた水【電解アルカリイオン水】を使用おり、水自体に化粧品の機能を持たせた商品です。使うたびに肌を自らに力で育てていく商品なため、向上心のある男性の気持ちも上げていくことにもつながると思ってます。

水にこだわった化粧水は100%水です

GLEAMENの化粧品に起用した水は岐阜県にある天然の湧水をろ過し特殊電解処理したアルカリイオン水、特殊製法のハイドロウォーターです。

酸性水、アルカリ水、海洋深層水、水素水など、いろいろな水を使った化粧品はありますが、ハイドロウォーターは「水」そのものに汚れを落とす剥離作用、水と脂を混ぜ合わせる乳化作用、皮膚のたんぱく質を柔らげる柔軟作用などを持った多機能水です。

ハイドロウォーターをベースにすることにより、今までとは全く違った「水」に特化した化粧品となりました。

化粧水は完全無添加を可能にしました。赤ちゃんのお肌にも安心して使って頂けます。

一般の化粧品に使用されている水とココが違います!

一般に使用されている化粧水の成分の8~9割が精製水です。化粧水の一番の割合を占める水は成分を希釈するための機材です。

GLEAMENは水自体に化粧品の機能を持たせたのが一般的な化粧品と違います。

ハイドロウォーターの特徴

【皮膚の老化予防】

酸化還元電位がマイナスで還元力のある機能水です。還元力があり酸化しないため、そのままの状態では劣化しません。この還元力によって老化の原因である活性酸素を減少させることがわかってきました。

【汚れの除去】

たんぱく質を柔らかくする作用、脂と水を柔和させる界面活性と似た働きがあります。

そのため古く硬くなった角質を柔らかくし皮膚に付着している汚れ、毛穴に残った皮脂を浮きあがらせ皮膚にダメージを与えずに汚れを除去します。

【ブースター機能】

界面活性作用があるため、水溶性の成分の浸透力が高く、化粧水、美容液などのプレ化粧水としても使えます。

【消臭効果】

皮脂の酸化を抑えることで過酸化脂質の生産を抑制し臭いの元となる菌の増殖を抑えます。臭いは酸化などによりプラスイオンに帯電しており、ハイドロウォーターは酸化還元電位がマイナスのため、プラスイオンに結びつき中和することで臭いを抑えます。

GLEAMENのクレンジングフォームにもハイドロウォーターをたっぷり30%使用しております。

さらに泡立てる行為が苦手な方にも使いやすいように、泡で出るタイプにしました。

弾力のある豊潤な泡で古くなった角質や汚れを吸着、植物系界面活性剤でお肌への負担を軽減し、低刺激で敏感肌の方も安心して使用していただけます。

優しい植物系の洗浄剤で過剰に皮脂を取り除くこともないため、洗顔後もお肌に潤いがあります。

無香料/無着色/アルコールフリー/オイルフリー/パラベンフリー

※パラベンフリーとは化粧品や食品、医療品などに含まれる防腐剤のパラベンが使用されてないことを意味します。

マルチローションはご自身の皮脂との乳化作用により、化粧水1本でも乳液のような働きもあります。

忙しく働く男性のために、初めて基礎化粧品を使う男性のため、出来るだけ簡単に毎日使っていただけることを意識した商品です。

GLEAMENを機に美容に興味をもっていただけたら幸いです。

毎日使うものきちんとした商品を採用する漢がモテる、出来る漢への近道!

公式オンラインフォーム :http://gleamen.base.shop/.

美小顔矯正サロンCleo【クレオ】 國廣

【How to】 朝・晩 1日2回お願いします。

寝ている間も皮脂、寝具や空気中のホコリやチリが顔に付着しています。

肌表面に付着した汚れを除去せずに放置しておくと、雑菌を増殖し、ニキビや肌荒れなどを引き起こす原因になります。

また、皮脂汚れは空気に触れると酸化し、毛穴の黒ずみやくすみを生じます。

水だけで顔を洗うのではなく洗顔料で洗い、肌を清潔に整えましょう!

You can do it !!

1.石けんで必ず手を洗う

・手が汚れていると

雑菌で肌を汚してしまいます。

2.ぬるま湯で顔を流す

・乾いた肌に洗顔料をのせると

泡がつぶれやすくなります。

3.Tゾーン、Uゾーン、小鼻など

たっぷりの泡を肌にのせます

4.たっぷりの泡を顔にのせたら

泡を転がすように顔全体を洗っていきます

・皮脂の多い鼻やTゾーンは

指の腹を使って丁寧に汚れを落とします。

・たっぷりの泡が汚れを吸着してくれるため

優しく丁寧に洗いましょう。

5.ぬるま湯でしっかりすすぎます

・髪の生え際、小鼻、フェイスラインはすすぎ残しが多い部分のため意識してすすぎましょう。

・洗顔料が残っていると炎症や雑菌の繁殖につなかり、肌トラブルの原因になります。

6.出来れば、洗顔ティッシュでお肌を抑えるように、水分を拭き取ります。お肌をゴシゴシとこすらないようにしましょう。

ニキビでお困りの貴方は清潔なタオルでも柔軟剤などで肌トラブルになることもあります。

少し面倒ですが、洗顔ティッシュを試してみてください。

化粧水

中心から外へ、全体に化粧水を行き渡らせましょう。手の平、指の腹でしっかり押し込みます。

お肌を密閉することで水分を奥へと浸透させるイメージで丁寧に行いましょう。

皮膚の薄い目の周り、ほうれい線などくぼんだ部分にもしっかり化粧水を入れ込みます。

その他、男性の悩みにご使用ください。

男性特有の臭い、臭いの素となる雑菌対策に。

※清潔な肌に使用すると効果が長持ちします。

髭剃り後、日焼けの後クールダウンに。

頭皮のリフレッシュに。

肌荒れ、ニキビ菌が繁殖しない肌作りに。

疲れた肌のエイジングケアに。

マルチローションは多岐に渡りお使いいただけます。

担当者のコメント

國廣 治子

女性専用小顔矯正サロンを経営するなか、年々男性のお客様の問い合わせが増加傾向にあることを実感し、男性の美容への興味の高さを体感感じます。その中でお話を伺うと、女性では当たり前の基礎化粧品を使っていらっしゃらない方や使っていらっしゃってもきちんと使っていらっしゃらない方が多い事を知りました。

せっかく美容には興味を持ってくださっているのに、基礎化粧品の大切さの知識不足によって、十分効果を体感出来ていないように思います。

そのため男性にも基礎化粧品の気軽に使用していただけるよう簡単2ステップで男性特有の(ニキビ・体臭・皮脂など)お悩みにしっかりと対応した基礎化粧品を新発売しました。

今後、対面での基礎化粧品の使い方のレクチャーの教室も開いていこうと思ってますので、是非お問い合わせください。

今後の展望

女性専用のプライベートサロンとして小顔矯正の施術に特化してきましたが、近年男性の方からの問い合わせが増えてきているため、今後は物販や基礎化粧品の使い方のレクチャー等を通して、男性の美容のレベル向上に貢献出来たらと考えております。

会社概要

美化顔矯正サロン Cleo

愛知県名古屋市中区栄2丁目15-14

お問い合わせ先

TEL 070-8479-0709

mail info.gleamen@gmail.com