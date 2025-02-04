【経産省・環境省・東京電力】など業界トップが登壇！全200本のカンファレンス情報を公開

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて「第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【春】」を開催します。会場内では経産省・環境省・東京電力・三菱商事・国交省・JERA・BYD・LGなど、多種多様なカンファレンスを連日200講演開催します。

トランプ政権が誕生し気候変動への取り組みやエネルギーの安定供給に向けた課題が注目される中、再生可能エネルギーが未来のエネルギー戦略にどのように寄与するかを議論し、最新技術を体感できる場となっています。

スマートエネルギーWeek【春】2025カンファレンス

事前申込制のため下記よりお早めにお申込ください。

●本展のカンファレンスの特徴

カンファレンス詳細はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes200講演を開催！

Point１：政府の政策・海外動向・最新事例が入手できる

Point２：【受講者限定】デジタル資料を配布 ※配布されないセッションもございます。

Point３：カンファレンス前後、関連構成展のブースを回ることで、さらなる最新情報を入手できる

※カンファレンス講師の方の敬称略・掲載枠上、講師の所属・役職を省略している場合がございます。2024年12月12日時点の情報です。

▶スマートエネルギーWeek基調講演

エネルギー基本計画・日本の政策を経産省伊藤氏、元IEA事務局長田中氏が語る！

詳細は＞＞ https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

2025年02月19日（水）｜10:30 ～11:20 SEW-K 気候変動のインパクトと我が国のGX政策

●オープニングスピーチ：世界エネルギー・環境危機の勝者と敗者は誰だ

ICEF運営委員会 議長 ／ タナカグローバル（株）CEO ／ 元国際エネルギー機関（IEA）事務局長

田中 伸男

●『エネルギー基本計画』と日本のＧＸ政策について

経済産業省

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部長

伊藤 禎則

▶H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～ カンファレンス

水素社会実現に向けた政策と展望とは？

経産省・三菱商事・ホンダ・ヒュンダイが語る！ ・・・他

詳細は＞＞ https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85508)

▶PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～ カンファレンス

BIPV・ペロブスカイト太陽電池の展望は？

太陽光発電協会、国交省、東京都、積水化学が語る！・・・他

詳細は＞＞ https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85527)

▶BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～ カンファレンス

蓄電池産業はどうなる？

経産省・BYD・LG・デロイトトーマツが語る！・・・他

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85517)

▶SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～ カンファレンス

トランプ政権も急ぐＡＩ×電力対策。日本の展望とは？

東京電力・アマゾン・TGオクトパスエナジーが語る！・・・他

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85531)

▶WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～ カンファレンス

洋上風力発電の未来はどうなる？

経産省・国交省・丸紅が語る！・・・他

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85528)

▶BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～ カンファレンス

バイオマス活用の展望とは？

農水省・フロー・林野庁・西粟倉村が語る！・・・他

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85534)

▶ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～ カンファレンス

ゼロエミッション火力発電に向けた取り組みとは？

経産省・関西電力・JERAが語る！・・・他

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85532)

●その他、申込不要の会場内「オープンセミナー」も多数開催されます

過去開催時の様子

水素エネルギー活用 セミナー

次世代電池 セミナー

次世代電力システム セミナー

太陽光発電セミナー

BIPV-建材一体型太陽光発電-セミナー

洋上風力 / 風力発電 セミナー

バイオマス発電・熱利活用 セミナー

バイオマス利活用セミナー

ゼロエミッション火力発電 セミナー

脱炭素経営 実現セミナー

サーキュラー・エコノミーセミナー・・・他

●詳細はこちら＞＞https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/conference/ex-presentation.html#/sessions(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/conference/ex-presentation.html#/sessions?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

＜ご注意＞

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・講師により、取材不可のセッションがございます。詳細は事務局までお問い合わせください。

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html%E2%80%A2%E5%87%BA%E5%B1%95%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AF8%E6%9C%88%E6%9C%AB%E6%99%82%E7%82%B9%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E2%80%A2%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AF%E5%90%8C%E6%99%82%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%B1%95%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E2%80%A2%E4%B8%8A%E8%A8%98%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AF%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%81%94%E3%81%8F%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E3%81%AB%E3%81%AF%E5%A4%9A%E6%95%B0%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%8C%E5%87%BA%E5%B1%95%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

・出展製品は8月末時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

◆展示会の来場・ご取材には以下の事前登録が必要です

【無料】来場登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材申し込みはこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆展示会開催概要

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東・南ホール

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-



●第6回GX経営 WEEK【春】

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

お問い合わせ先

スマートエネルギーWEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:chieko.shimura@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階