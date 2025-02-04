生成AI人材育成のためのリスキリング事業を手掛けるデジライズ、生成AI人材を育成する研修&評価設計方法と AIリクルーティング徹底解説セミナー

株式会社デジライズ

「AIの利便性と感動を全ての人に届ける」をビジョンに掲げる株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：茶圓 将裕）は、2025年2月4日より、『2025年のトレンド「AIエージェント」と生成AI導入で失敗する企業の特徴5選』を無料開催いたします。

https://digirise.ai/

無料でセミナーに申し込む :https://share.hsforms.com/10nBs17RPQTKPdGHLLjFtfwqapn3?utm_source=pr&utm_medium=prtime&utm_campaign=campaign_seminar2025021715秒ほどで登録が完了します。登録後、セミナー視聴リンクが送付されます。

■本セミナーについて

デジタル時代の競争力強化に不可欠な生成AI。人事領域においても生成AIの活用需要は高まっています。



常に多くの企業は『採用』と『人材育成』という2つの課題に直面しています。本セミナーでは、生成AI活用の最前線で活躍する企業の事例を基に、組織全体のAI活用度を向上させる具体的な方法をお伝えします。



まず、失敗しないAI導入のポイントを解説。実際の成功・失敗事例を基に、経営者や人事担当者が陥りやすい課題とその解決策を詳しく紹介します。続いて、実践的な人材育成プログラムの設計方法と、効果的な評価設計まで、即日から活用できるノウハウを完全公開します。



さらに、AI時代の採用戦略として、FammAIリクルーティングを活用した最新の採用手法もご紹介。採用市場におけるAI人材の動向や、効果的な採用基準の設定方法、面接での評価ポイントなど、即実践可能な採用ノウハウをお届けします。



本セミナーは、AI人材の育成と採用に悩む経営者・人事担当者必見の内容です。セミナー後半では質疑応答の時間を十分に設け、貴社固有の課題解決までしっかりとサポートいたします。明日から即実践できる具体的な方法論と、中長期的な人材戦略の両方を手に入れていただける内容となっています。

■こんな方におすすめ

- 全社的な生成AI活用促進を担当する方- 業界別の具体的な生成AI活用事例を知りたい方- 組織全体での生成AI活用定着に課題を感じている方- 生成AI時代に向けた人材育成プログラムを設計する方- 先進的なAI活用事例を探している方

■セミナー実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126540/table/61_1_788c28c48e33391c5478aeceae8d16f2.jpg ]無料でセミナーに申し込む :https://share.hsforms.com/10nBs17RPQTKPdGHLLjFtfwqapn3?utm_source=pr&utm_medium=prtime&utm_campaign=campaign_seminar2025021715秒ほどで登録が完了します。登録後、セミナー視聴リンクが送付されます。

■登壇者

株式会社デジライズ 代表取締役

茶圓 将裕（ちゃえん まさひろ）

学生時代に英語圏での1年間の留学後、上海にて日系人事コンサル会社にて法人営業に従事。延べ100社以上の人事評価制度構築に携わる。

日本に帰国後はSNSマーケティング事業の会社を起業。2022年には世界初の食べて稼げるeat to earn NFTゲーム「Eatnsmile」をスペインにて共同創業。

帰国後はAIチャットボット「AideX」、AI語学学習ツール「AI会話」などAI関連サービスを複数開発。

現在はX等でAI情報発信を行い(フォロワー12万人以上)、AI専門家としてTBSテレビやABEMAにも複数回出演

GMO AI & Web3株式会社顧問、一般社団法人生成AI活用普及協会評議員を務めながら、2023年に法人向けAI研修、及び企業向けChatGPTを開発する「株式会社デジライズ」とを立ち上げ代表取締役に就任。NewsPicksプロピッカーも兼任。

■株式会社デジライズについて＜https://digirise.ai/＞

株式会社デジライズは「AIの利便性と感動を全ての人に届ける」をビジョンとして2023年に事業を開始しました。「法人リスキリング(R)︎」というAI研修（動画学習＋ワークショップ）と自社開発の企業向けChatGPT「AI Works」を提供するサービスを、上場企業を筆頭に多くの企業様に導入を進めております。

IT導入補助金や助成金を活用することで、低コストで当社サービスをご利用いただけることも強みの一つです。また、AIシステムの受託開発も行なっており、研修、ツール提供、開発を通じて、日本企業でのAI人材育成・AI活用を促進し、日本全体の生産性向上の実現を目指しております。

以下のような課題をお持ちの企業様、まずはご相談ください：

- 社内業務へのAI導入・活用方法について- 従業員向けAI研修の実施と人材育成- AIを活用した業務効率化の推進- 経営層・管理職向けAIリテラシー向上支援- 補助金を活用したAIツール導入のご相談

お問い合わせはこちら :https://digirise.ai/contact

※株式会社デジライズが展開する「生成AIツール」「法人リスキリング」の事業ドメインは、以下の主要AIツール提供企業20社が運営する業務領域及び、それらのAIツールを活用する企業や個人の業務領域の全てを指します。

OpenAI / ChatGPT (GPT-4o mini) (GPT-4o) (GPT-3.5) (GPT-3.5 Turbo) / Google (Gemini-1.5-pro) (Gemini 1.0 Pro) (Gemini 1.0 Pro Vision) / Anthropic (Claude3.5 Sonnet) (Claude 3 Opus) (Claude 3 Haiku) / Perplexity AI / Microsoft (Microsoft 365 AI tools) / Stability AI (Stable Diffusion) / Synthesia / VIGGLE / vidyo.ai / Remaker.ai (Face Swap Online Free) / Luma AI (Dream Machine) / Zapier / VEED / Vectorizer / Gamma / Coze AI / Dify.AI / SunoAi / LumaAI / Canva / UnityAi / Midjourney / Llama / Runway

無料でセミナーに申し込む :https://share.hsforms.com/10nBs17RPQTKPdGHLLjFtfwqapn3?utm_source=pr&utm_medium=prtime&utm_campaign=campaign_seminar2025021715秒ほどで登録が完了します。