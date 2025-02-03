【3月3日～14日】西口一希氏、音部大輔氏ら登壇 無料マーケティングセミナー「日経クロストレンド・カレッジ春フェス2025」開催
株式会社 日経BP（本社：東京都港区、 社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は、2025年3月3日（月）～3月14日（金）、オンラインイベント「日経クロストレンド・カレッジ春フェス2025」を開催します。
同イベントでは、日経クロストレンドが毎月お送りしている有料会員向けオンラインセミナー企画「日経クロストレンド・カレッジ」の中から厳選された11本の講座を、特別に無料で開放します。（視聴には無料会員登録が必要です）
申し込みページはこちら :
https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025w0303colfes/index.html
豪華講師陣が、マーケティング戦略やマーケティングに取り組む上での心構えについて語りつくします
Strategy Partnersの西口一希氏、クー・マーケティング・カンパニーの音部大輔氏、スープストックトーキョーの工藤萌氏、WACULの垣内勇威氏、サントリーの松谷隆吉氏、味の素冷凍食品の勝村敬太氏、PPIH（ドン・キホーテ）の高田眞政樹氏、カルビーの松井章氏、レンティオの三輪謙二朗氏、キーエンス出身のカクシン田尻望氏、大ヒット書籍「戦略ごっこ」著者の芹澤連氏など、注目企業のキーパーソンがマーケティング戦略やマーケティングに取り組む上での心構えについて語りつくします。
申し込みページはこちら :
https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025w0303colfes/index.html
講演ラインアップ
・西口氏が語る、ブランディングを成功させる「3つの目的」理解
講演者：Strategy Partners 代表取締役 西口 一希氏
・ロイヤル顧客獲得の鍵 音部氏が解説「マーケティングの出発点」
講演者：クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部 大輔氏
・サントリー最強営業部隊の裏側 小売店から求められる「次世代型の営業」とは
講演者：サントリー 近畿圏統括支社長 松谷 隆吉氏
・味の素冷食食品 フライパン張り付き投稿から「ギョーザ」の永久改良の全容
講演者：味の素冷凍食品 戦略コミュニケーション部 PRグループ長 勝村 敬太氏
・「戦略ごっこ」著者が登壇～マーケティング以前の問題 エビデンスで見極める「事業成長の分岐点」～
講演者：コレクシア コンサルティング事業部 執行役員 芹澤 連氏
・そのLTV計算式はなぜ間違いか。「LTVの罠」にはまらず、事業を成長軌道に乗せるには
～WACUL垣内氏と識者が徹底解説～
講演者：
WACUL 代表取締役 垣内 勇威氏
レンティオ 代表取締役社長 三輪 謙二朗氏
・カルビーの「顧客幸福度」が高い理由 ファンのCXを上げる徹底施策の効果
講演者：
ファンベースカンパニー 代表取締役社長／CEO 津田 匡保氏
カルビー マーケティング本部CXプランニング室 リーダー 松井 章氏
・ドンキのUGC活用術 10万件収集のコツとデータから見えた顧客感情
講演者：パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス マーケティング戦略本部 マーケティング戦略部 戦略企画課 課長 高田 眞政樹氏（肩書きは講演当時）
・SNS時代に嫌われないメルマガとは～ビームスの山崎氏とWACUL安藤氏が激論～
講演者：
ビームス マーケティング本部 本部長 山崎 勇一氏
エスプーマ 代表 安藤 健作氏
・音部大輔氏ら3人のマーケターが視聴者の疑問に回答
講演者：
クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部 大輔氏
スープストックトーキョー 取締役社⾧ 工藤 萌氏
Nature Innovation Group（「アイカサ」運営） 取締役CMO 黒須 健氏
・キーエンス出身者が明かす、“最強”BtoBマーケティング戦略
講演者：カクシン 代表取締役CEO 田尻 望氏
無料で視聴できる期間は、25年3月3日～14日まで。お見逃しのないよう、ぜひこの機会にお申し込みください！（視聴には無料会員登録が必要です）
申し込みページはこちら :
https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025w0303colfes/index.html
【開催概要】
・名称：日経クロストレンド・カレッジ春フェス2025
・会期：【オンライン開催】2025年3月3日（月）～3月14日（金）
・詳細：https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025w0303colfes/index.html
※日経クロストレンド登録会員のみ、全講演視聴できます（事前登録制）