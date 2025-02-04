自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、保温保冷ドリンクホルダー(active R1)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～2/10(月)23:59まで】

写真拡大 (全16枚)

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月4日(火)～2月10日(月)23:59まで


新商品の「保温保冷ドリンクホルダー(active R1)」のXプレゼントキャンペーンを開催!



































応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX 保温保冷ドリンクホルダー(active R1)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/activer1/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/activer1


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH44FFGJ



販売価格：2,999円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


保温保冷ドリンクホルダー


サイズ


高さ17.6cm、外径9.5cm、内径8.8cm


重量


166g


容量


1.0L


素材


EVA + ポリエステル（本体生地）、樹脂（底部）、PET+EPEアルミホイル（断熱材内層）


対応サイズ


直径8.8cm以内の水筒


保冷保温機能


最大約6～8時間保冷・保温することが可能
(※使用環境により異なります)


付属


固定ベルト3本、ショルダーベルト1本、日本語説明書


適用


ロードバイク、クロスバイク、MTB、ミニベロ、スポーツ電動自転車などの自転車