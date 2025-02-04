自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、保温保冷ドリンクホルダー(active R1)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～2/10(月)23:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX 保温保冷ドリンクホルダー(active R1)
最大約6～8時間保冷・保温することが可能
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月4日(火)～2月10日(月)23:59まで
新商品の「保温保冷ドリンクホルダー(active R1)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX 保温保冷ドリンクホルダー(active R1)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/activer1/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/activer1
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH44FFGJ
販売価格：2,999円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
保温保冷ドリンクホルダー
サイズ
高さ17.6cm、外径9.5cm、内径8.8cm
重量
166g
容量
1.0L
素材
EVA + ポリエステル（本体生地）、樹脂（底部）、PET+EPEアルミホイル（断熱材内層）
対応サイズ
直径8.8cm以内の水筒
保冷保温機能
最大約6～8時間保冷・保温することが可能
(※使用環境により異なります)
付属
固定ベルト3本、ショルダーベルト1本、日本語説明書
適用
ロードバイク、クロスバイク、MTB、ミニベロ、スポーツ電動自転車などの自転車