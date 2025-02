AVナビゲーションシステム“彩速ナビ”「MDR-L612W」「MDR-L612」を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、KENWOODブランドより、AVナビゲーションシステム“彩速ナビ”「TYPE L」シリーズの2025年モデルとして、「MDR-L612W」(7V型 200mmワイドモデル)と「MDR-L612」(7V型180mmモデル)の計2モデルを2月下旬より発売します。

今回発売する2モデルは、当社“彩速ナビ”の上位シリーズ「TYPE M」、「TYPE S」で好評を得ている、地上デジタル放送やHDMI入力、音声操作、ハイレゾ音源再生などに新たに対応しました。特に「音声操作」機能については、地図2画面表示および地図表示(3D/2D/北固定)の切り替えに対応するなど、さらに進化させて搭載。上位シリーズの基本性能を標準装備することにより、エンターテインメント性能と使いやすさを向上させた、“彩速ナビ”「TYPE L」シリーズを新たにスタンダードモデルとして市場投入します。

<企画意図>

当社のAVナビゲーションシステム“彩速ナビ”「TYPE L」シリーズは、エントリークラスながら、上位シリーズ「TYPE M」、「TYPE S」が持つ高画質&高速レスポンス性能と使いやすさを追求した操作性を継承しつつ、コストパフォーマンスも両立させたモデルとして好評を得てきました。

今回発売する新ラインアップは、上位シリーズで好評を得ている地上デジタル放送、HDMI入力、音声操作、ハイレゾ音源再生などにも新たに対応し、エンターテインメント性能と使いやすさがさらに向上。上位シリーズの基本性能を標準装備した、“彩速ナビ”「TYPE L」シリーズを新たにスタンダードモデルの位置づけとして市場投入し、幅広いユーザーのニーズに応えます。

ハンドルから手を離さずに発話してナビを操作できる「音声操作」は新機能を搭載し、さらに進化。新たに、地図2画面表示および地図表示(3D/2D/北固定)の切り替えに対応するほか、「ハイ彩速」「テレビ」と発話するだけでテレビ画面に切り替えることも可能※1になりました。また、“広感度地デジチューナー”の搭載により、クリアな地上デジタル放送を視聴できるほか、音源フォーマット「FLAC」「WAV」への対応と独自の高音質テクノロジーの搭載により臨場感あふれるハイレゾサウンドを実現。さらにHDMI入力端子の装備によりスマートフォンなどの映像をナビの大画面で楽しむことも可能※2です。

※1:「TYPE M」「TYPE S」シリーズでテレビ画面に切り替えるには「ハイ彩速」「ソース切替」「テレビ」と発話が必要ですが、「TYPE L」シリーズ新モデル「MDR-L612W」「MDR-L612」は「ソース切替」の発話をスキップすることが可能です。

※2:HDMI接続には「KNA-20HC」(別売)が必要です。

<主な新機能>

1.<NEW>広いエリアで、クリアな地上デジタル放送が楽しめる“広感度地デジチューナー”を搭載

車内外のさまざまなノイズを抑え、電波が弱くてもクリアな地上デジタル放送を受信できる“広感度地デジチューナー”を搭載し、広いエリアで安定した受信が可能です。

2.<NEW>HDMI入力端子の装備により、スマートフォンなどの接続が可能

HDMI入力端子の装備により、スマートフォンやビデオカメラなどを接続し、さまざまな映像をナビの大画面で楽しむことができます。

3.<NEW>「ハイ彩速」と声をかけてナビを操作できる「音声操作」機能が進化、地図表示の切り替えなどに新たに対応

当社“彩速ナビ”の上位モデル「TYPE M」「TYPE S」シリーズで好評を得ている、ハンドルから手を離さずに「ハイ彩速」と発話してナビの操作が可能な「音声操作」機能を、さらに進化させて搭載。新たに、地図2画面表示および地図表示(3D/2D/北固定)の切り替えに対応するほか、「ハイ彩速」「テレビ」と発話するだけでテレビ画面への切り替えが可能になりました。

また「音声操作」の起動を、音声で行うかボタン操作で行うかを設定※3できる「ボイストリガーのオン/オフ設定」を搭載。ボイストリガー(音声による音声操作起動)をオンにした場合、「ハイ彩速」と声をかけると音声操作が起動します。ボイストリガーをオフにした場合は、音声の影響を受けることなく、ステアリングリモコン※4などのボタン操作で音声操作を起動できます。

※3:「システム設定」メニューの「音声による音声操作起動」で設定できます。初期設定は「OFF」になっています。

※4:「システム設定」メニューの「ステアリングリモコン学習」で起動ボタンの割り当てが必要です。また、「音声による音声操作起動」が「オン」の場合でも、ステアリングリモコンで起動できます。

4.<NEW>ハイレゾ音源に対応、臨場感あふれるハイレゾサウンドが楽しめる

1)192kHz/24bit「FLAC」「WAV」のハイレゾ音源フォーマットに対応

*“Hi-Res Audio”ロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。

2)ハイレゾ音源の再生に対応する高音質テクノロジーを搭載

非ハイレゾ音源からハイレゾ音源まで、より高音質化してマスター音源のクオリティーに近づける

当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」をはじめ、さまざまな高音質テクノロジーを搭載。

3)最適なリスニング環境や好みのサウンドを手軽に楽しめる各種サウンド調整機能

・車内の各スピーカーから出る音のタイミングを調整し、最適な音質を実現する「リスニングポジション調整」や、リスナーの正面にアーティストがいて演奏しているかのように設定できる「フロントフォーカス調整」など、各種サウンドチューニング機能を搭載。

・運転席以外の人の眠りを妨げずに音楽を楽しむことができる「パッセンジャースリープ」や、低音補正を3段階で調整できる「ミュージックバスブースト」、地上デジタル放送やラジオの視聴時に人の声を聞き取りやすくする「クリアボイス」など、各種オーディオ効果を搭載。

5.<NEW>3A急速充電対応のUSBケーブル「KNA-24USB」(別売)で、タブレットの充電も可能

別売のUSBケーブルは、タブレットの急速充電も可能な最大供給電流DC 5V 3Aに対応しています。また、USBデバイスに収録した音楽や動画を再生できるさまざまなメディアや音楽・動画ファイルも使用できます。

6.<NEW>その他の新機能

・地図やAVソースの切り替え、ボリューム調整などが分かりやす直感的に操作できるフラットな静電タッチキーを搭載

<「MDR-L612W」(200mm ワイドモデル)の主な特長>

・200mmコンソールに対応。画面右側に各種操作キーを備え、シンプルさと使いやすさを両立

・トヨタ車用ワイヤリングキット「KNA-25WT」(別売)により、シンプルなカプラー装着でトヨタ車に取り付け可能

<2モデル共通の主な特長>

1.高画質と高速レスポンスを実現する彩速テクノロジー

「KNA-25WT」

・鮮やかな色彩表現を実現したWVGA液晶モニターを搭載

・当社独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンIII」の搭載により、高速レスポンスを実現

・膨大な情報量を格納しながら、高速レスポンスを実現するデータ圧縮技術「S3フォーマット」を採用

2.AV機能

・Bluetooth(R)レシーバーの内蔵により、ワイヤレスでスマートフォンなどの音楽再生が可能

・USB※5デバイスやSDカードに対応、デジタルデータ(音楽/動画)を手軽に車内で再生可能

※5:USBデバイスの接続には「KNA-24USB」(別売)が必要です。

・AM番組をFM放送で聴ける「ワイドFM」に対応

3.使いやすい操作体系

・日常よく使う設定やメニューを登録して呼び出すことができるカスタムメニュー機能を搭載

・地図表示中に、動画の再生や操作が可能なAV/ナビ2画面表示に対応

・はじめての方でも直感的に操作できる「カスタムシンプルGUI」を採用

4.高精度で使いやすいナビゲーション機能

・地図の見やすさにこだわった「スマートカラー」をはじめ、地図色は3種類から選択可能

・地図の俯角をリニアに調整できる「3Dスライダー」を搭載

・当社独自のアルゴリズムにより、GPS情報の信頼度を判定し、電波が届きにくい場所でも位置ズレを軽減

・GPSに加えて準天頂衛星「みちびき」や「Galileo」、「BeiDou」に対応

・渋滞情報や気象・災害情報などを受信可能なFM多重放送「VICS WIDE」に対応

5.安心・安全運転をサポートする“彩速ナビ”の各種機能

・到着予想時刻の精度をさらに向上できる「平均車速設定」

・「駐車場があるコンビニ」などを検索できる「POI※6ジャンル付帯設備検索」

※6:POI:Point of Interest(地図上に掲載されている特定の場所や施設)

・より環境に配慮したガソリンスタンドを探すことができる「大気環境配慮型SS(e→AS)表示」

・時速30キロの速度規制エリアを表示できる「ゾーン30エリア表示」

・高速道路を走行中に逆走状態を検知すると、画面表示と音声で危険運転を注意喚起する※7「逆走警告案内」

※7:GPS信号を受信できない場合、複雑な走行規制や複雑な構造のインターチェンジ付近を走行している場合、地図データベースにはない道路や形状が変更された道路を

走行している場合などにおいては、逆走中でも案内しないことや、順走中に案内することがあります。

・一時停止情報がある交差点で、一時停止アイコンの表示と音声で知らせる「一時停止表示」

・スマートフォンのように入力できる「フリック入力」

・案内ポイントまでの距離をカウントダウン表示する「ここです案内」

・長時間運転の疲労に配慮し、90分ごとに音声で休憩を促す「リフレッシュ通知」

・本機とスマートフォン※8をケーブル接続したままクルマの電源をOFFにすると、置き忘れを警告する「スマートフォン置き忘れ警告」

※8:iPhoneのUSB接続時のみ動作します。またiPhoneをUSB接続するには「KNA-24USB」(別売)が必要です。

・有料優先、道幅優先、渋滞回避など、さまざまな条件について優先度を設定できる「マイルートアジャスター」

・車両メンテナンス項目について交換時期などを知らせる「車両メンテナンス」

・先々の分岐点を手軽に確認できるオンルートスクロール対応の「案内先読みガイド」機能を搭載、走行ルートを表示しながらルートの確認が可能

・高速スクロール時に、自車位置を見失うことなく、子画面で広域地図を表示する「フライビューマップ」

・検索結果を地図上にピンで表示する「ピンドロップ周辺検索」

・全国の都市高速と交差する道路を透かして表現する「高架下透過表示」

・ガソリンスタンドやコンビニなどをアイコン表示できる「ランドマークアイコン表示」

・細かいところまで分かりやすく表示できる「100m詳細図表示」

・全国の主要充電スポットを表示する「EV充電スポット表示」

・豊富な検索メニューに加え、音声入力による便利な各種検索機能※9

※9:ご利用には入力支援アプリケーション「VOIPUT」が必要です。

6.スマートフォン対応

・“彩速ナビ“とスマートフォンとでデータの連携を可能にする「MapFanAssist」に対応※10

※10:「KENWOOD MapFan Club」への会員登録が必要です。

・さまざまなコンテンツと連携し、情報サービスを拡張できるスマートフォン用アプリケーション「KENWOOD Drive Info.」に対応※11

※11:「MDR-L612W」「MDR-L612」では5つの無料コンテンツのみご利用いただけます。その他の「KENWOOD Drive Info.」の機能はご利用いただけません。

・ドライブの幅を広げるスマートフォン用アプリケーション「NaviCon」に対応※12

※12:iPhoneはケーブル接続時またはBluetooth(R)接続時、Android(TM)はBluetooth(R)接続時に動作します。

・Bluetooth(R)テザリングに対応※13

※13:「MapFanAssist」、「KENWOOD Drive Info.」で接続可能。スマートフォンの場合は別途テザリング契約が必要です。接続には通信費用が発生します。

<商標について>

●「Hi-Res AUDIO」ロゴは、(社)日本オーディオ協会の登録商標です。●iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。● “Made for iPhone”とは、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。●IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●「Microsoft」、「Windows」、「Windows Media TM」、「WMA(Windows MediaTM Audio)」、「WMV(Windows MediaTM Video)」は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国や地域における登録商標または商標です。●「AndroidTM」および「AndroidTM ロゴ」は、Google LLC.の商標または登録商標です。● 「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「SDXCメモリーカード」「miniSDTM」「microSDTM」「microSDHCTM」「microSDXCTM」ロゴはSD-3C LLCの商標です。●Bluetooth(R)とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、株式会社JVCケンウッドはライセンスを受けて使用しています。●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interfaceという用語、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing,LLCの米国その他の国々における商標または登録商標です●ETC、ETC2.0、DSRCは、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。●VICSおよびVICS WIDEは一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です●みちびきは、準天頂衛星システムサービス株式会社の登録商標です。●本製品には、株式会社エーアイの音声認識技術「vGate(ブイゲート)」を使用しています。「vGate」は、株式会社エーアイの登録商標です。●本商品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。●本ソフトウェアは、株式会社日立製作所の音声合成技術を使用しています。「Ruby Talk」は株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーの登録商標です。●本商品には、株式会社ユビキタスAIの 起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot(TM)」を搭載しております。「Ubiquitous QuickBoot(TM)」は、株式会社ユビキタスAIの商標です。Copyright 2022 Ubiquitous AI Corporation. All rights reserved.●日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のcompact Wnn を使用しています。compact Wnn(C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012-2017 All Rights Reserved.●NaviCon、マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。●「MapFan」「MapFanAssist(ロゴ)」はジオテクノロジーズ株式会社の登録商標です。●「彩速」「彩速ナビ」「S3フォーマット(ロゴ)」「フロントフォーカス」「フライビューマップ」「ミラレコ」「案内先読みガイド」「広感度地デジチューナー(ロゴ)」「ミュージックバスブースト」「ここです案内」「KENWOOD Drive Info.(ロゴ)」「VOIPUT」「K2 TECHNOLOGY」「ジェットレスポンスエンジンIII」「パッセンジャースリープ」「マイビューセッティング」「スマート連携」「3Dスライダー」「スマートカラー」は株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。●USB Type-C(TM)はUSB Implementers Forum, Inc.の商標または登録商標です●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

<キャンペーン情報>

当社公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」にて、本日2月4日から“彩速ナビ”「MDR-L612W」「MDR-L612」の「今だけ!予約特典付き!」キャンペーンを実施。

■「MDR-L612W」キャンペーンページ

https://online-store.jvckenwood.com/c/car/car-navi/mdr-l612w-hcy

■「MDR-L612」キャンペーンページ

https://online-store.jvckenwood.com/c/car/car-navi/mdr-l612-hcy

「MDR-L612W」キャンペーンページ「MDR-L612」キャンペーンページ

「MDR-L612W」(左)「MDR-L612」(右)

当社プレスリリースURL:https://www.kenwood.com/jp/press/2025/0204-01/

製品ページ:https://www.kenwood.com/jp/car/car-navi/products/mdr-l612w_mdr-l612

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

【報道関係窓口】 株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報グループ

TEL : 045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

【お客様窓口】 JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

TEL : 0120-2727-87(固定電話からはフリーダイヤル)/

0570-010-114(携帯電話からはナビダイヤル) / 045-450-8950(一部IP電話から)

--------------------------------------------------------------------------------------------------