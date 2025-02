【新作】「IROMEKI」から大人の女性に贈る、遊び心のあるデザインと実用性を備えたバッグ＆アクセサリーを発売

株式会社ユニケース

国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース(本社:東京都渋谷区/代表取締役:千代川 澄凛)は、遊び心を忘れずにおしゃれを楽しむ女性のためのブランド「IROMEKI(イロメキ)」から、人気シリーズ「follow me」のバッグや財布、ハートモチーフのMagSafe対応アクセサリーの販売を開始いたします。

人気シリーズ「follow me」から新商品が登場。遊び心あふれる顔モチーフデザインと、日常使いに嬉しい機能性が魅力の3アイテム。



●「follow me tote bag」日常におしゃれを添える、大人のトートバッグ。

●「follow me small bag」軽やかに持ち運べる、遊び心いっぱいの2WAYショルダーバッグ。

●「follow me mini wallet」手のひらサイズで機能性抜群。大人の女性にぴったりなミニ財布。



ハートモチーフがアクセントのスマホアクセサリーも同時発売。

●「heart charm mag case」日常に華やかさをプラスする、便利で可愛いMagSafe対応チャームケース。



大人のカジュアルスタイルに遊び心を添え、毎日をもっと楽しく、豊かに彩るアイテムです。

follow me tote bag

black/silver/ivory

日常におしゃれを添える、大人のトートバッグ。



・デザイン:ファスナーポケットを開けると顔モチーフが現れる遊び心あふれるデザイン。

・カラー展開:ブラック、シルバー、アイボリーの3色。洗練されたカラーがどんなコーデにもマッチ。

・ショルダーストラップ:編み込みパラコードで高級感をプラス。アジャスターで長さ調整が可能。

・便利な仕様:巾着仕様で中身が見えにくく、開閉口が大きいので物の出し入れもスムーズ。

・内ポケット:大きめのレザー内ポケット付き。見えない部分も洗練されたバイカラー配色。

┃商品詳細

■販売価格:\17,380(税込)

■サイズ:約H22.5×W28.5×D12.5cm/ ショルダー約110~75cm

■詳細URL:https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+follow+me+tote+bag&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+follow+me+tote+bag&input_order=1)

follow me small bag

軽やかに持ち運べる、遊び心いっぱいのスモールバッグ。



・デザイン:顔モチーフが映えるコンパクトサイズで、日常使いにも特別な日にも活躍。

・カラー展開:ブラック、シルバー、アイボリーの3色。どれも大人可愛い印象を演出。

・ストラップ:シーンに合わせて使い分け可能な2WAYチェーンストラップで華やかさをプラス。

・収納力:レザー内ポケット付きで小物の整理が簡単。見えない部分もバイカラーでおしゃれに。

┃商品詳細

■販売価格:\14,080(税込)

■サイズ:約H14.5×W21.5×D6cm /ショルダー約141~123cm/セミショルダー約49cm

■詳細URL:https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+follow+me+small+bag&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+follow+me+small+bag&input_order=1)

follow me mini wallet

手のひらサイズで機能性抜群。大人の女性にぴったりなミニ財布。



・デザイン:顔モチーフがアクセントに。L字型ファスナーで使いやすさも抜群。

・カラー展開:ブラック、シルバー、アイボリーの3色。内側も洗練されたバイカラー仕様。

・チェーンストラップ:バッグに取り付ければアクセントに。

・収納力:4つのカードポケット、仕切りポケット、外ポケットを搭載。必要なものをすっきり収納可能。

┃商品詳細

■販売価格:\8,580(税込)

■サイズ:約H85×W11×D2cm /チェーンスライダー約32cm

■詳細URL:https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+follow+me+mini+wallet&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+follow+me+mini+wallet&input_order=1)

heart charm mag case

日常に華やかさをプラスする、便利で可愛いMagSafe対応チャームケース。



・デザイン:MagSafe対応で簡単装着。カード収納付き&取り外せるハートポーチで、おしゃれと機能性を両立。

・カラー展開:ハートモチーフに映える、ブラック・シルバー・レッドの3色展開。

・収納力:カードポケット付きで身分証やIDカードなど複数枚収納可能。ポーチは小物入れとしても活躍。

・ハンドストラップ:編み込みデザインが魅力のレザーストラップ。手元を華やかに彩り、持ち運びや落下防止にも◎。

┃商品詳細

■販売価格:\8,250(税込)

■サイズ:約H9.5×W6.5cm/ハンドストラップ全長約32cm

■詳細URL:https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+heart+charm+mag+case&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=IROMEKI+heart+charm+mag+case&input_order=1)

┃販売情報

2025/2/4(火)より以下取り扱いサイトにて順次販売開始。

「UNiCASE」オンラインストア: https://unicase.jp

「UNiCASE」ZOZOTOWN: http://zozo.jp/shop/unicase/

「UNiCASE」楽天市場: https://www.rakuten.co.jp/unicase/

「UNiCASE」Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/unicase-y/

※在庫状況はサイトにより異なります。直接ご利用サイトへお問い合わせください。

┃IROMEKI(イロメキ) ブランド詳細

子どもの頃、見つけた、“宝物”のときめきを

おとなの今も、楽しみたい。

仕事や家庭、様々な顔を持つ女性が

常に持ち歩くものだからこそ

実用性と機能性にはこだわっています。

“遊び心”と“使い心地の良さ”で

身につける日々が

彩り満たされますように。



IROMEKI

https://www.iromeki-design.com/

■IROMEKI商品紹介

ポーチ付きスマホショルダーケース“follow me case”

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=follow+me+case+iPhone&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=follow+me+case+iPhone&input_order=1)

IROMEKI(イロメキ)の商品一覧はこちら▼

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_maker_name=IROMEKI&input_order=2(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_maker_name=IROMEKI&input_order=2)

おすすめ特集┃マグネット吸着で便利なMagSafe対応iPhoneケース・アクセサリー

https://unicase.jp/iphone/MagSafe/?input_order=1

┃黒色(ブラック)のスマホケースまとめ|おすすめのiPhoneケース/カバー

https://unicase.jp/article/6266_301447.html

┃可愛いスマホケース・iPhoneケース特集|大人かわいいカバーやおすすめのキュートなブランドケース

https://unicase.jp/article/6263_261254.html

UNiCASEについて

UNiCASE(ユニケース)は、ブランド商品やトレンドアイテムを豊富に取り揃えた、日本最大級のスマホアクセサリー専門店です。

iPhoneやGoogle Pixelなどのスマートフォンをご利用の皆さま一人一人にマッチするような製品をご提供できるよう、多数のラインナップをご用意しております。ユニケースオリジナルブランド『UNiCASE』『UNii』をはじめ、人気のブランドケースを多数販売中です。海外セレブに大人気のUrban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)やビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)や、ミラノ発のラグジュアリーレザーブランドBONAVENTURA(ボナベンチュラ)、女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、SNSで話題のBURGA(バーガ)、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、定番人気のiFace(アイフェイス)等取り揃えております。

UNiCASE公式ウェブサイト:https://www.unicase.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/unicase_jp/

X(Twitter):https://twitter.com/UNiCASEjp

Facebook:https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/

┃ユニケース商品一覧

iPhone16ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone16/case/?input_order=1

iPhone16フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone16/film/?input_order=1

iPhone16 Proケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone16%20Pro/case/?input_order=1

iPhone16 Proフィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone16%20Pro/film/?input_order=1

iPhone16 Plusケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone16%20Plus/case/?input_order=1

iPhone16 Plusフィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone16%20Plus/film/?input_order=1

iPhone16 Pro Maxケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone16%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhone16 Pro Maxフィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone16%20Pro%20Max/film/?input_order=1

iPhone15ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1

iPhone15フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone15/film/?input_order=1

iPhone15 Proケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/case/?input_order=1

iPhone15 Proフィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/film/?input_order=1

iPhone15 Plusケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/case/?input_order=1

iPhone15 Plusフィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/film/?input_order=1

iPhone15 Pro Maxケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhone15 Pro Maxフィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/film/?input_order=1

Google Pixel 8a ケース

https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208a/case/?input_order=1

Google Pixel 8a フィルム

https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208a/film/?input_order=1

Google Pixel 8ケース

https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208/case/?input_order=1

Google Pixel 8フィルム

https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208/film/?input_order=1

Google Pixel 7aケース

https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/case/?input_order=1

Google Pixel 7aフィルム

https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/film/?input_order=1

iPhone14 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1

iPhone14 フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1

iPhone14 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1

iPhone14 Plus ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1

iPhone14 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1

iPhone13 mini ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1

iPhone13 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1

iPhone13 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1

iPhone13 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneケース

https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1

Apple純正アクセサリー一覧

https://unicase.jp/feature/371.html?input_order=1

スマホショルダーケース

https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list

スマホケース

https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1

Apple Watch バンド

https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1

AirPods ケース

https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1