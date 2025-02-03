¡Ú¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ÛÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î(CPA)¤ÎºÇÇ¯¾¯¹ç³ÊµÏ¿¤ò¤â¤Ä¡¢¹âÌî ¹¬»Ò»á¤¬¿·¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ºÇ¹âÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÞÀÐ ½ç°ì)¤Ï¡¢ËÜÇ¯2·î1ÆüÉÕ¤Ç¿·¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CIO(Chief Investment Officer¡§ºÇ¹âÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô)¤Ë¹âÌî ¹¬»Ò(¤¿¤«¤Î ¤µ¤Á¤³)»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÌî»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇBIG4²ñ·×»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¾å¾ì´ë¶È¤«¤é¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤Î·Ð±Ä´ë²è¡¦ºâÌ³¸ÜÌä¤äCFO¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¹âÅÙ¤Ê¸«¼±¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹M&A¥á¥¤¥ó¤ÎÌò°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿M&AÅù¤Î»ö¶È¤ò²ÃÂ®¡¦¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥× ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ºÇ¹âÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô ¹âÌî ¹¬»Ò »á¥³¥á¥ó¥È¡§
Think Different～´ñÁÛÅ·³°¤«¤ÄÀè¸«¤ÎÌÀ¤ËÄ¹¤±¤ë¸ÞÀÐ¼ÒÄ¹¤äÂ¾¤Î·Ð±Ä¿Ø¡¢¤Þ¤¿¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ò¤«¤ì»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AIÀï¹ñ»þÂå¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸½Âå¡£Åö¼Ò¤ÎÉð´ï(¶¯¤ß)¤Ï¡ÖZero to One¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤ä»ö¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤ä°ÂÄê¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏÂ¤ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À³«È¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£
M&AÀè´ë¶È¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êAI¤äXR¡¢MUÅù¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¡Ö¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¸À¸ì¡¦ÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤«¤é¿ÍÎà¤ò²òÊü(Emancipation)¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IR¥Áー¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åª³Î¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾ðÊó³«¼¨¤·¡¢³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Îå¤ß¤Þ¤¹¡£
¹âÌî ¹¬»Ò(¤¿¤«¤Î ¤µ¤Á¤³)»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯(Åö»þ)¤ÇÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÂç¼êÁí¹ç¾¦¼Ò¤äBIG4²ñ·×»öÌ³½ê¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø±¡Â´¶È¸å¤Ï¡¢Æü&²¤¤ÇAUM(±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â)3,000²¯±ßÄ¶¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅù¤Ë½¾»ö¡£¶áÇ¯¤Ï»þ²ÁÁí³Û1Ãû±ßÄ¶¤Î¾å¾ì´ë¶È¤«¤éÇä¾å500²¯±ßÄ¶¤ÎÈó¾å¾ì´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Î·Ð±Ä´ë²è¡¦ºâÌ³¸ÜÌä¤äCFO¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£
ÀìÌçÎÎ°è¤ÏM&A¡¦TOB¡¢PMI¡¦¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸¡¢IPO¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¢·Ð±Ä¡¦ºâÌ³¡¦ÀÇÌ³¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢IR¡¢»ñ¶âÄ´Ã£(¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¢Êä½õ¶â)¡¢»ñ¶â±¿ÍÑ¡¢·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹(»ö¶È³«È¯)¿ä¿Ê¡£
Æü&ÊÆ¤Î²ñ·×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹½¤»Î¹æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²ñ·×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Î»ñ³Ê15°Ê¾åÊÝÍ¡£TOEIC950¡£
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì ¥³¥á¥ó¥È¡§
ÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î(CPA)¤ÎºÇÇ¯¾¯¹ç³ÊµÏ¿¡£M¡õA¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ã¤×¤ê¡£¼«¿È¤ò¡ÖÉð»Î¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸ÄÀ¡£¤µ¤é¤Ë½÷À·Ð±Ä¿Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÅö¼Ò¤Ø¤ÎÍ¦»Î¤Î½¸¤Þ¤êÊý¤¬ËÁ¸±Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é(¥í¥Ó¥ó)¤È¤·¤Æ°ìÆ±´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥× CSO »°¹¥ ¿¿ ¥³¥á¥ó¥È¡§
¹âÌî»á¤ÎÉð»Î¤ÎÍÍ¤ÊÀÚ¤ê¹þ¤ßÊý¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿M&AÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Çã¼ý¸å¤ÎPMI¤Þ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë»ÑÀª¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤ÎM&A¤òÄêÀÅª¤«¤ÄÄêÎÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¸À¸ì¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¡ÖÂÐÏÃ·¿AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì2023¡×(½ÐÅµ¡§ITR)¤Î¡ÖËÝÌõ»Ô¾ì¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ìNo.1¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Ì³¡¦°åÌô¡¦¶âÍ»¡¦²½³Ø¡¦IT¡¦µ¡³£¡¦ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¤Ê¤É¡¢2,000Ê¬Ìî¤ËÂÐ±þ¡£¸ÜµÒ¤´¤È¤Î²ÝÂê²ò·è¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºAI³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI³«È¯¼ÂÀÓ¡§ËÝÌõAI¡¢»Íµ¨ÊóAI¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¸þ¤±AI¡¢¥²ー¥à¥íー¥«¥é¥¤¥ºAIÅù
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë
URL¡§https://www.metareal.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®3-7-1¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
ÀßÎ©¡§2004Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçÊ¸½ñAI¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§pr@metareal.jp