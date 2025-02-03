¡ÚËÌ³¤Æ»È¯¡Û½Õ¤ÎÁ¥Î¹¡ª¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ç¹Ô¤¯¿·³ã¤Ø¤ÎÎ¹ ¾¦ÉÊÈ¯Çä¡ª
ËÌ³¤Æ»¤«¤é¿·³ã¤Ø¡¢½Õ¤ÎÁ¥Î¹¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì3·î¤«¤é¿¼ÎÐ¤¬Èþ¤·¤¤6·î¤Þ¤Ç¡¢¿·³ã¤òµòÅÀ¤ËÅìËÌ¡¦´ØÅì¡¦¾å±Û¡¦ËÌÎ¦¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
£²Ì¾ÍÍ¤Î±ýÉüÁ¥(+¥Þ¥¤¥«ーÆ±¾è)¤È¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë1ÇñÉÕ¤¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢°¦¼Ö¤Ç¼«Í³¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¤¤¤´É×ÉØ¤ä¤´²ÈÂ²¤Ë¤´¹¥É¾Äº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
Á¥Î¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êËÜ½£¤Ø¹Ô¤¡¢ÅþÃå¸å¤Ï°¦¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Á¥Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÇÂç14Æü´Ö¤Þ¤Ç±äÄ¹²ÄÇ½¡Û¼«Í³¤Ë½Õà¥Ì¡¤ÎËÜ½£¤òÎ¹¤·¤Þ¤»¤ó¤«
ÆÃÅµ1¡§Á¥Æâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯ー¥Ý¥óÉÕ¤¡ª
¡¡¡¡¡¡3·îÈ¯Ãå¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤êÍÍ¤Ç¥Äー¥ê¥¹¥È£Á¤Ê¤é16,000±ßÊ¬¡¦¸Ä¼¼¤Ê¤é32,000±ßÊ¬¡ª
¡¡¡¡¡¡4～6·îÈ¯Ãå¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤êÍÍ¤Ç¥Äー¥ê¥¹¥È£Á¤Ê¤é8,000±ßÊ¬¡¦¸Ä¼¼¤Ê¤é16,000±ßÊ¬¡ª
ÆÃÅµ2¡§¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¦Êª»ºÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
♦½¢¹Ò55¼þÇ¯ ¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー
¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー
Á¥¼¼¤Ï¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê2ÃÊ¥Ù¥Ã¥ÉÂçÉô²°¥¿¥¤¥×¥Äー¥ê¥¹¥È£Á¤«¤é¡¢ÀìÍÑ¥Æ¥é¥¹¡¦Á´¿©»öÉÕ¤Î¥¹¥¤ー¥È¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á¥Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦ÂçÍá¾ì¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÂç³¤¸¶¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁ¥Î¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á¥¼¼¡¦¥Äー¥ê¥¹¥È£Á¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
Á¥¼¼¡¦¥¹¥Æー¥ÈA¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸Á¥¼¼
Á¥¼¼¡¦¥¹¥¤ー¥È¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
Á¥Æâ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
Á¥Æâ¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
♦ÅþÃå¸å¡¢£Á£Î£Á¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã ½ÉÇñ¡Ê1Çñ¥Ä¥¤¥ó¡¦Ä«¿©ÉÕ¡Ë
¡Ö¿·³ã±Ø¡×ÅÌÊâ10Ê¬¤ÎÃæ¿´³¹¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÊÎ©ÃÏ
ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«Ëý¤ÎÄ«¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°´Ñ¡¦¥¤¥áー¥¸
µÒ¼¼¡¦¥¤¥áー¥¸
♦Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦ÉÊÌ¾
¡¡¿·³ã¥É¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¾®Ã®¹Á¡¦ÆÑ¾®ËÒÅì¹ÁÈ¯Ãå4Æü´Ö
ÀßÄêÆü/¤´Î¹¹ÔÂå¶â
¡¡2025Ç¯3·î1Æü½ÐÈ¯～3·î31Æüµ¢Ãå
¡¡¤ª¤Õ¤¿¤êÍÍ¤Ç¡¡¥Äー¥ê¥¹¥È£ÁÍøÍÑ¡¡ 75,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Æー¥ÈÍøÍÑ¡¡¡¡¡¡105,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÍøÍÑ¡¡¡¡135,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥¤ー¥ÈÍøÍÑ¡¡¡¡¡¡206,000±ß
¡¡2025Ç¯4·î1Æü½ÐÈ¯～6·î30Æüµ¢Ãå ¢¨¾èÁ¥¡¦¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñÉÔ²ÄÆü 4·î25Æü～5·î6Æü
¡¡¤ª¤Õ¤¿¤êÍÍ¤Ç ¡¡¥Äー¥ê¥¹¥È£ÁÍøÍÑ¡¡ 80,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Æー¥ÈÍøÍÑ¡¡¡¡¡¡112,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÍøÍÑ¡¡¡¡140,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥¤ー¥ÈÍøÍÑ¡¡¡¡¡¡216,000±ß
Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¡¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー±ýÉü¾èÁ¥Âå¡Ê¥Äー¥ê¥¹¥È£Á¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Æー¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¤ー¥È¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー±ýÉü¾èÍÑ¼Ö¹ÒÁ÷Âå¡Ê£±Âæ£µ£íÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡£Á£Î£Á¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã ½ÉÇñÂå¡Ê¥Ä¥¤¥ó£±Çñ¡¦Ä«¿©ÉÕ¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¦Êª»ºÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡Á¥Æâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯ー¥Ý¥ó
¡¡¡Ú3·îÈ¯Ãå¡Û
¡¡¡¡¤ª¤Õ¤¿¤êÍÍ¤Ç ¥Äー¥ê¥¹¥ÈÍøÍÑ16,000±ß¡¡¥¹¥Æー¥È¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¤ー¥ÈÍøÍÑ32,000±ß
¡¡¡Ú4～6·îÈ¯Ãå¡Û
¡¡¡¡¤ª¤Õ¤¿¤êÍÍ¤Ç ¥Äー¥ê¥¹¥ÈÍøÍÑ8,000±ß¡¡¥¹¥Æー¥È¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¤ー¥ÈÍøÍÑ16,000±ß
¡¡
Åº¾è°÷¤ÏÆ±¹Ô¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷£²Ì¾ÍÍ (£³Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ç¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£)
¤ª¿½¹þ¤ß´üÆü¡¡
¡¡¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤´½ÐÈ¯Æü¤Î£±£´ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦²¾¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´½ÐÈ¯Æü¤Î£·ÆüÁ°£±£·»þ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¡£
¤½¤ÎÂ¾ÊýÌÌ¡¢½©ÅÄ¹ÒÏ©¡¢¿·³ã¹ÒÏ©¤Î¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¡Ö¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¡×¤Ë¤â°ÜÆ°¤·±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥¢¥É¥ì¥¹¡¡https://www.venus-t.jp/