世界初*のティアラデザイナーTARO KAMITANIは、表参道駅構内に巨大看板を掲出。大反響を集めたティアラモデルは、17LIVEアプリ内イベントを勝ち抜いたライバー。日比谷花壇とコラボで制作。

TARO KAMITANI 株式会社ティアラデザイナーTARO KAMITANIと看板出演のイチナナライバー:こむろ(左)LeNa(右)

世界的なセレブ、芸能人花嫁達から人気のティアラブランド「TARO KAMITANI」と、“花とあなたと生きていく”をコンセプトにウェディング業界に花で彩りを届けている「HIBIYA KADAN wedding」は、ライブ配信アプリ「17LIVE(ワンセブンライブ)」でコラボイベントを開催。上位に入賞したライバーたちがTARO KAMITANIのティアラや装花を着けて、表参道駅の巨大広告にモデルとして出演した。

「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」表参道駅構内看板「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」表参道駅構内看板

表参道駅と高崎駅の構内に、大型看板を掲出(2025年2月27日まで・表参道駅は現在は終了)華やかなティアラと装花を身にまとったモデルたちの姿は、駅構内でも、一際、大きな注目を集めた。制作は、ティアラデザイナーTARO KAMITANIと、日比谷花壇のトップフローリスト、気鋭のフォトグラファーらが参加した。

ティアラデザイナーTARO KAMITANIと看板出演のイチナナライバー:まいたん(左)みお(右)

ティアラデザイナーの紙谷太朗は『日々、全てを賭けて配信に懸けるライバーさん達の、情熱は美しい。懸命な姿を観て、リスナーさん達の応援が、熱を帯びる。ティアラと装花は、そんな人と人のエネルギーや、”らしさ”を映し出して、鮮やかに光輝きます。表参道駅構内に、生きるよろこびが感じられる、強い花が咲いていた。感動しました』と語る。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー(ライブ配信者)やまだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を通じて個々の夢を実現する後押しをしたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催。「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」は、2021年に開催したTARO KAMITANIとHIBIYA KADAN WEDDINGのコラボレーションイベントが非常に好評を博したため、モデルやファッション領域で活動するイチナナライバーの活躍の幅を広げ、夢を実現するキッカケにしてほしいという思いから、第2弾のオーディションイベントとして開催された。今回も、大勢のライバー達の参加、熱い注目を集めた。

「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」イチナナライバー:こむろ「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」イチナナライバー:LeNa「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」イチナナライバー:まいたん(左)みお(右)「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」イチナナライバー:ゆりあ(左)さおりん(右)

17LIVEアプリ内イベント入賞者/

【表参道駅掲出 看板・出演イチナナライバー】

(1段目)こむろ

(2段目)LeNa

(3段目・左)まいたん(右)みお

(4段目・左)ゆりあ(右)さおりん

「17LIVE PRINCESS supported by TARO KAMITANI & HIBIYA KADAN WEDDING」(高崎駅掲出看板/左から順に)イチナナライバー:こむろ、LeNa、まいたん、みお

【高崎駅掲出 看板・出演イチナナライバー】

(左から順に)こむろ/LeNa/まいたん/みお

【看板製作スタッフ】

Photographer / SHOTA SOTODATE

Florist / 阿部学(日比谷花壇)

Hair&Make up / コミヤ ヨツミ

ドレス協賛 / ラリュール高崎 https://lallure-dress.com/takasaki

撮影会場 / アルカーサル高崎 https://alcazar-takasaki.com

ティアラ &

総合プロデュース / ティアラデザイナーTARO KAMITANI

■「TARO KAMITANI/ティアラデザイナー紙谷太朗」について

観音山ティアラミュージアムTARO KAMITANI/ティアラデザイナーTARO KAMITANI

世界初*のティアラデザイナー。自身の結婚式で、愛する妻に贈ったティアラをきっかけに、

2008年、デビュー。レディ・ガガ、ペネロペ・クルス、ナタリー・ポートマンらをイメージした

オリジナルティアラを、モード誌で発表。数多くの映画、CM、ドラマ、有名ジュエリーブランドのティアラを製作。全国190店舗で、レンタルティアラブランド『TARO KAMITANI』を展開。

日本橋三越本店、阪急うめだ本店で「ティアラ展」を開催。

イタリアのシューズブランド「セルジオ・ロッシ」の〈sr1〉をイメージしたティアラを発表。

デザイン界のオスカーと呼ばれる「ニューヨークADC(hybrid部門)賞」を史上最年少で受賞。

NHK WORLDでドキュメント番組が世界150ヶ国でアンコール放送。

まさに、世界が注目しているデザイナー。2024年8月8日、群馬県高崎市に

『観音山ティアラミュージアムTARO KAMITANI』をオープン。

観音山ティアラミュージアムTARO KAMITANI

ティアラデザイナー紙谷太朗インスタ:

https://www.instagram.com/tarokamitani_tiaradesigner

TARO KAMITANI ブランドサイト:

https://www.tarokamitani.com

観音山ティアラミュージアムTARO KAMITANI:

https://www.tarokamitani.com/posts/54836560?categoryIds=853537

■「HIBIYA KADAN WEDDING」について

花とあなたと生きていく

大切な人と生きていくこと

2人の人生の中にこれからは花がある

彩り、香り、咲き誇る

命ある花とともに生きていくこと

2人の思い出、記憶に残った花は

これからの日常、節目の中に

花と共に生きていくきっかけを

結婚式という日を通してご提案するのが

私たち日比谷花壇のウエディングです

HIBIYA KADAN WEDDING 公式サイト:

https://www.hk-wedding.jp

HIBIYA KADAN WEDDING インスタ:

https://www.instagram.com/the_hk_wedding

*タイトルに記載の『世界初』の表現は、2008年 日経BP社『日経トレンディ』、

2017年 NHK WORLD『TOKYO FASHION EXPRESS』 で、ブランド紹介の際に、取材・調査調べ済