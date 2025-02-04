(共同リリース)普通預金残高に応じて6倍マイルがたまる「JAL NEOBANKプレミアム」登場

日本航空株式会社

2025年2月3日

住信SBIネット銀行株式会社

日本航空株式会社

JALペイメント・ポート株式会社

日本航空株式会社(以下、「JAL」)のグループ会社である、JALペイメント・ポート株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 仁司哲、以下「JLPP」）と住信SBIネット銀行株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 円山法昭、以下「住信SBIネット銀行」)は、共同フィンテック事業(*1) (*2)の第3弾として、「JAL NEOBANKプレミアム」の受付を、2025年2月3日（月）より開始します。

(*1) 2017 年 10月 3 日付共同リリース「JALとSBIグループによる共同事業開始 共同持株会社「JAL SBIフィンテック株式会社」を設立」(https://press.jal.co.jp/ja/release/201710/004446.html)

(*2) 2020 年 4 月 27 日付共同リリース「JAL マイレージバンク会員向け銀行サービス「JAL NEOBANK」誕生」(https://press.jal.co.jp/ja/release/202004/005619.html)

【「JAL NEOBANKプレミアム」概要】

新たに登場する「JAL NEOBANKプレミアム」にご入会いただくと、「JAL NEOBANK」で実施している「マイルプログラム」(*3)で積算されるマイルに加え、円普通預金または外貨普通預金へのお預け入れでためられる「普通預金マイル」で積算マイルが2倍に、さらに「半期ボーナスマイル」「JAL Life Statusポイント」が積算され、お預け入れで「JAL NEOBANKプレミアム」未加入時と比較し、6倍(*4)マイルをためることが可能です。

(*3) JAL NEOBANKマイルプログラムの詳細はこちら(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/program/mile/)をご確認ください。

(*4) 通常のマイルプログラムで獲得した年間マイル数と、1年間JAL NEOBANKプレミアムのマイル数が適用された場合の比較

- 年会費：5,500円（税込）- 特典内容- お申し込み方法「JAL NEOBANKプレミアム」へのお申込みは「JALマイレージバンク」アプリ内の「JAL NEOBANK」よりお申込みください。

「JAL NEOBAKプレミアム」の特典や申込方法、注意事項等の詳細については、Webサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/)をご確認ください。

以上

銀行代理業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30684/table/1179_1_8b00d345a79550b5ca16200aa9339895.jpg ]