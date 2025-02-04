箱根「ミスティイン仙石原」取得のお知らせ　2025年4月下旬リニューアル開業予定

株式会社リロバケーションズ

会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は「株式会社鴨川グランドホテル（本社：千葉県鴨川市、代表取締役社長：鈴木健史）」が所有・運営する「ミスティイン仙石原（所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1290）」の売買契約を2024年12月23日に締結いたしました。同施設は2025年4月下旬リニューアル開業予定。

株式会社リロバケーションズ：https://relovacations.com/(https://relovacations.com/)

当施設は箱根国際マンションの一部がホテルとなっており、そのホテル部分の16室（うち2室はコンドミニアム契約）を株式会社リロバケーションズが運営いたします。

施設の一部は元々当社の会員制事業施設「箱根ANNEX」としても運用しておりましたが、2024年7月の総会決議にて、マンション管理業務の受託が決定（同年10月より受託開始）したことをきっかけに、この度の取得に至りました。

施設は2025年3月31日株式会社鴨川グランドホテルより当社へ引き渡し後、ＧＷ頃のリニューアル開業を目指します。

ミスティイン仙石原（温泉棟）

ミスティイン仙石原｜概要

所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1290

客室数：全16室

アクセス： 東名高速御殿場ICよりお車で約20分。小田原・箱根湯本方面からお車で約４０分。

HP：https://www.kgh.ne.jp/13/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館サイト。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国約40か所で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業

/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

クリエイティブデザインユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/