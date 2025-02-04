箱根「ミスティイン仙石原」取得のお知らせ 2025年4月下旬リニューアル開業予定
会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は「株式会社鴨川グランドホテル（本社：千葉県鴨川市、代表取締役社長：鈴木健史）」が所有・運営する「ミスティイン仙石原（所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1290）」の売買契約を2024年12月23日に締結いたしました。同施設は2025年4月下旬リニューアル開業予定。
株式会社リロバケーションズ：https://relovacations.com/(https://relovacations.com/)
当施設は箱根国際マンションの一部がホテルとなっており、そのホテル部分の16室（うち2室はコンドミニアム契約）を株式会社リロバケーションズが運営いたします。
施設の一部は元々当社の会員制事業施設「箱根ANNEX」としても運用しておりましたが、2024年7月の総会決議にて、マンション管理業務の受託が決定（同年10月より受託開始）したことをきっかけに、この度の取得に至りました。
施設は2025年3月31日株式会社鴨川グランドホテルより当社へ引き渡し後、ＧＷ頃のリニューアル開業を目指します。
ミスティイン仙石原（温泉棟）
ミスティイン仙石原｜概要
所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1290
客室数：全16室
アクセス： 東名高速御殿場ICよりお車で約20分。小田原・箱根湯本方面からお車で約４０分。
HP：https://www.kgh.ne.jp/13/
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館サイト。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国約40か所で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式X：https://twitter.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業
/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社リロバケーションズ
クリエイティブデザインユニット
メディアソリューショングループ 宮木
e-mail：rv.pr@relo.jp
公式サイト：https://relovacations.com/