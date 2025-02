GMO AI＆ロボティクス商事が東北エンタープライズと協業　プラント・建設現場への四足歩行ロボットの導入を促進

GMOインターネットグループ

GMO AI&ロボティクス商事株式会社(代表取締役社長:内田 朋宏、以下「GMO AIR」)は、株式会社東北エンタープライズ(代表取締役社長:名嘉 陽一郎、以下「東北エンタープライズ」)と2025年2月4日(火)より協業を開始し、米国Boston Dynamics社の四足歩行ロボット「Spot」の導入を促進します。

本協業を通じて、四足歩行ロボット「Spot」の導入を促進することで、人手に頼っていたルーティンワークの自動化などを行い、生産現場をはじめとした技術者の高齢化や労働人口減少という日本製造業の課題解決に貢献します。

【背景と目的】

日本の製造業は、技術者の高齢化と労働人口の減少という二重の課題に直面しています。この課題に対し、四足歩行ロボット「Spot」を活用することで、これまで人手に頼っていたルーティンワークを自動化し、限られた人的資源をより高度な業務に振り分けることが可能になります。

東北エンタープライズは、米国Boston Dynamics社から日本国内で正式に四足歩行ロボット「Spot」の販売権利を取得し、製品の販売、導入・アフターサポートを提供しています。

GMO AIRは、自社商材のネットワーク回線やセキュリティソリューションを活用して、「Spot」がスムーズかつ安全に動作する環境構築を支援していきます。

両社が協業することで、東北エンタープライズが今まで培った実現場に必要な機材や技術の提供と、GMO AIRのソリューション(ネットワーク回線、セキュリティ、SIer開発など)を組み合わせ、全国のプラントや工場、建設現場での点検作業や安全確認作業、点群データの測定等の自動化に向けて、「Spot」を展開していきます。これにより、実際の現場で確実に運用できる実績と性能を備えた四足歩行ロボットの普及加速に貢献し、日本の製造業が抱えている人手不足をはじめとした社会課題の解決を目指します。

【「Spot」の特徴】(https://spot-teco.jp/(https://spot-teco.jp/))

・周囲の障害物を自動認識し、安全に移動。

・背中に機材を搭載しデータ収集を実現。

・遠隔操作で災害時などにも対応。

「Spot」は標準搭載カメラによって周囲の障害物を認識しながら自動/手動操作で走行をする自律四足歩行ロボットです。背中に様々な機材を搭載することにより、人に代わって自動でデータ収集が可能で、災害時や異常時にも遠隔でマニュアル操作による現場の状況確認や初動対応において活躍します。

福島第一原子力発電所内でも、点群データ測定、ビデオ撮影、線量測定、ガレキサンプルの採取などに活用されています。

■基本寸法/重量

―――――――――――――――――――――――――――

長さ 1100mm

幅 500mm

高さ(歩行時デフォルト) 610mm

高さ(座位) 191mm

高さ(最高) 700mm

高さ(最小) 520mm

重量 32.7Kg

―――――――――――――――――――――――――――

【GMO AI&ロボティクス商事について】(https://ai-robotics.gmo/)

GMO AIRは、AI・ロボット事業を担う総合商社として2024年6月18日に設立されました。AI技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。GMO AIRは、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMOインターネットグループの強みであるインターネットインフラサービスや、金融事業を活用したレンタルやリース、AIコンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

お問い合わせはこちら :https://ai-robotics.gmo/contact/

【東北エンタープライズについて】(https://www.tohoku-enterprise.com/(https://www.tohoku-enterprise.com/))

東北エンタープライズは、1980年創業以来エネルギープラントの電気・計装設備のメンテナンス請負をはじめ、高度な技術サービスとともに、ロボティクス・メンテナンス資機材・セキュリティ機器・安全衛生用品など、プラント運営に欠かせない製品を提供してまいりました。またインフラ業界、鉄鋼・化学業界、飲食および食品を含む製造業、そして官公庁に至るまで、多様な分野のお客様に寄り添い、“技術と製品で、安心安全な環境づくり”を支えるパートナーとして歩み続けております。これからも、更なる価値提供に向けて挑戦を続けてまいります。

以上

【GMO AI&ロボティクス商事株式会社】(URL: https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/))

会社名 GMO AI&ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 インターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

