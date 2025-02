【新商品】Brenthaven / Gumdropブランド第10世代iPadケース販売開始しました。

グレイスリンクス・エンタープライズ株式会社

スマートフォン・コンピュータ関連機器の輸入商社、グレイスリンクス・エンタープライズ株式会社(所在地:東京都、代表取締役:山川雅弘)は、米国の端末アクセサリーブランドBrenthaven / Gumdropによる第10世代iPad用耐衝撃ケース計6製品の販売を開始しました。両ブランド共に業界最高レベルの端末保護性能を実現しており、落下など強い衝撃による破損も防ぐため、大切なIT資産であるiPadを長く安心して使い続けることができます。端末保護性能に加え、スタンドやペンシルホルダーなど用途に合わせて選べる幅広いラインナップを用意。ビジネスシーンはもちろん、破損率の高さが課題となっている児童生徒の学習用iPadにも最適です。

■販売を開始した製品

Brenthaven

Edge Folioケース - iPad 第10世代Bounceケース - iPad 第10世代360ケース - iPad 第10世代

Gumdrop

DROPTECH CLEAR for iPad 第10世代FOAMTECH for iPad 第10世代HIDEAWAY for iPad 第10世代

■国内販売代理店

Brenthaven / Gumdrop製品のご購入については以下の国内販売代理店にお問い合わせください。

- TD SYNNEX株式会社- SB C&S株式会社- ダイワボウ情報システム株式会社- 加賀ソルネット株式会社

またAmazon、モノタロウ、アスクルなどのECサイトでも順次販売開始します。

■各製品の紹介

Brenthaven「Edge Folioケース - iPad 第10世代」

スリムなデザインに最高の衝撃吸収能力を備えたiPadケース

製品型番:2281 | メーカー希望小売価格:8,980円(税込)

<主な特徴>

- ハード/ソフトの両素材を使用した一体成型デザイン- 衝撃を吸収、分散するCrumple Zone Corner(TM)テクノロジー- MIL-STD-810Gを越える最大1.8メートルの落下試験をクリア- 画面を保護するフラップカバーはスタンドとしても機能- 資産管理票が確認できる透明背面パネル- 全周を保護する成形Folioリム、スティッチ構造と拭き取り掃除が容易な高級ヘザーグレイ素材を採用

製品ページ:https://brenthaven.com/jp/product/edge-folio-ipad-10th-gen/

Brenthaven「Bounceケース - iPad 第10世代」

カバンに入る小学校低学年に最適なEVA素材iPad保護ケース

製品型番:2350 | メーカー希望小売価格:6,980円(税込)

<主な特徴>

- EVAフォームによる保護を強化したクラス最高のiPadケース- 衝撃を吸収、分散するCrumple Zone Corner(TM)テクノロジー- MIL-STD-810Gを越える最大1.8メートルの落下試験をクリア- 子供でも持ちやすい大型ハンドル兼スタンド- カバンに入るペンシルホルダー付き薄型折りたたみ式ハンドル- 厚さ25mmで多くの充電保管庫に収納可能- 資産管理票などが確認しやすい背面ウインドウ- 簡単装着- Touch IDに対応

製品ページ:https://brenthaven.com/jp/product/bounce-ipad-10th-gen/

Brenthaven「360ケース - iPad 第10世代」

薄型・軽量のスタンド付きiPad耐衝撃ハードケース

製品型番:2906 | メーカー希望小売価格:8,980円(税込)

<主な特徴>

- iPad第10世代に専用設計された新しい薄型軽量ケース- 衝撃を吸収、分散するCrumple Zone Corner(TM)テクノロジー- MIL-STD-810Gを越える最大1.8メートルの落下試験をクリア- 衝撃に強い2段階調節可能なスタンド- 資産管理票などが確認しやすい透明背面パネル- 簡単装着(30秒以下)- Touch IDに対応- iPadを360度保護する一体型スクリーンプロテクター、ペンシルホルダーなどのオプションを用意(オプションについては別売りです。お問い合わせください。)

製品ページ:https://brenthaven.com/jp/product/360-case-ipad-10th-gen/

Gumdrop「DROPTECH CLEAR for iPad 第10世代」

薄型・軽量デザインのベーシックiPad耐衝撃ハードケース

製品型番:01A004 | メーカー希望小売価格:5,980円(税込)

<主な特徴>

- iPadの特徴を損なわないシンプルで薄型、軽量デザイン- MIL-STD-810Gを越える最大1.2メートルの落下試験をクリア- ポリカーボネートとTPUの複合一体成型構造- 全ての操作ボタンやポートにアクセス可能- 資産管理票などの確認が可能な透明シェル- クリップ式の簡単装着- Touch IDに対応

製品ページ:https://www.gumdropcases.com/collections/jp-ipad/

Gumdrop「FOAMTECH for iPad 第10世代」

持ちやすい大型ハンドル付き超軽量iPad耐衝撃ケース

製品型番:02A003 | メーカー希望小売価格:5,480円(税込)

<主な特徴>

- EVAフォームでiPadを優しく保護する超軽量耐衝撃ケース- MIL-STD-810Gを越える最大1.8メートルの落下試験をクリア- 幼稚園保育園児や低学年の児童でも持ちやすい大型ハンドル- ハンドルはスタンドとしても使用可能- 全ての操作ボタンやポートにアクセス可能- 資産管理票などの確認が可能な透明シート付き背面ウインドウ- クリップ式の簡単装着- Touch IDに対応

製品ページ:https://www.gumdropcases.com/collections/jp-ipad/

Gumdrop「HIDEAWAY for iPad 第10世代」

格納式スタンドとペンシルホルダー付きiPad耐衝撃ハードケース

製品型番:03A011 | メーカー希望小売価格:6,980円(税込)

<主な特徴>

- ラバー素材と角の補強により最大限の衝撃吸収性能を発揮- MIL-STD-810Gを越える最大1.2メートルの落下試験をクリア- プラスチック製スクリーンプロテクター- マグネットでピタリと固定/格納できるスタンド- 全ての操作ボタンやポートにアクセス可能- 資産管理票を確認できる背面透明シート- クリック&クリップ式の簡単装着- Touch IDに対応

製品ページ:https://www.gumdropcases.com/collections/jp-ipad/

■Brenthavenについて

Brenthaven(ブレントヘブン)は、業界最高レベルのデバイス保護性能をそなえた、革新的でエレガントなデザインの耐衝撃保護ケースを設計・製造しているアメリカのメーカーです。20年以上にわたってApple Inc.と連携してきたBrenthavenのケースと製品群はApple Inc.によるテストでiPadやMacBookの機能・操作性を損なうことなく融合されるとこが確認されています。

日本語ウェブサイト:https://brenthaven.com/jp/

■Gumdropについて

Gumdrop(ガムドロップ)は、アメリカで10年以上デジタル学習端末の画期的な保護ソリューションを設計し、数多くの特許を取得してきました。これまでに60種類以上のノートパソコンやタブレットに専用設計された耐衝撃保護ケースを製造し、累計500万台以上の端末を保護しました。中でもChromebook用の耐衝撃保護ケースのラインナップの多さでは他の追随を許しません。Gumdropは全米で8,000を超える学区の信頼できるパートナーであり、さまざまな保護製品オプションの提供を通じて、児童生徒が必要とする教育ツールおよびリソースにアクセスできる環境を維持することを使命としています。

日本語ウェブサイト:https://www.gumdropcases.com/jp/

*画面はハメコミ合成です。画面は実際のイメージと異なる場合があります。

*製品のデザインおよび仕様は予告なく変更になる場合があります。

iPad、MacBook、iPadOS、は、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

Chromebookは、Google LLC の商標です。

■本リリースに関するお問い合わせ先

グレイスリンクス・エンタープライズ株式会社

URL:https://gracelinks.jp

担当:山川雅弘

電話:090-5990-3278

メール:info@gracelinks.jp