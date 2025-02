¤´Ë«Èþ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç³ð¤¨¤ë¡ÖSPA AT HOME¡×! ¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ò»êÊ¡¤Î¥¹¥Ñ¤Ë¤¹¤ë¡¢Áí³Û15,000±ßÁêÅö¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤

My Little Box Japan 株式会社公式HP:https://www.mylittlebox.jp

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」(マイリトルボックス)は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。

2月のボックスのテーマは「SPA AT HOME」。まだまだ寒さの続く冬のシーズンに、おうちでスパのような至福の時間を過ごして欲しいという願いが込められています。プレステージブランドとの特別な出会いや、日々のバスタイムをワンランクアップさせる新しいコスメの発見で、うるおいたっぷりのセルフケアをエンジョイして。オリジナルの自立型フラワーポーチは、バスルームを整える収納にも、持ち運びにも便利です。

2月ボックスのテーマは「SPA AT HOME」バスルームに広がる白い湯気がまるでスパのよう。今夜はチョコレートの代わりにご褒美スパタイムを楽しんでみませんか。

SPA AT HOME

販売期間:2025年2月28日まで(予定)*売り切れ次第販売終了

定期便価格:3,580円(税込)

発送開始日:2025年2月7日(予定)

*数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

*[発送について]定期便会員には2025年2月7日より発送を開始いたします。2月の販売期間中に新規でお申し込みいただいた場合は、お申し込みより10日前後で随時発送いたします。

お届けする内容My Little Box 2月号:SPA AT HOME

COSMETICS

・BRANCHIC スキンマスク

・DOVE 洗顔ジェル & 洗顔ジェル詰め替え用

・ines ジェントル スクラブ クレンズ & タラソ スパ クリーム または クリームセラム クレンズ & アクア チャージ ムース いずれかのセットをお届け

My Little Box Original.

・フラワーポーチ

・オリジナル 小冊子

■BRANCHIC(ブランシック)

圧倒的なハリ・弾力を呼び覚ます、ファンケルグループ最高峰の高機能プレステージブランド。

スキンマスク

スキンマスク

ぐっすり眠ったあとのような理想のハリ肌を求めて

眠っている間の肌の生まれ変わりに着目した、“塗る”マスク。肌に溶け込むようになじみ、角層を整えるサブスキン処方*1と、美容成分を肌奥まで届ける浸透*2テクノロジーでバリア機能を高めます。まるでぐっすり眠ったあとのような、ハリのあるキュッと引き締まった肌へ導きます。

*1 セラミド2<セラミドNG>(エモリエント剤)・ユズセラミド<ユズ果実エキス>(保湿剤)・プロビタミンB5<パンテノール>(保湿剤) *2 角層まで

■DOVE(ダヴ)

すべての女性が美しさを不安の種とするのではなく、自信の源にするべきだと信じ、一人ひとりが自身の可能性を最大限に伸ばすことを応援しているブランド。

吸着毛穴ケア 洗顔ジェル + リフィル

吸着毛穴ケア 洗顔ジェル + リフィル

まるでシルクのような理想の毛穴レス肌*1へ

泡立て不要、ジェル状の洗顔料。マイクロ炭*2配合ジェルが、毛穴の黒ずみの原因になる古い角質、皮脂、汚れを摩擦レスにオフ。 3種類のマイクロセラミド*3 配合 で、うるおう理想の“毛穴レス肌*1”を叶えます。

* 1 汚れを落として、毛穴が目立ちにくい肌 * 2 洗浄成分 * 3 セラミドN P 、セラミドA P 、セラミドE O P:保湿成分

■ines(イネス)

inesは、「顔と頭皮は一枚の皮膚」ということに着目。頭皮にもスキンケアのような繊細なデイリーケアをすることを提唱し、ヘッドスパ感覚の頭皮美容ケアをご自宅で実践できるアイテムラインアップが魅力的なブランド。

クリームセラム クレンズ & アクア チャージ ムース

クリームセラム クレンズ & アクア チャージ ムース

クリームセラム クレンズは、トリートメント不要の1Stepで頭皮・髪の贅沢美容が叶うクリームシャンプー。とろけるようなクリームで、毛穴汚れをオフ。

アクア チャージ ムースのきめ細やかな炭酸*1 泡の美容ムースがやさしくじゅわっと広がり、角層深部に浸透。頭皮がうるおいで満たされ、やわらかく整います。

*1 炭酸ガス(噴射剤)

■My Little Box Original.フラワーポーチ

フラワーポーチ

開口部分が広く開けやすい、便利な立体ポーチ。

中身はごちゃごちゃしていても、閉めてしまえばこっちのもの。このポーチに入れるだけで、一躍収納上手に。見た目のわりに大容量なので、旅行時にも活躍すること間違いなしです。

担当コメント・今後の展開について

2月号のテーマは、「Spa at Home」ですが、プレステージのアイテムから手頃で購入しやすい身近なアイテムまで幅広くお届けしています。普段自分では手に取らないようなアイテムでも、今回のボックスをきっかけに、様々な出会いを楽しみながら「お気に入り」を見つけていただけたら嬉しいです。

おかげさまで、ボックス公開前より早期ご予約していただく方が多く、早々に販売数に達しそうなので、ご検討中の方はぜひお早めにご予約いただくのがおすすめです。

次号の春の特大号(3月より販売開始予定)「Flowers on the table」は、春らしいカラフルなデザインで、お届けコスメもボリュームたっぷり。ボックスの到着とともに、春の訪れを楽しめるのが魅力です。ビタミンCケアやUVケアなど、タイムリーに使いたいアイテムを詰めてお届けいたします。春気分を満喫できる「春の特大号」も、ぜひ楽しみにしていてください。(PR 井上)

My Little Box (マイリトルボックス)とは頑張る自分に贈る、パリ生まれのサブスク

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計230万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。主要都市に住む女性を中心に、「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

[公式HP] https://www.mylittlebox.jp/「マイリトルボックス」で検索

[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

[公式グッズショップ My Little Corner] mylittlecorner.jp「マイリトルコーナー」で検索

[パートナーシップ・コラボに関するお問合せ] Mail : partner@mylittlebox.jp