韓国で話題のブラックデー向け、新シリーズ「yum yum yummy（ヤムヤムヤミー）発売！
株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、新シリーズ「yum yum yummy（ヤムヤムヤミー）」の発売を発表しました。
「ブラックデー」とは、バレンタインデーやホワイトデーに続き、恋人がいない人々が集まって楽しむ韓国のユニークなイベントで、毎年4月14日に開催されます。このイベントでは「黒い食べ物」がテーマとなり、多くの人々が特別な一日を楽しみます。
今回の「yum yum yummy」シリーズは、このブラックデーにぴったりの「黒」を基調とした斬新なデザインのコスチュームを展開しています。
【ラインナップ 全4型】
・憂鬱メイド
メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)
トレンドのアームカバーで地雷系ファッションを演出。
・束縛猫メイド
メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)
個性的なハーネスとセパレートデザインが目を引く一着。
・妄想ウサギ
メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)
肩見せデザインが可愛らしさを引き立てます。
・依存デビル
メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)
デビルの羽付きヘッドドレスでキュートかつミステリアスに。
これらのアイテムは、ブラックデーイベントや個性的な撮影シーンを彩るコスチュームとして最適です。
詳細は公式オンラインストアにてご覧ください。
・クリアストーン公式オンラインストア：
https://shop.clearstone.co.jp/collections/yumyumyumy
【モデル情報】
・し季
https://x.com/Shikiii_vvv
■株式会社クリアストーン 会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。
「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。
会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)
所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室
代表取締役：小野 志堅
資本金：1億円
事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業
関連URL：
・コーポレートサイト
https://www.clearstone.co.jp/(https://www.clearstone.co.jp/)
・公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
公式SNS
・X（旧Twitter）:
https://x.com/CLEARSTONE_info
・Instagram:
https://www.instagram.com/clearstone_official/
・Instagram kids:
https://www.instagram.com/clearstonekids_official/
・TikTok:
https://www.tiktok.com/@clearstone_official
■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当 富田
info@clearstone.co.jp