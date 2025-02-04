韓国で話題のブラックデー向け、新シリーズ「yum yum yummy（ヤムヤムヤミー）発売！

写真拡大 (全9枚)

株式会社クリアストーン




株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、新シリーズ「yum yum yummy（ヤムヤムヤミー）」の発売を発表しました。



「ブラックデー」とは、バレンタインデーやホワイトデーに続き、恋人がいない人々が集まって楽しむ韓国のユニークなイベントで、毎年4月14日に開催されます。このイベントでは「黒い食べ物」がテーマとなり、多くの人々が特別な一日を楽しみます。



今回の「yum yum yummy」シリーズは、このブラックデーにぴったりの「黒」を基調とした斬新なデザインのコスチュームを展開しています。




【ラインナップ 全4型】


・憂鬱メイド


メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)


トレンドのアームカバーで地雷系ファッションを演出。





・束縛猫メイド


メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)


個性的なハーネスとセパレートデザインが目を引く一着。





・妄想ウサギ


メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)


肩見せデザインが可愛らしさを引き立てます。





・依存デビル


メーカー希望小売価格：\5,990(税抜)


デビルの羽付きヘッドドレスでキュートかつミステリアスに。





これらのアイテムは、ブラックデーイベントや個性的な撮影シーンを彩るコスチュームとして最適です。



詳細は公式オンラインストアにてご覧ください。


・クリアストーン公式オンラインストア：


https://shop.clearstone.co.jp/collections/yumyumyumy




【モデル情報】


・し季


https://x.com/Shikiii_vvv


■株式会社クリアストーン　会社概要


株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。



「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。


会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：


〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室


代表取締役：小野 志堅



資本金：1億円


事業内容：


・パーティーシティー事業


・ミュージックエンターテイメント事業


・電子デバイス&テック事業


・バースデーバンク事業



関連URL：


・コーポレートサイト


https://www.clearstone.co.jp/(https://www.clearstone.co.jp/)


・公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/



公式SNS


・X（旧Twitter）:


https://x.com/CLEARSTONE_info


・Instagram:


https://www.instagram.com/clearstone_official/


・Instagram kids:


https://www.instagram.com/clearstonekids_official/


・TikTok:


https://www.tiktok.com/@clearstone_official



■本件に関するお問合せ先


株式会社クリアストーン


担当　富田


info@clearstone.co.jp