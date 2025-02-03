清水和也（名古屋オーシャンズ）が12月・1月の月間MVPに！ 第18節～第24節｜2024年12月6日～2025年1月26日【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜月間MVP｜FP＞
選出理由
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
価格：月額2,200円（税込）
2024年12月6日（金）～2025年1月26日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第18節～第24節における月間MVPを発表いたします。
■12月・1月 月間MVP（2024年12月6日～2025年1月26日）
＜月間MVP｜FP＞
清水和也（名古屋オーシャンズ）
選出理由
・期間中の7試合で13得点！
・1/24の町田戦で衝撃の5得点！
・7試合連続ゴールで単独1位に浮上！ etc.
※選考協力：SAL(https://f-sal.com/)（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）
毎週木曜日18:00～ 実況でお馴染み福田悠＆長谷川ゆうが毎節の熱狂を振り返る「Ｆリーグダイジェスト」(https://www.fleague.jp/news/?p=64867)がＦリーグTVにて配信中！
■放送情報
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052