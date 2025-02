大谷翔平選手出演『雪肌精』日やけ止め「スキンケアUVエッセンスジェル」新TV-CM「Are You Ready?」篇、2月10日より全国でオンエア開始！

株式会社コーセー(戦略ブランド事業部)

株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林一俊)は、当社を代表するグローバルスキンケアブランド『雪肌精』の日やけ止め「スキンケアUVエッセンスジェル」の新TV-CMとして、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手が出演する、「Are You Ready?」篇(30秒・15秒)を2025年2月10日(月)より全国でオンエア開始します。また、対象商品を購入してキャンペーンサイトより応募すると「大谷翔平選手直筆サイン入りボール」などが抽選で当たるキャンペーンや、期間中に対象商品を購入するとオリジナルグッズが必ずもらえる※キャンペーンを展開します。

※景品がなくなり次第終了となります。

大谷 vs 太陽 Are You Ready?キャンペーンサイト:https://sekkisei.jp/site/p/sekkisei_uv_cp2025_1.aspx (https://sekkisei.jp/site/p/sekkisei_uv_cp2025_1.aspx)

『雪肌精』は、1985年のブランド誕生当時から「植物の力で、すべての人に透明感を。」という想いを大切にし、40年間、性別や年齢を超え世界中の方々にご愛用いただいています。過酷な紫外線ダメージから未来の肌を守るためにUVケアが大切だと考える『雪肌精』は、「あらゆる世代に日やけ止めを使う習慣を広める一翼を担っていただきたい」 という想いのもと、世界を舞台に活躍し、性別や年齢を問わず多くの人々に愛されている大谷選手とグローバル広告契約を締結し、2023年より日やけ止めの広告に出演いただいています。

◆新TV-CM「AreYouReady?」 篇について

とある空港。輸送機から『雪肌精』が運ばれていく。

SEKKISEIのつなぎを着たスタッフから『雪肌精』のコンテナボックスを託され、がっちり握手を交わす大谷選手。大谷選手が脇に抱えたコンテナボックスにはたくさんの『雪肌精』の日やけ止めが入っている。ロサンゼルスの強い日差しの下、照りつける太陽をものともせず、意気揚々と街を歩く大谷選手はすれ違いざまに道ゆく人たちに『雪肌精』をプレゼント。

ロッカールームのドアを開けて中に入る大谷選手。チームメイトの棚にも次々と『雪肌精』を置いていく大谷選手は、準備よし!とばかりに指差し確認。

ふたたび街のシーン。両手を振って大谷選手にアピールする少年。少年に気づいた大谷選手は振り向きざまに少年に向かって『雪肌精』をアンダートス!『雪肌精』をキャッチした少年に指差してほほえむ大谷選手。「Are You Ready?」(準備はできた?)と、日やけ止めの伝道師さながらに紫外線対策の大切さをみんなに伝えていく大谷選手なのでした。

◆撮影現場レポート

真っ白なTシャツにグレーのパンツ姿でスタジオ入りした大谷選手。太陽が降り注ぐロサンゼルスの街並みをイメージしたCMの舞台にぴったりの爽やかな装いです。

カメラに向かってポーズを決めるシーンでは、1テイクごとにさまざまな表情やポーズを披露。その巧みな表情とポーズの使い分けには、スタッフから「Oh!」「ファンタスティック!」「ベリーナイス!」といった声が何度もあがりました。

また、くるっと振り向きざまに『雪肌精』の日やけ止めをカメラに向かって放り投げるシーンでは、スタッフからの英語のアドバイスにも慣れた様子で対応。アンダートスでカメラ脇のスタッフへ正確に『雪肌精』のボトルを渡す、さすがのコントロールで現場スタッフを驚かせました。撮影の合間には、スタジオに流れるアップテンポな曲に合わせて体を揺らしたり、スタッフと談笑したりとリラックスした様子の大谷選手。

撮影終盤のロッカールームを舞台にしたシーンでは、『雪肌精』のコンテナを脇に抱えた大谷選手が勢いよくドアを開け、チームメイトのロッカー棚に『雪肌精』のボトルをリズミカルに置いていきます。撮影カメラに対して、ボトルの角度がどれも一定になるように、しかもテンポよく置くことが求められたのですが、大谷選手は角度をピタッと合わせて見事にボトルを置いていき、監督の「OK!」の声とともにスタジオには大きな拍手が響き渡りました。几帳面な大谷選手の本領が発揮されたワンシーンでした。

◆大谷翔平選手 インタビュー

Q) 大谷選手の影響でたくさんの方が紫外線対策の重要性を認識し、日やけ止めをしようしてくださっています。メッセージを一言お願いします。

本当に多くの子どもたちが紫外線の対策をしてくれるようになって、僕もすごくうれしいですし、もっともっと多くの子どもたちにしっかりと使ってほしいと思っています。

◆大谷翔平選手 コメント

こんにちは、大谷翔平です。

スポーツを頑張るみなさんも、応援するみなさんも『雪肌精』の日やけ止めを使って、太陽の下で思いっきり過ごしましょう。Are you ready?

◆キャンペーン情報

大谷 vs 太陽Are You Ready?抽選で当たるキャンペーン 概要

購入レシート対象期間:2025年2月4日(火)0:00~5月30日(金) 23:59

応 募 期 間:2025年3月17日(月)10:00~5月30日(金)23:59

応 募 方 法:対象商品を店頭またはオンラインショップで購入後、キャンペーンサイトより応募

※対象の店舗/ECサイトについてはキャンペーンサイトをご確認ください。

対 象 商 品:雪肌精UVケア商品1品と雪肌精UVケア商品以外の雪肌精商品 1品(トライアルサイズ、ミニボトル、パフなど税込価格1,000円以下の商品、雪肌精みやび全商 品は除く)を購入したレシートにて応募可能

<雪肌精UVケア商品>

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク

・雪肌精 クリアウェルネス UVトーンアップ

・雪肌精 クリアウェルネス UVマイルドミルク

※各UVケア限定品等を含む。過去の雪肌精 UVケアシリーズも対象となります。

スマートミルクパクト 《レフィル》 パフ付きも対象となります。(ケースのみは対象外)

※雪肌精みやび UV ディフェンス/スマートミルクパクト(ケースのみ)/

雪肌精 ブライト BBエッセンスは雪肌精UVケア商品に含みません。

賞 品:

A賞 大谷選手直筆サイン入りボール/5名

B賞 大谷選手プリントサイン入りアクリルスタンド/200名

C賞 雪肌精商品セット/800名

セット内容:薬用雪肌精 ブライトニング クリーム ウォッシュ 130g [医薬部外品]

薬用雪肌精 ブライトニング エッセンスローション 200ml [医薬部外品]薬用雪肌精 ブライトニング エマルジョン 140ml [医薬部外品]

キャンペーンサイト:https://sekkisei.jp/site/p/sekkisei_uv_cp2025_1.aspx

大谷 vs 太陽Are You Ready? 購入でもらえるキャンペーン概要

キャンペーン期間:2025年3月17日(月)~2025年5月30日(金)※なくなり次第終了

参 加 方 法:対象商品を店頭またはオンラインショップでいずれか1品購入でオリジナルグッズプレゼント。

※一度のお会計でお渡しするオリジナルグッズは1つまでです。同時に複数の対象商品をお買い上げ

いただいた場合、オリジナルグッズのお渡しは1つまでとなります。

※対象の店舗/ECサイトについてはキャンペーンサイトをご確認ください。

賞 品:大谷選手 プリントサイン入り オリジナルクリアファイル

◆商品情報

<順に、商品名・SPF・PA・UV 耐水性・商品特長・容量>

1. 雪肌精 スキンケア UVエッセンス ジェル

SPF50+/PA++++/UV耐水性★★

みずみずしく快適にまもる うるおい続く雪溶けタッチU Vジェル

・素肌を美しさが続く、透明感ヴェール

・3種のハトムギ(国産ハトムギエキス(※1)・ハトムギ発酵エキス(※2)・ハトムギ水(※3))

・こすれに強い

・海の環境に配慮した処方

一部の国・地域の規制に配慮した海に流れ出にくい処方です。

・大気中の微粒子(花粉・PM2.5・ちり・ほこり)をブロック

・化粧下地効果

・洗顔料・ボディーソープで落とせる

90g

2. 雪肌精 スキンケア UVエッセンス ミルク

SPF50+/PA++++/UV耐水性★★

しなやかにフィットして快適にまもる 表面さらり雪溶けタッチU Vミルク

・動きにフィットするストレッチヴェール

・3種のハトムギ(国産ハトムギエキス(※1)・ハトムギ発酵エキス(※2)・ハトムギ水(※3))

・こすれに強い

・海の環境に配慮した処方

一部の国・地域の規制に配慮した海に流れ出にくい処方です。

・大気中の微粒子(花粉・PM2.5・ちり・ほこり)をブロック

・化粧下地効果

・洗顔料・ボディーソープで落とせる

60g

(※1)ハトムギ種子エキス(保湿) (※2)サッカロミセス/ハトムギ種子発酵液(保湿) (※3)ハトムギ種子水(保湿)

◆◆大谷翔平選手プロフィール

大谷翔平

・1994年7月5日生まれ (年齢 30歳)

・岩手県奥州市出身

・花巻東高校から2013年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団

・2017年よりメジャーリーグ ロサンゼルスエンゼルスに入団

・2021年にはア・リーグの最優秀選手(MVP)に選出

・2022年8月9日、MLBではベーブ・ルース以来104年ぶりとなる二桁勝利、二桁本塁打を達成

・2023年、WBC史上初の2部門(投手部門・指名打者部門)でのオールWBCチームにも選ばれMVP

を受賞。シーズンでは日本人初となる最多本塁打を獲得。また、日本人史上2人目となる2回目の

シルバースラッガー賞を受賞し、さらに日本人史上初の2回目のシーズンMVPを受賞。

また、MLB史上初となる二度目の満票MVP、日本人史上初となるハンク・アーロン賞を受賞。

・2023年12月、ロサンゼルス・ドジャースに入団

・2024シーズンは、MLB史上初のシーズン50本塁打、50盗塁を達成。本塁打王と打点王を獲得し、

ワールドシリーズ制覇。3回目となるシルバースラッガー賞、2回目となるハンク・アーロン賞、

またMLB史上初となる2年連続3度目の満票シーズンMVPを受賞。

◆◆新TV-CM概要

・タイトル:「Are You Ready?」篇

・秒数 :30秒、15秒

・放映開始日 :2025年2月10日(月)

・放映エリア :全国

・新TV-CM本編YouTube視聴URL

30秒:ht(https://youtu.be/Nn3QTbvPnRQ)tps://youtu.be/Nn3QTbvPnRQ(https://youtu.be/Nn3QTbvPnRQ)

15秒:https://youtu.be/HnDo_L1BRtY(https://www.youtube.com/watch?v=HnDo_L1BRtY)

・新TV-CM メイキング映像YouTube視聴URL:https://youtu.be/EoBj8JePVUg

・新TV-CM インタビュー映像YouTube視聴URL:https://youtu.be/vrrhWjUhgXY