「EntaPark」の公式Xアカウントでバレンタインキャンペーンを開催！
株式会社報知新聞社
◆応募方法
公式Xはこちら :
https://x.com/entapark_jp
※すでにフォローされている方は、リポストのみで応募できます。
▼ウェブサイトについて
EntaParkはこちら :
https://entapark.jp/
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）が運営する芸能専門サイト「EntaPark（エンタパーク）」は、公式Xアカウントでバレンタインキャンペーンを実施いたします。
【EntaParkキャンペーン概要】
◆応募方法
１.「EntaPark」のX（旧Twitter）アカウント（@ entapark_jp）をフォローする。
２.「EntaPark」のXで投稿された当該ポストをリポストしてください。
公式Xはこちら :
https://x.com/entapark_jp
※すでにフォローされている方は、リポストのみで応募できます。
※過去にキャンペーンに参加された方も応募可能です。
◆応募期間
2月3日（月）11：00～14日（金）11:00まで
◆プレゼント詳細
Amazonギフトカード1,000円分を抽選で30名様に
※キャンペーン主催：報知新聞社
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
▼ウェブサイトについて
「EntaPark」は、芸能・ドラマ・映画・音楽など”今”に出会える場所をテーマに、エンタメに特化したニュースを発信するウェブサイトです。
EntaParkはこちら :
https://entapark.jp/
【リリースに関するお問い合わせ】
メール pr1872@hochi.co.jp