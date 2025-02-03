2/3(月)12:00よりアキッパにて「室蘭満天花火2025」の公式駐車場の予約受付を開始

akippa株式会社

駐車場予約アプリ「アキッパ（akippa）」（以下、アキッパ）を運営するakippa株式会社(代表取締役社長 CEO:金谷元気)は、2025年9月6日(土)に初開催される「室蘭満天花火2025」（以下、室蘭満天花火）の公式駐車場の予約受付を2/3(月)12:00より開始いたします。

予約は以下の特設サイトより受け付けています。

室蘭満天花火2025 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/muroran-mantenhanabi/(https://www.akippa.com/muroran-mantenhanabi/)

■背景

今年初開催の「室蘭満天花火」にて、アキッパは公式駐車場運営の導入から現地対応支援まで一貫してサポートします。

駐車場運営を通じて、周辺の交通混雑の解消など地域の課題解決はもちろん、駐車場による新たな収益化を実現することでイベントの持続可能性向上にも貢献します。

詳細は以下をご覧ください▼

北海道・室蘭市で初開催の「室蘭満天花火2025」にてアキッパの公式駐車場運営が決定、室蘭の皆様と一体となり地域を盛り上げます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000493.000016205.html



■公式駐車場について

予約開始日時：

2月3日(月)12:00～





利用可能日：

2025年9月6日(土)





対象駐車場：

アキッパ特設サイトよりご確認ください。

https://www.akippa.com/muroran-mantenhanabi/

※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※対象の駐車場はアキッパバリュープラス対象外です。

■ご利用方法

1.アキッパへの会員登録（無料）

購入にはアキッパへの会員登録が必要です。

既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。





2.駐車場の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場を選択し、決済して購入します。

アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/muroran-mantenhanabi/





3.駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

駐車場へは、特設サイトに記載された指定ルートでご来場ください。





■取材について

花火大会当日はもちろん、開催日前後などに現地撮影や実際に駐車場をご利用いただいた方、花火大会関係者などに取材が可能です。（要相談）

取材を希望されるメディアの方は、お手数ですが、以下メールにご連絡ください。

pr@akippa.co.jp





■ 室蘭満天花火2025 概要

日時：

2025年9月6日（土）10:00-23:00

※荒天の場合は翌日に延期

場所：

室蘭市だんパラ公園（北海道室蘭市香川町224-1）

公式HP：

https://manten-hanabi.com/

主催：

一般社団法人MANTEN PROJECT





■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時4万件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計430万人（2025年2月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/





【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp











