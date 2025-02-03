E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT『OSU ENCOUNTER』開催！Half time Old、yutori、なきごと、MOSHIMO など16組が出演！
2月24日（月祝）に、邦楽ニューカマーをいち早く紹介している、ZIP-FMのラジオ番組『FIND OUT』と、名古屋・大須にある老舗ライブハウス『E.L.L.』がタッグを組み、サーキットイベント E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT『OSU ENCOUNTER 2025』を開催します。
出演は、yutori、なきごと、MOSHIMO、CLAN QUEEN、Klang Ruler、このイベントがライブ活動休止前最後のライブとなるHalf time Old、名古屋での初ライブとなるらそんぶるなど全16組です。いま注目のアーティストが、「Electric Lady Land」、「ell.FITS ALL」、「ell.SIZE」のE.L.L.3会場に集結します。
Half time Old
yutori
そして、2月2日(日)にはタイムテーブルも発表しました。
タイムテーブル
当日は、MCとして登場するFIND OUTナビゲーターの白井奈津と、ラジオならではの企画も予定しています。さらに、出演アーティストからのコメント動画やグッズ展開などの追加情報も順次公開予定です。引き続きオフィシャルサイトやFIND OUTの公式SNSをチェックしてください。
■E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT『OSU ENCOUNTER 2025』開催概要
【日程】 2025年2月24日(月・祝)
【時間】 15:00～ (開場 14:00～)
【出演】 wowdow / KADOMACHI / CLAN QUEEN / Klang Ruler / The Shiawase / 帝国喫茶 /
DeNeel / なきごと / Newspeak / Half time Old / メとメ / MOSHIMO / molly /
yutori / Yobahi / らそんぶる
【ＭＣ】 白井奈津
【オフィシャルサイト】 https://zip-fm.co.jp/news/50748c61-03ae-4ed5-968c-ac4e6996f55b
■チケット情報
前売 4,000円 ／ 当日 4,500円（税込 ／ ドリンク代別）
イープラスにて一般発売中
>> https://eplus.jp/sf/detail/4238490001-P0030001
■主催
【Electric Lady Land】
HP：http://www.ell.co.jp/
X：https://x.com/ell_fits_size
【ZIP-FM『FIND OUT』】
Website：https://zip-fm.co.jp/programs/e97dd662-97bd-471f-9446-aed95aea5d4c
放送日時：毎週日曜 21:00～23:00
X：https://x.com/findout778
Instagram：https://www.instagram.com/findout778/