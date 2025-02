「ちゃお」３月号のふろくは、人気ヒーローキャラせいぞろい！　10色でなんでも描ける！ときめきイケメンペンがついてくる！

株式会社小学館

本日2月3日発売の「ちゃお」3月号は、「11人10色ときめきイケメンペン」がふろく!

ちゃおが誇るイケメンたちに毎日見つめられちゃう胸キュンの蛍光筆ペンで新学期の筆箱の準備はかんぺき!

【11人10色ときめきイケメンペン】

・『シャイニング!』『アクマでこれは恋じゃない』『キングさまのいちばん星』『こいしか!~恋はしかく?~』『溺愛ロワイヤル』と、ちゃおの人気れんさいのヒーローキャラが大集合!

・細ペンだからおしゃれなデコ文字もスラスラ描けちゃう!

・ちゃおだけのスペシャルな10色でテンションあがって勉強もイラストもはかどっちゃう♪

【スペシャル表紙&まんがで登場!】

乙女が夢見た待望のコラボ!!大人気サンリオキャラクターのクロミちゃんが『アクマでこれは恋じゃない!』とのコラボ表紙で登場!まんがの中にもクロミちゃんが出てきて…!?

【バズり確実!コラボW新れんさい!】

まんがは2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が乙女ゲームの世界で執事になっちゃう!?『すとぷり執事に今日もキュンが止まりません!』(伊藤ろく)、大人気インフルエンサーのしなこちゃんも登場する『ようこそ!ハッピーベビタッピ』(さなだ麦)がW新れんさい!

JSの人気者のコラボまんがが読めるのはちゃおだけ!このトレンドに乗りおくれないで!

「ちゃお」3月号

価格:690円(税込)

2025年2月3日(月) 発売

※発売日が異なる地域があります。

発行:小学館

※付録は紙版のみで電子版には付きません。

【「ちゃお」概要】

小学生の女の子が興味あるものぜーんぶある! 読者の恋・おしゃれ・夢を応援する小学館発行のスーパーエンターテイメント少女まんが誌。『シャイニング!』、『アクマでこれは恋じゃない!』などの楽しいまんがや大人気の「星のカービィ」「ポケットモンスター」などのホビー最新情報もいっぱい。ステショ・バッグ・アクセ・ちゃお限定カードなど毎月の超豪華ふろくも見逃せない!

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656697