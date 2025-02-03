SBI証券・住信SBIネット銀行とウィルオブ・ワークが連携　当社登録スタッフ向け資産形成サービスを福利厚生として導入

株式会社ウィルグループ

ウィルグループの総合人材サービスを手掛ける株式会社ウィルオブ・ワーク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 秀夫）は、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村 正人、以下「SBI証券」）および住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と連携し、当社登録スタッフ向けの資産形成サービスを福利厚生として導入します。

連携の背景について

『Chance-Making Company』をブランドビジョンとして掲げる当社は、登録スタッフがいきいきと働くことができるよう心と身体の健康保持・増進に向けた取り組みを推進し、スタッフ向け福利厚生の拡充を進めています。近年、低金利や将来の年金不安から資産形成が重要視されていますが、当社がスタッフ向けに実施したアンケートによると「貯金以外に資産形成をしているスタッフは10％程度」で、知識がないことによる不安によって具体的な対策ができていないスタッフが多いことがわかりました。そこで当社は、スタッフの資産形成に関するサポートを提供したいと考え、今回の連携にいたりました。

導入概要

当社の登録スタッフを対象に、以下のサービスを福利厚生として導入します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/308_1_74c9ff3c61bc9249b22741a0322234d3.jpg ]

提携スキーム図

各社会社概要

【SBI証券 会社概要】

社 名 ： 株式会社SBI証券

本 社 ： 東京都港区六本木1-6-1

設 立 ： 1999年10月

代 表 ： 代表取締役社長 高村 正人

資 本 金 ： 543億円

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.sbisec.co.jp

【住信ＳＢＩネット銀行 会社概要】

社 名 ： 住信ＳＢＩネット銀行株式会社

本 社 ： 東京都港区六本木三丁目2-1

設 立 ： 1986年６月（銀行業の営業免許取得：2007年９月）

代 表 ： 代表取締役社長 円山 法昭

資 本 金 ： 310億円

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.netbk.co.jp/contents/company/

【ウィルオブ・ワーク 会社概要】

社 名 ： 株式会社ウィルオブ・ワーク

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 1997年1月

代 表 ： 代表取締役社長 村上 秀夫

資 本 金 ： 9,900万円

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-work.co.jp/

株式会社ウィルオブ・ワーク

ウィルオブ・ワークは、販売やコールセンター、介護をはじめ、業種に特化した 「人材派遣」「業務請負」「人材紹介・紹介予定派遣」サービスを提供しており、業種に特化した教育活動を通して、専門性の高い人材ビジネスを展開しています。当社が掲げる『Chance-Making Company』のビジョンのもと、すべての人の可能性を信じ、あらゆる人の働く機会、そして多様な働き方も増やしていきたいと考えています。

ウィルオブ総合求人情報サイト：https://willof.jp/



【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・ワーク

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 1997年1月

代 表 ： 代表取締役社長 村上 秀夫

資 本 金 ： 9,900万円

従 業 員 数 ： 4,283名（2024年3月31日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-work.co.jp/