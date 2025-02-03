【本日発行】表紙に舞台『デスティニー』-アドラメレクの鏡-より 鈴木達央 ＆ 清水順二、地元・神奈川でプロデュース公演を控える上野水香が登場！ シアター情報誌「カンフェティ」3月号発行
「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」3月号 vol.242 を2025年2月3日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。
シアターウェブマガジン「カンフェティ」
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2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。
毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。
今月号の表紙には、30-DELUX Special Theater 2025『デスティニー』-アドラメレクの鏡- より 鈴木達央 ＆ 清水順二、ありがとう神奈川県民ホール『Jewels from MIZUKA 2025』より上野水香が登場！
ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。
ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。
今月のPICK UPインタビュー
○風間俊介
こまつ座 第153回公演『フロイス -その死、書き残さず-』
○村井良大 & spi
ミュージカル『手紙』2025
○有澤樟太郎
ミュージカル『ヒーロー』
○鈴木達央 & 清水順二
30-DELUX Special Theater 2025『デスティニー』-アドラメレクの鏡-
○ノゾエ征爾
はえぎわ 25周年記念公演『幸子というんだほんとはね』
○ふぉ～ゆ～
『CRIMINAL FOUR ―愛しき大悪党―』
○一色洋平 & 山口乃々華
KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース 音楽劇『愛と正義』
○飯窪春菜
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』
○中山優馬 & 小出恵介
農業系☆Rock Musical『いただきます！～歌舞伎町伝説～』
○生駒里奈 & 田邊俊喜
朗読劇『モノクロの空に虹を架けよう』
○剣 幸
『ナイト・ウィズ・キャバレット』
○光月るう
エンターテインメント時代劇『幕末』
○上野水香
ありがとう神奈川県民ホール『Jewels from MIZUKA 2025』
○川口晃平
十周年記念『三人の会』
シアター情報誌「カンフェティ」について
＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞
▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜
▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション
▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー
▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など
合計1,500ヵ所超
設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）
▼バックナンバーはこちら
https://magazine.confetti-web.com/confetti/backnumber/36868/
＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞
▪発行日：2024年3月創刊、毎月1日発行
▪発行部数：5万部／2ヵ月
▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー
▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など
▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/
会社概要
ロングランプランニング株式会社
2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。
所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地
代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)
設立年：2004年2月20日
資本金：3千万円
主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行
チケット販売サイト「カンフェティ」の運営
その他興行支援、イベント主催者のサポート業務
旅行業
ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営
URL：https://longrun.biz/