パッケージデザインを大幅リニューアル！ゼノアのヘアケアシリーズに「プレシャンプーローション」仲間入り

株式会社東京美容科学研究所パッケージデザインを大幅リニューアルしたヘアケアシリーズ一覧

化粧品の製造技術開発・製造・販売及び美容に関する教育事業を展開する株式会社 東京美容科学研究所(本社:東京都北区、代表:小澤 貴子、以下 東京美容科学研究所)は、ヘアケアアイテムを展開する自社ブランド「GENOA(ゼノア)」よりすこやかな髪のための4ステップからSTEP 1「プレシャンプーローション」を2025年2月10日(月)より公式オンラインショップにて新発売、直営店舗では順次発売いたします。

STEP 1 プレシャンプーローションSTEP 2 石けんシャンプーSTEP 3 酸性リンスSTEP 4 ヘアプロテクトローション

髪や頭皮をいたわるゼノアのヘアケア

◆ 健やかで美しい髪のつくりかた ◆

髪本来の美しさはすこやかな頭皮があってこそ。そして、ソレは皮脂によって守られています。

石けんシャンプーは、皮脂を取り過ぎない優しい洗浄力で、スッキリ髪を洗うことができ

髪や頭皮にやさしいのです。長い間、私たちが使ってきたシャンプーには

合成洗剤の原料ともいえる合成界面活性剤を基剤としているものがあります。

洗浄力の強い合成界面活性剤を用いたシャンプーは、大切な皮脂を

奪いすぎる傾向があり髪や頭皮を傷める原因になる場合があります。



プレシャンプーローションで頭皮の油汚れを浮かせ

石けんシャンプーで洗髪、

酸性リンスで石けんのアルカリを中和し、髪や頭皮の環境を弱酸性に整えます。



髪にも肌と同じケアをするのが美しい髪への第一歩です。

2025年2月10日(月)新発売

STEP1 |プレシャンプーローション

ゼノア プレシャンプーローション \2,640 税込

頭皮を労り、余分な汚れを落とす洗髪前の頭皮クレンジング

シャンプー前にお使いいただくと、頭皮の皮脂汚れをオイルで包み込んで溶かし、フケやかゆみをおさえます。石けん洗髪をしやすくし、シャンプー剤の刺激から頭皮を保護。乾燥が気になる方にもおすすめです。

【プレシャンプーローションの魅力】

- 合成シャンプーの洗浄力緩和…洗浄力の強いシャンプー等での洗髪のしすぎは乾燥を招くことがあります- 皮脂汚れを落とす…汚れをオイルに包み込んでやさしく溶かします- フケ・かゆみを抑える…地肌の乾燥を防ぎます- マッサージによる血行促進効果…髪に必要な血液の栄養が地肌にとどきやすくなります- きしみを抑える…洗髪用石けんでも簡単に洗うことができます

ゼノア プレシャンプーローション

<洗髪用プレローション> 150mL / \2,640 税込

内容成分

水、BG、エタノール、ヒマシ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、カンテン、キサンタンガム、カンフル、メントール、乳酸、トコフェロール

HOW TO USE 使い方

シャンプー前に頭皮(地肌)に適量をすり込み軽くマッサージします。熱めのお湯でよく洗い流した後、シャンプーします。*よく振ってからお使いください。

詳細を見る :https://genoashop.net/products/detail/57

STEP2|石けんシャンプー

ゼノア 石けんシャンプー \1,430 税込

さらっと柔らかく、軽やかな仕上がり

やさしい洗浄力で、髪や頭皮を健やかに保つ

髪本来の美しさは、すこやかな頭皮があってこそ。

ゼノア 石けんシャンプーは、皮脂を取り過ぎない優しい洗浄力で、スッキリと髪を洗うことができます。

ゼノア 石けんシャンプー

280mL \1,430 税込 / 詰替用600mL \2,420 税込

内容成分

カリ石ケン素地、グリセリン、BG、アラントイン、ソルビトール発酵多糖、エタノール、クエン酸Na、クエン酸、トコフェロール、エチルパラベン、香料

HOW TO USE 使い方

熱めのお湯でよく素洗いしてから適量を髪全体・頭皮になじませ、指先でよく泡立てながら洗い、その後よくすすぎます。☆汚れに応じて数回洗ってください。

詳細を見る :https://genoashop.net/products/detail/58

STEP3|酸性リンス

ゼノア 酸性リンス \1,650 税込

なめらかでしなやかな指通り

頭皮を弱酸性に整える、美しい髪へのステップ

指通りの良いなめらかな髪へ整える「酸」のリンス。

髪だけでなく、石けん洗髪後の頭皮を弱酸性に整え、すこやかな頭皮を目指します。

ゼノア 酸性リンス

280mL \1,650 税込 / 詰替用600mL \2,860 税込

内容成分

水、エタノール、BG、褐藻エキス、キサンタンガム、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、トリエチルヘキサノイン、アラントイン、マンニトール、酒石酸、ソルビトール発酵多糖、メントール、乳酸、フィチン酸、エチルパラベン、ブチルパラベン、香料

HOW TO USE 使い方

洗髪した後、髪の量に応じて適量を髪全体・頭皮になじませてからお湯でかるく洗い流してください。

詳細を見る :https://genoashop.net/products/detail/59

STEP4|ヘアプロテクトローション

ゼノア ヘアプロテクトローション \2,640 税込

スタイリング時の熱や乾燥から髪と地肌をプロテクト

シャンプー前にお使いいただくと、頭皮の皮脂汚れをオイルで包み込んで溶かし、フケやかゆみをおさえます。石けん洗髪をしやすくし、シャンプー剤の刺激から頭皮を保護。

乾燥が気になる方にもおすすめです。

ゼノア ヘアプロテクトローション

<ヘアローション> 150mL / \2,640 税込

内容成分

水、エタノール、グリセリン、タウリン、セリン、グリシン、褐藻エキス、カラヤガム、カラギーナン、トリエチルヘキサノイン、ツバキ種子油、アラントイン、マンニトール、酢酸トコフェロール、リンゴ酸ジイソステアリル、トコフェロール、ラッカイン酸、酒石酸2Na、アルムK、炭酸Na、香料

HOW TO USE 使い方

よく振ってから適量を頭皮や髪全体になじませてください。

詳細を見る :https://genoashop.net/products/detail/63

