「2024年度 武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程卒業制作展」開催
武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市/学長：樺山祐和/通信教育課程課程長：吉川民仁）は、2025年3月1日（土）～3月4日（火）の4日間、武蔵野美術大学鷹の台キャンパスにて「2024年度 武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程卒業制作展」を開催します。
概要
武蔵野美術大学造形学部通信教育課程には、幅広い年齢・職業・地域の学生が在籍し、自宅学習（通信授業・メディア授業）と面接授業（スクーリング）を組み合わせながら、日々学んでいます。
学びの集大成ともいえる卒業制作作品・研究成果が、4学科13コース一堂に会して展示されますので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。
卒業制作展4学科13コースのご案内
油絵学科 絵画コース/日本画コース/版画コース/絵画表現コース/日本画表現コース
工芸工業デザイン学科 生活環境デザインコース/スペースデザインコース
芸術文化学科 造形研究コース/文化支援コース/芸術研究コース
デザイン情報学科 コミュニケーションデザインコース/デザインシステムコース/デザイン総合コース
※上記のうち9コースは旧課程（学1課程）のものです。2020年度より新課程（学2課程）に移行しています。
【会期・場所等】
□期間：2025年3月1日(土)～3月4日(火)
□時間：10:00～16:00
□場所：武蔵野美術大学鷹の台キャンパス（東京都小平市小川町1-736）
□出展者：造形学部通信教育課程卒業予定者 約200名
■観覧料（参加費用）：無料
■事前予約：不要
■アクセス：西武国分寺線「鷹の台」駅下車徒歩18分。
JR中央線「国分寺」駅より西武バス「武蔵野美術大学」行乗車25分「武蔵野美術大学正門」下車すぐ。
JR中央線「立川」駅より立川バス「武蔵野美術大学」行乗車25分「武蔵野美術大学」下車すぐ。
※車で来校し近隣のコインパーキングで順番待ちをすることや、送迎等による近隣道路への駐停車は、交通の妨げになり、近隣住民の迷惑にもなります。お車でのご来校はお控えいただき、公共交通機関をご利用くださいますようご理解・ご協力をお願いいたします。
2023年度武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程卒業制作展の様子
本件に関するお問い合わせ先
武蔵野美術大学 通信教育課程
東京都小平市小川町1-736
cc@musabi.ac.jp
https://cc.musabi.ac.jp/