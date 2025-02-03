TVアニメ『暁のヨナ』オンラインくじ発売開始！
株式会社サトクリフ
販売期間：2025年2月3日(月)10:00～2025年3月3日(月)23:59
商品ラインナップ
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株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりTVアニメ『暁のヨナ』オンラインくじを、2025年2月3日(月)10時より販売します。
＜TVアニメ『暁のヨナ』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年2月3日(月)10:00～2025年3月3日(月)23:59
販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります
販売ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/yona_animekuji
(C)草凪みずほ・白泉社／暁のヨナ製作委員会
商品ラインナップ
A賞：スクエアクッション 全1種
B賞：ポリエステルミニポーチ 全1種
C賞：キャラアクリルスタンド 全8種
D賞：木札ストラップ 全8種
E賞：缶バッジ 全8種
10連購入特典：ポストカード
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。
関連サイト
公式サイト：https://kujicliffe.com/
公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S
商品に関するお問い合わせ
くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new