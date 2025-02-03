TVアニメ『暁のヨナ』オンラインくじ発売開始！

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株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりTVアニメ『暁のヨナ』オンラインくじを、2025年2月3日(月)10時より販売します。




＜TVアニメ『暁のヨナ』オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年2月3日(月)10:00～2025年3月3日(月)23:59
販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります
販売ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/yona_animekuji


(C)草凪みずほ・白泉社／暁のヨナ製作委員会



商品ラインナップ

A賞：スクエアクッション　全1種




B賞：ポリエステルミニポーチ　全1種




C賞：キャラアクリルスタンド　全8種




D賞：木札ストラップ　全8種




E賞：缶バッジ　全8種




10連購入特典：ポストカード




「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


関連サイト

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商品に関するお問い合わせ

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