シンジケートローン業務管理ソリューション「Agent Square Cloud」の機能を拡張　適用金利登録機能やトランシェ管理機能など複数機能を新たに提供開始

キヤノンITソリューションズ株式会社キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS）は、シンジケートローン業務管理の効率化を実現する金融機関向けサービス「Agent Square Cloud」において、利便性をさらに高める適用金利登録機能やトランシェ管理機能など複数の新機能を2025年2月3日より提供開始します。「Agent Square Cloud」概要図

■背景

キヤノンITSは、シンジケートローンにおける金融機関のエージェント業務の課題を解決するソリューションとして、契約管理を支援する「Agent Square」を提供し、全国約40の金融機関に導入しています。この経験を生かし、利便性を高め導入しやすいSaaSサブスクリプション型サービスとして、「Agent Square Cloud」を2024年3月26日より提供開始しました。

このたび、「Agent Square Cloud」の利便性向上を目的に、お客さまからの要望が多かった機能を標準機能の一部として提供開始します。

■エージェント業務に関する主な追加機能の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/1375/table/934_1_c2b514fa79de5ec636b7fb9a21fe76ea.jpg ]■展望

2005年から金融機関向けに提供しているシンジケートローン業務管理ソリューション「Agent Square」は、市場の変化やお客さまからの要望に柔軟に対応し、随時機能改修を加えながらお客さまの業務に沿ったシステムへと成長してきました。今後も利便性を高める機能拡張や他のサービス/システムとの連携強化を継続的に行いながら、エージェント業務に取り組む金融機関を支援してまいります。

＜Agent Square Cloudについて＞

シンジケートローン案件組成後の融資実行から回収まで、契約管理にともなう業務を効率化するサービスです。契約情報/業務委託手数料の管理や、スケジュールに基づいた日次業務の管理など、使いやすい画面仕様でエージェント業務の負荷を軽減します。

- 一般の方のお問い合わせ先：Agent Square Cloud担当 https://reg.canon-its.co.jp/public/application/add/429