『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』懐かしのMMORPGが日本サービスの開始決定！今すぐ事前登録して先行テストにエントリー＆特典プレゼント！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~』の日本国内向けサービスの開始が決定したことをお知らせします。また事前登録の受付を開始し、先行テストの実施に向けた特設サイトを公開しました。

【先行テスト参加者募集 特設サイト】

https://lcbclair.moonrabi.jp/event/cbt/

■懐かしい蒼き世界へ再び!

「運命の子」となり世界の運命を左右する旅へ出かけよう! 本作に登場する多彩なクラスやスキルは、移動時や戦闘時など様々なシーンでいつでもどこでも自由自在に切り替えられます。自分だけの戦い方を見つけながら、仲間とともに戦場を縦横無尽に駆け抜け、あなただけの物語を描き出しましょう。

■事前登録して先行テストに参加しよう!

正式サービスに向けて、2月18日(火)から負荷検証を目的とした先行テストを実施します。事前登録を完了させることにより先行テストにエントリーできます。先行テストに参加すると、正式サービスの開始時にアバター「初心者ベレー」や「キャラクタースロット増設カード」をはじめとした参加者限定の特典をプレゼントします。

▼募集期間

2025年2月10日(月)12:00まで

【タイトル概要】

タイトル:Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~

ジャンル:ジョブチェンジファンタジーMMORPG

開発会社:FunYours Technology Co., Ltd.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.