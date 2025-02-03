ヴァレンティノ ガラヴァーニより、バレンタイン気分を盛り上げるセレクションをご紹介
ヴァレンティノ ジャパン 株式会社
クール ロイヤル イヤリング\117,700（税込）
クール ロイヤル ブレスレット \129,800（税込）
ロコ ジュエルロ スモール ショルダーバッグ \412,500(税込）
Vロゴ シグネチャー スリングバックパンプス \222,200(税込）
9to5 キャンバス ショルダーバッグ \528,000(税込)
レジン x メタル x クリスタル ヘアクリップ \58,300(税込)
シェ ヴァレンティノ コットン ベースボールキャップ\70,400(税込)
トゥッタラ V シルク スカーフ \63,800(税込)
ヴァレンティノ ガラヴァーニ (Valentino Garavani)より、バレンタインデーを彩る特別なギフトセレクションのご紹介です。
赤いハートをあしらったイヤリングやブレスレット、デイリーに活躍するヘアアクセサリーなどギフトにぴったりなアイテムから、ジュエルロゴが輝くメタリックピンクの'ロコ' バッグやスリングバックパンプス、クラシックレッドの'レディクラッシュ' サンダルなど、バレンタイン気分を盛り上げるアイテムが多く揃います。
クール ロイヤル イヤリング\117,700（税込）
クール ロイヤル ブレスレット \129,800（税込）
ロコ ジュエルロ スモール ショルダーバッグ \412,500(税込）
Vロゴ シグネチャー スリングバックパンプス \222,200(税込）
9to5 キャンバス ショルダーバッグ \528,000(税込)
レジン x メタル x クリスタル ヘアクリップ \58,300(税込)
シェ ヴァレンティノ コットン ベースボールキャップ\70,400(税込)
トゥッタラ V シルク スカーフ \63,800(税込)
ヴァレンティノ ガラヴァーニの厳選されたバレンタインセレクションをお楽しみください。
バレンタインセレクションに登場する、2025年スプリングコレクションのアイテムは、公式HP valentino.comおよび、全国のヴァレンティノストアで販売いたします。
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