¡ÖÆüËÜºß½»³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¡ÖÂ¿¹ñÀÒ¥«¥Õ¥§¡×¤¬Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á
±¿±ÄÃÄÂÎ¡ÖNPOË¡¿ÍÂ¿Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¢¤«¤·¡×
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»äÃ£¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ¤òµòÅÀ¤Ëºß½»³°¹ñ¿Í¡¢³°¹ñ¥ëー¥Ä¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÆüËÜ¸ì¡¦³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤ä³°¹ñ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ä¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¡Ö¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÊÉ¤Ë¤»¤º¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡× ¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¢¤«¤·¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
http://manmaru-akashi.com
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¤ÎÊìÂÎÃÄÂÎ¡ÖNPOË¡¿ÍÂ¿Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¢¤«¤·¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¥ªー¥×¥ó¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
»äÃ£¤Ï³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈàÅù¤Î¡Öº£¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¤³¤È¡×¤Ø¤Î»Ù±ç¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»äÃ£¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Êì¹ñ¤ÇÎÁÍý¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò³è¤«¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ªÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëÊª·ï¤Î³ÎÊÝ¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä
¡ÖÃ¯¤â¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¡Ä¤È¤Ï¸À¤¨¡¢»äÃ£¤Ï¼å¾®£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡©
¿§¡¹Ä´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜÅÔ»Ô·×²è²È¶¨²ñ¤¬¸øÊç¤¹¤ëµÙÌ²ÍÂ¶âÅù³èÍÑ»ö¶È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢±þÊç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÆâÄê¤ò¼õ¤±¡¢É¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò½õÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤³¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤ÈÂ¿¹ñÀÒ¥«¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¡×¤ò2024
Ç¯£¸·î£²£¶Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡ª
Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡¡11:00～15:00¡Ê14:30¡¡L.O¡Ë
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¦ÂæÏÑ¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦ ¥Ù¥é¥ëー¥·½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢
Êì¹ñ²ÈÄíÎÁÍý ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê2025Ç¯£±·î»þÅÀ ¡Ë¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¥·¥§¥ÕÃ£¤Î¼Ì¿¿¤È¼«Ëý¤ÎÎÁÍý
¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à ¶â¡¦ÅÚ¤Î¤ß
18:00～22:00¡Ê21:30¡¡L.O¡Ë
Äó·ÈÀè¤Î³°¹ñÎÁÍýÅ¹(¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥Í¥Ñー¥ëÅù¡Ë¤«¤é Äó¶¡¤µ¤ì¤¿ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ÎÂ¾¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¥·¥§ ¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿°ïÉÊ¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª
À¤³¦¤Î¥Óー¥ë ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¸¥Óー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦10¥«¹ñ°Ê¾å¤Î ¥Óー¥ë¡ÊÉÓ¡Ë¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª ÄêµÙÆü¡ÊÆüÍË¡¦½Ëº×Æü¡¦·îÍËÆü¡Ë ¡¡ ¡öËè·îÂè3ÆüÍËÆü¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à±Ä¶È¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/manmaru_cafe_multicultural/
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§Instagram¡¡À¤³¦¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á¤Î¥á¥Ë¥åー¤òËèÆü¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§½êºßÃÏ
Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÅìÃç¥ÎÄ®£³-£±£°¡¡ÅìÃç¥ÎÄ®¥Ó¥ë2³¬¡¡
ÅÅÏÃ¡¡£°£·£¸-£¹£±£µ-£¸£·£´8
JRÌÀÀÐ±Ø/»³ÍÛÌÀÀÐ±Ø¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÃÄÂÎÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¤Î¼êÃµ¤ê¤Ç»Ï¤á¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー¤âÆüÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á£²¼ï¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍýÅ¹¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿ôÉÊ¤ß¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤«¤é£µ¥«·î·Ð²á¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä¥á¥Ë¥åー¤âÁý¤ä¤·¤Æ¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ëô¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á°Ê³°¤Ë¤â¡Ö»ä¤â¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñ¤ÎÎÁÍý¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÂ¿Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¢¤«¤·Íý»öÄ¹¡¡µ×ÊÝ ÈþÏÂ
ÆüËÜ¸ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡¢¿Í¼ï¤â¹ñÀÒ¤âÊ¸²½¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆüÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤ó¤Ê¡¢¾Ð´é¤ÇÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤ò¸«¤Æ¡¢³°¹ñ¥ëー¥Ä¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÊÉ¤Ë¤»¤º¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢»äÃ£¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À§Èó³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ªÌä¹ç¤»
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÂ¿Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¢¤«¤·
ÅÅÏÃ¡¦FAX¡¡ 078-915-8747
E-mail:info@manmaru-akashi.com
HP:http://manmaru-akashi.com
¢ãSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¢ä
¡üfaccebook:¡§https://www.facebook.com/manmaruakashi
¡üInstagram¡§https://www.instagram.com/manmaruakashi/