¡ØÇÆ²¦Âç·Ï¥ê¥åー¥Ê¥¤¥È¡Ù¥É¥Ã¥È³¨ÊÁ¤ò¿·µ¬¤ÇÉÁ¤­µ¯¤³¤·¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸È¯Çä·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥È¥¯¥ê¥Õ


³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥È¥¯¥ê¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ¾¡¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡×¤è¤ê¡ØÇÆ²¦Âç·Ï¥ê¥åー¥Ê¥¤¥È¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò¡¢2025Ç¯2·î7Æü(¶â)10»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£




A¾Þ¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢


Â¾¤Ë¤âT¥·¥ã¥Ä¤ä¥É¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÅù¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£






¡ã¡ØÇÆ²¦Âç·Ï¥ê¥åー¥Ê¥¤¥È¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä


ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î7Æü(¶â)10:00～2025Ç¯3·î10Æü(·î)23:59


ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£


¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujicliffe.com/lotteries/rnkuji


(C)°ËÅì³ÙÉ§¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º



¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×


A¾Þ¡§¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÊÁ´1¼ï¡Ë




B¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡Ë






C¾Þ¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥éー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë






D¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´9¼ï¡Ë






E¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´9¼ï¡Ë






¡Ö¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡×¤È¤Ï


¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î


¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£


´ØÏ¢¥µ¥¤¥È


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kujicliffe.com/


¸ø¼°X¡§https://x.com/Sutcliffe_O_S


¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡¡ https://kujicliffe.com/contacts/new