ニフティ、「＠nifty光 10ギガ」新規申込者を対象に「新生活応援キャンペーン」を実施

ニフティ株式会社「＠nifty10ギガ」公式サイト :https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/10g/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250203&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）は、「@nifty光 10ギガ」の新規申込者を対象とした「新生活応援キャンペーン」を本日2月3日（月）から開始します。

本キャンペーンでは、2025年2月3日（月）～4月24日（木）の期間中に「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」の新規申込を行い、その後開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）をプレゼントします。

ニフティポイントは1ポイント＝1.5円単位で＠nifty利用料金に充当できるため、「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」のホームタイプの申し込みでもらえる35,000ポイントは52,500円分（税込）、マンションタイプの申し込みでもらえる25,000ポイントは37,500円分（税込）の＠nifty利用料金として使用でき、1年分の月額料金が実質無料となります。（注1）

また、回線と同時に「10ギガ対応ルーター」の申込者を対象に、ニフティポイント4,200ポイントをプレゼントします。ルーターへの分割購入料金に充てると最大1年分の利用料金（分割払い）が実質無料となります。（注2）

■キャンペーン概要

○実施期間

2025年2月3日（月）～4月24日（木）

○対象

【「@nifty光 10ギガ」申込特典】

期間中に「＠nifty光 10ギガ」公式サイト(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/10g/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250203&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes)または電話から「＠nifty光 10ギガ 3年プラン（N）」に光回線新規で申し込み、その後1年以内に回線の開通が確認できた方

【「10ギガ対応ルーター」申込特典】

期間中に「＠nifty光 10ギガ」公式サイト(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/10g/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250203&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes)または電話から「＠nifty光 10ギガ」と同時に「10ギガ対応ルーター」の購入申込（分割購入）をした方

○内容

【「＠nifty光 10ギガ」申込特典】

・「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）10ギガ」申し込みの場合：

ニフティポイント35,000ポイントプレゼント

・「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）10ギガ」申し込みの場合：

ニフティポイント25,000ポイントプレゼント

【「10ギガ対応ルーター」申込特典】

ニフティポイント4,200ポイントプレゼント

○注意事項

・本特典は、予告なく内容を変更もしくは終了となる場合があります。

・本特典は、期間終了後も実施を継続する可能性があります。

ポイント付与時期やその他の注意事項は「＠nifty光 10ギガ」公式サイト(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/10g/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250203&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes)を確認してください。

■「ニフティポイントクラブ」について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「@nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注3）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、@niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1）初月無料に加え、特典のニフティポイント（ホームタイプ：35,000ポイント、マンションタイプ：25,000ポイント）を＠nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当する事で「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ ホームタイプ」「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ マンションタイプ」の1年間の月額料金が実質無料となります。

注2）@nifty光 10ギガと@nifty機器購入（分割払い）を同時に申し込み、適用となるニフティポイント4,200Pを@nifty使用権に交換し、「Archer BE7200」の月額費用に充当した場合、1年分の利用料金（分割払い）が実質無料となります。

注3）デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用していただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。