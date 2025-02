Browsi、アジア地域における予測データイノベーションの推進を目的に、天野 耕太 氏をアジア地域統括マネージャーに任命

Browsi Mobile 株式会社

Browsiは、予測データソリューションおよびAIドリブン・インサイトを専門とするデータカンパニーとして、2025年2月1日付で天野 耕太 氏をアジア地域統括マネージャーに任命したことをお知らせいたします。この戦略的な人事は、測定可能な成果を生み出す最先端の予測データツールを通じて、アジア全域の企業を支援するというBrowsiのビジョンと合致するものです。2018年に日本で事業を開始して以来、Browsiは継続的に地域への投資を行い、先進的かつカスタマイズされたソリューションを提供してきました。

日本のデジタルマーケティングおよび広告業界で20年以上の経験を持つ天野氏は、Browsiがアジアでの成長を続け、2025年に新たな予測データソリューションを発表するにあたり、同社の地域における取り組みを主導します。



アジア地域統括マネージャーとして、天野 耕太はBrowsiのオペレーションを強化すると同時に、アジアの企業が同社の高度なデータ・ドリブン・ソリューションを活用できるよう尽力し、中心的な役割を担います。



天野氏はデジタルマーケティング、広告、ビジネスディベロップメントにおいて幅広い専門知識を有しています。これまでグローバル企業でリーダーシップを発揮し、強固なビジネス関係を構築するとともに、高い成果を上げるチームを指揮してきました。職歴としては、Apple社におけるHead of Agency, Ad Platformsや、Liftoff MobileのSenior Country Manager for Japan and Koreaなどを歴任し、Criteo、InMobi、Yahoo Japan/Overtureでも要職を務めてきました。

キャリアを通じて、天野氏はデータとインサイトを活用し、ビジネス上の意思決定を支援するとともにパートナーシップを強化し、有意義な成果を上げる専門性を示してきました。



【Browsi 創業者兼CEOのAsaf Shamlyのコメント】

天野 耕太がBrowsiチームに加わることを大変うれしく思います。天野氏の豊富な経験は、Browsiにとって重要な市場である日本での取り組みを率いるうえで最適だと確信しています。2025年に新たな予測データソリューションをローンチするにあたり、天野氏のリーダーシップは、お客様がより賢明な意思決定と優れた成果を得るための重要な要素となるでしょう。

【天野氏のコメント】

私はBrowsiに加わり、よりスマートなデータドリブンな意思決定を可能にするという同社のミッションに貢献できることを大変光栄に思います。日本ではイノベーションが成長を牽引する原動力となっており、予測データソリューションへのニーズはこれまでになく高まっています。地域全体の企業に、貴重なインサイトと効果的なソリューションを提供できるよう、チームと協力して取り組むことを楽しみにしています。



【Browsiについて】

Browsiは、ビジネスにおけるインテリジェントかつデータドリブンな意思決定を支援する、リーディングAIドリブン SaaSカンパニーです。2017年以降に数百万のURLから収集された大規模なファーストパーティデータを基盤とする高度なAI 予測プラットフォームを活用し、オーディエンスの行動やパフォーマンス予測に関するアクショナブル インサイトを提供します。Browsiは、CNN、TMZ、Rolling Stones、PMC、SHEMediaなどの有力企業から信頼を得ています。Browsiのテクノロジーは、fluct、FLUX、Magnite、Amazon Publisher Services Connections Marketplace、OpenWeb、Outbrainなどの正規パートナーおよびリセラー、または直接販売を通じて、世界中のパブリッシャーに提供されています。