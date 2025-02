「初音ミク×シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」のPOP UPショップを、2月7日（金）札幌からスタート。全国5都市を巡回

株式会社BeBlock

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行なっている株式会社BeBlock(本社:愛知県名古屋市、代表:松村祐輔)は、「初音ミク × シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」のグッズ販売およびミニキャラフォトブースを設置したPOP UPショップを開催。本イベントは、2025年2月7日(金)札幌パルコより、全国5都市で順次開催します。

公式イラストのオリジナルグッズ販売とフォトスポットを展開

2月7日(金)、札幌パルコにて、「初音ミク×シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」のPOP UPショップを開催。コンセプトは『かわいいを楽しめる♪』をテーマに、 「初音ミク×シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」の“ほんわかかわいい”をミニ売り場で表現します。 販売商品は、本イベント限定のグッズ。 また、体験企画として、キャラクターと一緒に写真が撮れるパネルをはじめ、 売り場限定のキャラクターパネルと合体した、パネルガチャも設置します。

【開催概要】

◇イベント名

「初音ミク×シナモロール」「piapro characters × Sanrio characters」

◇開催場所・開催期間

・札幌パルコ 7F・イベントスペース 2025年2月7日(金)~2月9日(日)

https://sapporo.parco.jp

・イオンモール新利府南館 2F・ライブスクエア 2025年3月21日(金)~3月23日(日)

https://shinrifu-aeonmall.com

・イオンモールナゴヤドーム前 2F 2025年2月22日(土)~2月24日(月)

https://www.aeon.jp/sc/nagoyadomemae

・イオンオール広島祇園 3F・チェルシーニューヨーク前 2025年3月7日(金)~3月9日(日)

https://gion.aeonmall.com(https://gion.aeonmall.com/)

・イオンモール福津 2F・センターコートブリッジ 2025年4月4日(金)~4月6日(日)

https://fukutsu-aeonmall.com(https://fukutsu-aeonmall.com/)

【商品情報】

■「初音ミク × Cinnamoroll」グッズ

オーロラゆらゆらアクリルスタンド(全1種)

1000円(税別)

MY BOT(全1種)

4000円(税別)

スマホケース(全1種)

1800円(税別)

■「piapro charactes×Sanrio characters」グッズ

オーロラゆらゆらアクリルスタンド(全6種)

1種1000円(税別)

マグカップ(全1種)

1200円(税別)

繰り返し使えるカイロ(全6種)

1種800円(税別)

「初音ミク × Cinnamoroll」、「piapro charactes×Sanrio characters」共に、「オーロラ

アクリルキーホルダー」など、そのほかの商品も用意しています。詳細は、下記イベント特設ページでご確認ください。

■イベント特設ページ

https://hatsunemiku-cinnamoroll-minmarche.com

【購入特典】

2000円(税込)ごとのお買い上げで、パネルガチャを1回体験いただけます。カプセルの中身は、「初音ミク×Cinnamoroll」の公式イラストを使用したステッカーです。

【POP UPフォトブース】

体験企画として、“POP UPフォトブース”を用意。キャラクターと一緒に写真撮影ができるパネルを設置します。

【権利表記】

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656235

【関連サイト】

イベント特設ページ

https://hatsunemiku-cinnamoroll-minmarche.com

会社概要

社名:株式会社BeBlock

東京オフィス:東京都品川区西五反田2-7-12 五反田アレー5F

名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F

代表者:代表取締役 松村 祐輔

設立:2002年8月

従業員数:206名(役員、アルバイト・パート含む)

資本金:2000万円

事業内容:企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業

会社HP:https://beblock.co.jp