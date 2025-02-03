「初音ミク×シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」のPOP UPショップを、2月7日（金）札幌からスタート。全国5都市を巡回
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行なっている株式会社BeBlock（本社：愛知県名古屋市、代表：松村祐輔）は、「初音ミク × シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」のグッズ販売およびミニキャラフォトブースを設置したPOP UPショップを開催。本イベントは、2025年2月7日（金）札幌パルコより、全国5都市で順次開催します。
公式イラストのオリジナルグッズ販売とフォトスポットを展開
2月7日（金）、札幌パルコにて、「初音ミク×シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」のPOP UPショップを開催。コンセプトは『かわいいを楽しめる♪』をテーマに、 「初音ミク×シナモロール」、「piapro characters × Sanrio characters」の“ほんわかかわいい”をミニ売り場で表現します。 販売商品は、本イベント限定のグッズ。 また、体験企画として、キャラクターと一緒に写真が撮れるパネルをはじめ、 売り場限定のキャラクターパネルと合体した、パネルガチャも設置します。
【開催概要】
◇イベント名
「初音ミク×シナモロール」「piapro characters × Sanrio characters」
◇開催場所・開催期間
・札幌パルコ 7F・イベントスペース 2025年2月7日（金）～2月9日（日）
https://sapporo.parco.jp
・イオンモール新利府南館 2F・ライブスクエア 2025年3月21日（金）～3月23日（日）
https://shinrifu-aeonmall.com
・イオンモールナゴヤドーム前 2F 2025年2月22日（土）～2月24日（月）
https://www.aeon.jp/sc/nagoyadomemae
・イオンオール広島祇園 3F・チェルシーニューヨーク前 2025年3月7日（金）～3月9日（日）
https://gion.aeonmall.com(https://gion.aeonmall.com/)
・イオンモール福津 2F・センターコートブリッジ 2025年4月4日（金）～4月6日（日）
https://fukutsu-aeonmall.com(https://fukutsu-aeonmall.com/)
【商品情報】
■「初音ミク × Cinnamoroll」グッズ
オーロラゆらゆらアクリルスタンド（全1種）
オーロラゆらゆらアクリルスタンド（全1種）
1000円（税別）
MY BOT（全1種）
MY BOT（全1種）
4000円（税別）
スマホケース（全1種）
スマホケース（全1種）
1800円（税別）
■「piapro charactes×Sanrio characters」グッズ
オーロラゆらゆらアクリルスタンド（全6種）
オーロラゆらゆらアクリルスタンド（全6種）
1種1000円（税別）
マグカップ（全1種）
マグカップ（全1種）
1200円（税別）
繰り返し使えるカイロ（全6種）
繰り返し使えるカイロ（全6種）
1種800円（税別）
「初音ミク × Cinnamoroll」、「piapro charactes×Sanrio characters」共に、「オーロラ
アクリルキーホルダー」など、そのほかの商品も用意しています。詳細は、下記イベント特設ページでご確認ください。
■イベント特設ページ
https://hatsunemiku-cinnamoroll-minmarche.com
【購入特典】
2000円（税込）ごとのお買い上げで、パネルガチャを1回体験いただけます。カプセルの中身は、「初音ミク×Cinnamoroll」の公式イラストを使用したステッカーです。
【POP UPフォトブース】
体験企画として、“POP UPフォトブース”を用意。キャラクターと一緒に写真撮影ができるパネルを設置します。
【権利表記】
(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656235
【関連サイト】
イベント特設ページ
https://hatsunemiku-cinnamoroll-minmarche.com
会社概要
社名：株式会社BeBlock
東京オフィス：東京都品川区西五反田2-7-12 五反田アレー5F
名古屋オフィス：愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F
代表者：代表取締役 松村 祐輔
設立：2002年8月
従業員数：206名（役員、アルバイト・パート含む）
資本金：2000万円
事業内容：企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業
会社HP：https://beblock.co.jp