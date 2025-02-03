「北洋建設presents Nanairo CUP 北九州『KYUSHU WOMEN’S SEVENS 2025』」開催！
第4回を迎える本大会は、国内の強豪チームに加え、日本代表選手・代表候補選手やアカデミー育成選手などで構成された女子シニアアカデミー、そして海外強豪チームが3チーム参戦いたします。
そして今年は試合以外にもイベントをたくさん用意しており、ラグビー好きな方はもちろん、初めてラグビーに触れる方やお子様にも楽しんでいただける大会となっております。
パリ2024オリンピックで過去最高位の成績を残し、勢いのある女子セブンズの熱い闘いを会場でお楽しみください。
■大会概要
北洋建設presents Nanairo CUP 北九州
＜日 時＞・予選リーグ
2025年2月8日(土)12:00 キックオフ
イベント…日本赤十字社(献血車)スタジアム西側の浅野町緑地
・決勝トーナメント
2025年2月9日(日)10:00 キックオフ
イベント…警察とのふれあいイベント(乗車体験・撮影)
「ドゲンジャーズ」のオーガマンとキタキュウマンが登場
＜場 所＞ミクニワールドスタジアム北九州
福岡県北九州市小倉北区浅野3-9-33
※イベントはスタジアム西側の浅野町緑地で開催
＜出場チーム＞・ながとブルーエンジェルス
・女子シニアアカデミー
・ナナイロプリズム福岡
・自衛隊PTS + BRAVE LOUVE（合同チーム）
・追手門学院大学 女子ラグビー部 VENUS
・琉球アイランドガールズ
・神戸ファストジャイロ
・Briars Rugby Club（オーストラリア）
・Bond University Rugby Club (オーストラリア)
・B.A.C. (シンガポール)
＜入 場 料＞無料
＜公式サイト＞https://nanairo-lab.com
■前回大会の様子