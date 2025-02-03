Ì¾¸Å²°¥â¥¶¥¤¥¯¹©¶È¤Î»Ü¹©Îã¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡×1·î20Æü Êç½¸³«»Ï¡ª

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½»ÂðÉôÌç¶ä¾Þ¡Ö¥×¥é¥¦¥É°ìÈÖÄ®°ìÃúÌÜ¡× ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀîÀ¡¡¦¾®ÎÓ¸¦Æó¼Ì¿¿»öÌ³½ê
Èó½»ÂðÉôÌçÆ¼¾Þ¡ÖÌÚ²¼°å±¡¡× Àß·×¡§Ê¿ÌîÎè°Ê·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¡»£±Æ¡§¾®Àî½ÅÍº
½»ÂðÉôÌçÆ¼¾Þ¡ÖÀ¶Ä¯Âæ¤Î²È¡× Àß·×¡§mononoma¡¡»£±Æ¡§»³Æâµª¿Í
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https://www.nagoya-mosaic.com/tilegallery/search?Tag=1
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https://www.nagoya-mosaic.co.jp/designaward/2025.html
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https://prtimes.jp/a/?f=d56907-6-bafe27d7a0312a1bf737f6f451dab45d.pdf±¿±Ä¡¦´ÉÍý¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
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