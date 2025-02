傘ブランド「Wpc.」2025年春夏コレクションイメージキャラクターにアオイヤマダさんを起用！『さ、躍り出よう。』をテーマに傘×ファッションの新たな価値を発信

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は2025年春夏コレクションのイメージキャラクターにダンサー・俳優として活躍するアオイヤマダさんを起用し、『さ、躍り出よう。-私は、傘とコーデする。-』というコンセプトを表現した5つのシーズンビジュアルとブランドムービーを2025年2月3日(月)より公開いたします。

起用理由/ブランドムービー

雨空を彩る明るいデザインと使い心地の良い機能性を兼ね揃えた傘を揃えるWpc.は年間約600万本の傘を販売しながら、傘とファッションの可能性を追求しています。今回、ダンサー・俳優として活躍し、多くの人々を魅了するアオイヤマダさんをイメージキャラクターにお迎えして2025年春夏のシーズンコンセプト『さ、躍り出よう。-私は、傘とコーデする。-』をテイストの異なる5つのコーディネートと共に、アオイヤマダさんの自由な発想と独創的な世界観で表現しています。このシーズンコンセプトは、アオイヤマダさんが次世代を担う表現者として自分を持って生きる姿と、傘を"日用品"ではなく"ファッションアイテム"として新たな価値を発信し続けながら傘の既成概念を覆すWpc.を重ね合わせることで、枠にとらわれず自由に『躍り出よう!』という意味を込めています。ファッションアイコンとしても注目を浴びるアオイヤマダさんを中心に、ファッションを愛する全ての人がそれぞれの感性で傘を楽しんでいただきたいと考え、今回イメージキャラクターに起用いたしました。

ブランドムービーでは雨が降るなか、ウェービーアンブレラを手にこちらを振り向いたアオイヤマダさんがリズミカルに階段を下りてくるシーンから始まります。両手を広げて全身で雨を感じたり、水たまりに飛び込んで思い切りステップを踏んでみたり。Wpc.の傘を”自分を表現するファッションパートナー”として、エレガント、レトロ、カジュアルといった様々なコーディネートに合わせて、雨を味方に躍り出る姿が印象的です。同時公開するメイキングムービーでは2日間に渡る撮影の様子をはじめ、「Wpc.(ダブリュピーシー)」というブランド名をドラマチックな音に乗せて表現したアオイヤマダさんオリジナル楽曲をお楽しみいただけます。インタビュームービーとあわせて、ぜひご覧ください。

Wpc.×アオイヤマダ 『さ、躍り出よう。-私は、傘とコーデする。-』 2025 Spring&Summer

▼ブランドムービー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2TXMuX1e4ZE ]

▼メイキングムービー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LfoZXqekKr4 ]

▼インタビュームービー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=fqrxaihnWek ]

シーズンビジュアル

ビニール傘:地球屋×Wpc. 空色アンブレラ/トワイライト (税込2,640円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-tk)

空色アンブレラの淡いグラデーションとイエローのドレスが夕焼け空と重なることで一気に幻想的な雰囲気に。傘の透け感と空のコントラストを楽しめるのもビニール傘ならでは。「さ、躍り出よう。」というテーマを体現するアオイヤマダさんの姿は圧巻です。

雨傘:フローティングチューリップ/オフ (税込2,860円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/6703-05-001)

春の訪れを感じさせる軽やかで柔らかなタッチで描かれたチューリップ柄は、パステルカラーを基調とした大人レトロなスタイリングによく似合う傘です。傘の持ち手にクリアとゴールドのパーツを使用することで上品さもプラス。

ビニール傘:ウェービーアンブレラ/オフ (税込2,640円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-071-001)

遊び心があるファッションには遊び心のある傘をチョイス。波のようにうねる形と傘を沿うピンクのパイピングが目を惹くビニール傘。カラフルなカラーチップが入った持ち手を合わせることで、個性的でポップな印象になります。

雨傘:オメナ/ブルー (税込2,750円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/4476-05-001)

フィンランド語で”りんご”を意味するオメナ。様々な形、向きで並ぶブルーのりんごに差し色となるグリーンを取り入れて、雨の日が待ち遠しくなるような明るいデザインに仕上げました。まさに傘が主役になる1本です。

ビニール傘:THE MET 名画アンブレラ ルノワール -菊の花束- (税込3,410円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-mt)

降り続く雨のなか、暗闇に浮かび上がるのは傘いっぱいに美しく咲き乱れるルノワールの”菊の花束”。雨と夜が交わる瞬間をアオイヤマダさんがドラマチックに表現しています。

アオイヤマダさんインタビュー (一部抜粋)

Q.撮影を終えていかがでしたか?

この青空の中ですごくかっこいい建築物に大きな布がふさっと流れていて、そこに雨が降って傘をさして踊っている時間っていうのが、私のすごく好きな映画があるんですけど「雨に唄えば」っていう。そこの登場人物になった気持ちですごく楽しい時間でした。

Q.今回のムービーのテーマは「私は、傘とコーデする。」ですが、ブランドムービー衣装のお気に入りのコーデは?

この服装(黄色のワンピース)の時にさした傘が“青空”なんですよ。雨の日ってついつい下を見がちなんですけど、これだったらふと信号で止まった時間とかに見たくなるなぁっていう気持ちになりました。(傘の)青と(ワンピースの)黄色、(傘の)紫と(ワンピースの)黄色っていう組み合わせはすごく好きなので、良いなぁって思いました。

Q.普段のファッションコーディネートのこだわりは?

普段のファッションは『色』から選びます。今日は”黄色の気持ちが足りない”と思ったら黄色を着るし、”赤い気持ち”、”青い気持ち”って、何を食べるか選ぶみたいに「この色が今日は欲しい!」って思ったらついそれを選んでる感じがしますね。ちょっと落ち着きが足りない日とかは青っぽいものを選んだりとか、気持ちをもう少し上げたい時は赤とか黄色とか選んだりするのかなぁと思います。

Q.長年Wpc.をご愛用いただいてますが、どのような傘をお持ちですか?

これなんですけど、すごくボロボロだから見せるのちょっと恥ずかしいんですが、たぶん4年前ぐらいに外を散歩してたら急に雨が降ってきて、近くのショッピングモールに入ったんです。傘売ってないかなと思って見てたら、ふとこの色が目に留まって。その日何色着てたんだろう…青っぽいもの着てたのかな。赤いピンクのものが、帽子を選ぶ感覚ですかね、「今日の洋服にこれさしたらかわいいな」と思って買ったらWpc.さんでした。晴雨兼用でもう4年ぐらい使ってます。

(この撮影が決まった時はWpc.ってご存じでしたか?)「やりたいです!」「使わせてもらってます!」って連絡しました。

Q.ファッションに傘を取り入れることについてどう思いますか?

ファッションアイテムの一つだなと本当に思っていて、帽子を選ぶとか時計を選ぶ、指輪を選ぶと一緒で傘を選ぶっていうものがあるともっと解像度が高まるというか、楽しみ方のレイヤーが増えて良いなって思います。

Q.最後に視聴者のみなさまへメッセージをお願いします。

嬉しい日も悲しい日も楽しい日も、雨の日も晴れの日も、心の傘をさしてちょっと外の世界を見てみると楽しいのかなって思いますので、私も傘をさして、心にも傘をさしてお散歩に行きたいなと思います。

イメージキャラクター・アオイヤマダさん

アオイヤマダ(ダンサー/俳優)

東京2020オリンピック閉会式ソロパフォーマンス、ダムタイプ『2020』パフォーマンスの他、ヴィム・ヴェンダース 作品『PERFECT DAYS』やNetflixドラマ『First Love初恋』に俳優としての出演や、宇多田ヒカル「何色でもない花」のMVを振付。NHK『ドキュメント72時間』のナレーションなどに携わるなど、身体と声で活動を広げている。

ポエトリーダンスユニット アオイツキ、生き様パフォーマンス集団『東京QQQ』としても活動中。3月に所属するクリエイティブコレクティブ"海老坐禅"の作品集 『EBIZAZEN』が刊行される。

