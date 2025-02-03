【プロティアン・キャリア協会5周年記念】人的資本経営2025マニフェスト開催決定

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。この度、2025年3月29日（土）13時00分から17時00分に、「プロティアン・キャリア協会5周年記念 人的資本経営2025マニフェスト」をリアル・オンラインのハイブリッド形式で開催いたします。本イベントは、2020年3月の設立から5周年を記念して開催します。一橋大学CFO教育センター長 伊藤邦雄氏、キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム Co-Founder事務局長 村澤典知氏、高倉&Company合同会社共同代表 高倉 千春氏、住友商事株式会社 執行役員（人事担当）中澤 佳子氏、元ニトリ出身・トイトイ合同会社代表 永島 寛之氏、ソニーグループ株式会社・安部執行役専務室付組織開発アドバイザー 望月 賢一氏といった、各界の第一線で活躍する専門家をお招きし、人的資本経営をテーマに、トークセッションを展開いたします。人事ご担当者様、経営層の皆様、そして自分らしいキャリアを築きたいと考えている皆様のご参加をお待ちしております。

申し込みはこちら :https://protean-career.or.jp/fifth-aniversary

◆イベント概要

《イベントタイトル》プロティアン・キャリア協会5周年記念 人的資本経営2025マニフェスト

《日時》2025年3月29日(土)13時00分～17時00分

第一部：13:00-14:00 第二部：14:10-17:00 第三部：17:15-17:45 懇親会：18:00-20:00

《会場》※ハイブリッド開催となります。

・オフライン：京橋エドグラン29F Incubation CANVAS Program

https://incubation-canvas.tokyo/access/

・オンライン：Zoom開催

《費用》

・現地参加 認定者1,000円、一般3,000円

・オンライン参加 無料

※懇親会への参加をご希望の方は、別途3,000円

《申込》https://protean-career.or.jp/fifth-aniversary

◆アジェンダ：豪華登壇者によるトークセッション！

・代表理事挨拶：13:00-13:15

プロティアン・キャリア協会 代表理事 有山 徹

・ラボ・支部の活動：13:15-13:20

プロティアン・キャリア協会 CGO 栗原 和也

・プロティアン・キャリア協会のあゆみ：13:20-13:45

プロティアン・キャリア協会 顧問/ソニーグループ株式会社・安部執行役専務室付組織開発アドバイザー 望月 賢一氏

プロティアン・キャリア協会理事 原田 廣人

プロティアン・キャリア協会 認定ファシリテーター

・認定メンターの活動：13:45-13:55

プロティアン・キャリア協会 CCO 眞殿 裕美

・日本の人的資本経営とグローバルとの比較～CHROの視点～：14:05-14:45

プロティアン・キャリア協会 顧問/高倉&Company合同会社共同代表 高倉 千春氏

住友商事株式会社 執行役員 （人事担当） 中澤 佳子氏

4designs株式会社 CSO 石井 玲子

・キャリア開発におけるテクノロジーの活用：14:45-15:20

プロティアン・キャリア協会 顧問/トイトイ合同会社代表 永島 寛之氏

プロティアン・キャリア協会CDO 成瀬 岳人

・特別鼎談・人的資本経営マニフェスト2025：15:30-17:00

プロティアン・キャリア協会 最高顧問/一橋大学CFO教育研究センター長 人的資本経営コンソーシアム会長 伊藤 邦雄氏

キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアムCo-Founder事務局長 村澤 典知氏

プロティアン・キャリア協会代表理事/法政大学キャリアデザイン学部教授 田中研之輔

・プロティアンキャリア Award Ceremony 2025：17:15-17:45

※18:00-20:00はどなたでもご参加頂ける懇親会を開催します

◆数字で見る！プロティアン・キャリア協会5周年の歩み

研修・講座・イベントなどを通じ、多くの方に現代版プロティアン・キャリア理論を届けてまいりました。今後もより多くの方々に届けるべく、これからも新たな挑戦を続けていきます！

現代版プロティアン・キャリア理論導入企業数：200社

現代版プロティアン・キャリア理論導入人数：30万人

プロティアン・キャリア講座検定・受講者：940名

プロティアン認定者：400名

協会主催イベント数：108回（累計、2024年12月18日時点）

※上記は2024年時点の集計結果です。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

Twitter：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean