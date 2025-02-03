吉幾三が芸能生活40年、45年、50年の各節目に行ったコンサート3本を、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」で独占配信！【初回14日間無料】
Photo:西岡浩記
老若男女問わず、多くの世代に支持される希代のエンターテイナー吉幾三。芸能生活50年をこえても衰え知らず！吉幾三が生み出し紡ぐ歌は、時代に寄り添い人々の心を掴みます。
そんな吉幾三が芸能生活40年、45年、50年の各節目の年に行ったコンサートの模様をPrime Video「シネフィルWOWOW プラス」で独占配信！
Amazonプライム会員なら、「シネフィルWOWOW プラス」を追加登録するだけで、すぐにご視聴いただけます。さらに、初回14日間無料！笑えてグッとくる、吉幾三の歌声をご堪能ください。
■配信作品
吉幾三コンサート 支えられて40年(https://www.amazon.co.jp/%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88-%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4/dp/B0DRW95JW9/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3TMFKLOKWFYR7&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XGY-Ho-4Ue5oaUhoCmR8PR7D63N6jikwwZNfZ6-5Jvc9kmH1ldtRX6LK_0PgMZd8tW1US9i_7d7i14IhgyBUIlHg1a2-GzAYNFGblVV5nY77V2YcxFoTrn1mvBHskTJ0I4JELDLze0S_gY1zSD9pCa_aFPi_t7JA1fke81jS-FJuqjBR2mmkum_5c8ByMzgDYIflrtqn9Q3XFmaoF9S_gVhzTN61WvVWML37lb5AlzZ4Ft27XNohenGiMNvPY4CtVWg-HtUKJVZaxP2Ye4gtSMaMePTvVA3bQu5wYEkgSmw.wy9FH1P5DB-KBigxca3a-cZppxjNKubFU4T0BuvAlyk&dib_tag=se&keywords=%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4&qid=1738543274&s=instant-video&sprefix=%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4%2Cinstant-video%2C158&sr=1-1)
2013年に開催された吉幾三のデビュー40周年記念コンサート。
楽曲：俺はぜったい！プレスリー／雪國／その昔／酒よ／ありがとうの唄 他 ※市販のDVDとは収録曲や内容が一部異なります。
Photo:西岡浩記
吉幾三 45年間、ありがとう～ファイナルコンサート～(https://www.amazon.co.jp/%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89-45%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%EF%BD%9E%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BD%9E/dp/B0DQQG1KXG/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3TMFKLOKWFYR7&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XGY-Ho-4Ue5oaUhoCmR8PR7D63N6jikwwZNfZ6-5Jvc9kmH1ldtRX6LK_0PgMZd8tW1US9i_7d7i14IhgyBUIlHg1a2-GzAYNFGblVV5nY77V2YcxFoTrn1mvBHskTJ0I4JELDLze0S_gY1zSD9pCa_aFPi_t7JA1fke81jS-FJuqjBR2mmkum_5c8ByMzgDYIflrtqn9Q3XFmaoF9S_gVhzTN61WvVWML37lb5AlzZ4Ft27XNohenGiMNvPY4CtVWg-HtUKJVZaxP2Ye4gtSMaMePTvVA3bQu5wYEkgSmw.wy9FH1P5DB-KBigxca3a-cZppxjNKubFU4T0BuvAlyk&dib_tag=se&keywords=%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4&qid=1738543274&s=instant-video&sprefix=%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4%2Cinstant-video%2C158&sr=1-3)
2018年に開催された吉幾三のデビュー45周年記念コンサート。
楽曲： ららばい／情炎／雪國／男うた／かあさんへ／酔歌／と・も・子… ／酒よ 他 ※市販のDVDとは収録曲や内容が一部異なります。
Photo:西岡浩記
吉幾三 50周年記念ファイナルコンサート in Tokyo(https://www.amazon.co.jp/%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89-50%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88-Tokyo/dp/B0DS8KGGDL/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3TMFKLOKWFYR7&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XGY-Ho-4Ue5oaUhoCmR8PR7D63N6jikwwZNfZ6-5Jvc9kmH1ldtRX6LK_0PgMZd8tW1US9i_7d7i14IhgyBUIlHg1a2-GzAYNFGblVV5nY77V2YcxFoTrn1mvBHskTJ0I4JELDLze0S_gY1zSD9pCa_aFPi_t7JA1fke81jS-FJuqjBR2mmkum_5c8ByMzgDYIflrtqn9Q3XFmaoF9S_gVhzTN61WvVWML37lb5AlzZ4Ft27XNohenGiMNvPY4CtVWg-HtUKJVZaxP2Ye4gtSMaMePTvVA3bQu5wYEkgSmw.wy9FH1P5DB-KBigxca3a-cZppxjNKubFU4T0BuvAlyk&dib_tag=se&keywords=%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4&qid=1738543274&s=instant-video&sprefix=%E5%90%89%E5%B9%BE%E4%B8%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A640%E5%B9%B4%2Cinstant-video%2C158&sr=1-2)
2023年に開催された吉幾三のデビュー50周年記念コンサート。
楽曲： 頼り頼られ…／情炎／津軽平野／雪國／二人のブルース／酔歌／酒よ／天空へ届け 他 ※市販のDVDとは収録曲や内容が一部異なります。
■シネフィルWOWOW プラスとは？
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